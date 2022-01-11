В Индии опять появилось приложение по "продаже мусульманок". Полиция ищет создателей

16 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, В приложении "Bulli Bai" якобы на аукцион выставлены фотографии известных мусульманок, которые были взяты из их соцсетей без их ведома

В Индии появилось уже второе интернет-приложение по продаже мусульманок. Полиция арестовала трех человек, которые могут быть причастны к созданию оскорбительного для мусульманок "аукциона", и продолжает поиск авторов и идеологов этой идеи.

Никаких реальных торгов на этих виртуальных аукционах не проходило. Правозащитники говорят, что главной целью их создателей было унизить женщин, многие из которых открыто говорили о нарастающей волне индуистского национализма и травле мусульманок при нынешнем премьер-министре Нарендре Моди.

Расследование идет как минимум в трех индийских штатах, оно началось после жалоб в полицию женщин, обнаруживших свои фотографии в мобильном приложении "Bulli Bai".

Среди этих женщин - известные мусульманские журналистки, активистки и актрисы, всего в приложении без их разрешения выставлены фотографии около ста мусульманок.

Приложение размещалась на платформе GitHub, крупнейшем веб-сервисе для хостинга и совместной разработки IT-проектов. GitHub уже закрыл к нему доступ.

Полиция Мумбаи арестовала трех человек: двух 21-летних мужчин и 18-летнюю девушку, сейчас их допрашивают. Обвинения им пока не предъявлены. Во вторник были задержаны еще несколько человек, следователи обещают новые аресты.

"Еще рано говорить, кто создал приложение и каковы были их мотивы", - заявил комиссар полиции Мумбаи Хемант Нагрейл.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Онлайн-троллинг исламских женщин в Индии в последнее время заметен все чаще, говорят правозащитники

Это уже вторая попытка оскорбить женщин-мусульманок, выставляя их изображения на аукцион в интернете.

В июле 2021 года в Индии на платформе GitHub были размещены приложение и веб-сайт под названием "Sulli Deals", на которых были созданы профили более 80 мусульманских женщин, представленные как "сделка дня".

Используемые в названиях приложений слова "Sulli" и "Bulli" на хинди звучат уничижительно для женщин, их часто используют радикально настроенные правые индуисты.

Когда на это приложение также пожаловались женщины, полиция начала расследование, однако обвинения так никому и не предъявили.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Куратулен Ребар, 27-летняя кашмирская фотожурналистка, имя и фотография которой была выставлена среди фотографий мусульманских женщин на виртуальном онлайн-аукционе в приложении "Bully Bai"

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Сейчас полиция проверяет, связаны ли между собой приложения "Bulli Bai" и "Sulli Deals" и те, кто их создал и выложил на GitHub.

В GitHub говорят, что подобные приложения нарушают их политику, и обещают сотрудничать с полицией.

Министр информации и технологий Ашвини Вайшнау заявил, что GitHub заблокировал пользователя, загрузившего приложение, и полиция сейчас координирует с агентствами по кибербезопасности дальнейшие действия.

Однако общественность, возмущенная виртуальным аукционом по продаже мусульманок, считает, что одной блокировкой проблему не решить.

"Новое приложение появилось потому, что создатели "Sulli Deals" не понесли наказания", - заявила агентству ANI Приянка Чатурведи, депутат от правой партии "Шивсена".

Отчет Amnesty International об онлайн-домогательствах в Индии за 2018 год показал, что чем более публично и открыто ведет себя женщина, тем больше вероятность того, что она станет объектом нападок или интернет-троллинга.