После убийства девочки в Костроме спикер Госдумы предложил отправлять педофилов на рудники

54 минуты назад

Автор фото, Sledcom/youtube Подпись к фото, Тело девочки было обнаружено в общежитии, где жили подозреваемые

В ночь на среду в Костроме нашли тело пятилетней девочки, которая за несколько часов до этого пропала. В ее убийстве подозревают двоих мужчин, ранее судимых, в том числе за сексуальное насилие. На фоне резонансного преступления в Госдуме вновь призвали ужесточить наказание для педофилов, а вице-спикер Вячеслав Володин и вовсе предложил отправлять их на рудники.

О пропаже девочки стало известно вечером 4 января, в поисках принимали участие полицейские и спасатели движения "Лиза Алерт".

По данным следствия, девочка вышла на прогулку, и вскоре ее на глазах у прохожих забрали двое мужчин. В социальных сетях опубликовано видео с камер наблюдения, где видно, как один из мужчин несет по улице машущего руками ребенка, второй идет рядом.

"С особой горечью отмечаю, что преступление было совершено в середине дня, когда на улице много людей. Кто-то в этот момент был рядом и не обратил внимание, что ребенку нужна помощь", - сказал впоследствии губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Несколько часов спустя полицейские задержали подозреваемых, которые признались в убийстве. Тело девочки было обнаружено в общежитии, где жили задержанные мужчины.

По данным телеграм-каналов, узнав, что девочка убита, местные жители, участвовавшие в поисках, потребовали выдать им подозреваемых. Возле общежития собрались несколько десятков человек.

Пока Следственный комитет возбудил только дело об убийстве, однако в СМИ активно распространяется информация, что девочку перед смертью изнасиловали, а один из нападавших ранее отбывал срок за педофилию и изготовление детской порнографии.

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Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин уже пообещал сделать все, чтобы закон об ужесточении наказания для педофилов был принят в январе, а также предложил отправлять осужденных за насилие над детьми на рудники.

"Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. [...] Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях - на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом", - написал он в своем телеграм-канале.

Вице-спикер Госдумы и экс-уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор и отменить условно-досрочное освобождение из тюрьмы для педофилов.

"С 2018 года мы добиваемся принятия закона об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. [...] Но это не все. Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение, исключить возможность условно-досрочного освобождения", - цитирует Кузнецову пресс-служба "Единой России".

Законопроект, усиливающий уголовное наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, был внесен в Госдуму в сентябре, вскоре после изнасилования и убийства двух девочек в Кемеровской области.

В частности, авторы предлагали назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы уже за первое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, если оно сопряжено с другим тяжким и особо тяжким преступлением (например, применением насилия) или совершено в отношении двух и более детей.

Как объяснял один из авторов документа Андрей Турчак, сейчас для того, чтобы педофилу дали пожизненное, он должен "попасться два раза", а значит "закон почти всегда дает им второй шанс".

"Только не на исправление, а на преступление, потому что тюремным сроком такие отклонения не лечатся. Считаю, что мы не должны ждать, пока беда, трагедия случится с нашими детьми снова. Педофилов надо изолировать не на 15-20 лет, как это нередко происходит сейчас, а навсегда. Чтобы они уже никогда не могли выйти на свободу - как, к сожалению, тоже случается", - говорил секретарь генсовета "Единой России".