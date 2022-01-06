Власти Казахстана заявили о десятках жертв среди протестующих, ОДКБ выслала подмогу

49 минут назад

Автор фото, kazakhnewss Подпись к фото, В среду протестующие подожгли здание администрации Алматы

В Казахстан, где с воскресенья продолжаются антиправительственные массовые выступления, направляется миротворческая миссия ОДКБ. Об этом накануне просил президент страны Касым-Жомарт Токаев. В полиции Алматы заявляют, что в ночь на четверг силовиками были убиты десятки человек, пытавшихся штурмовать полицейские участки в разных частях города.

По словам представителя департамента полиции города Салтанат Азирбек, в настоящий момент проводится опознание тел. Погибших власти называют экстремистами. Это первое официальное подтверждение наличия жертв среди гражданского населения.

Как сообщил в четверг казахстанский телеканал со ссылкой на МВД Казахстана, в результате беспорядков погибли 13 полицейских. Как утверждают власти, двое из силовиков были обезглавлены.

"Антитеррористическая операция"

Ночью в Алматы проходила "антитеррористическая операция". На улицы были выведены военные и бронетехника, в некоторых местах была слышна стрельба. По некоторым сообщениям, ожесточенные столкновения между протестующими и полицией происходили на центральной площади города, после того, как силовики попытались зачистить площадь.

В сране перебои с интернетом, сайты некоторых государственных учреждений Казахстана были недоступны. Временно приостановлена работа банков.

Протесты, спровоцированные ростом цен на топливо, постепенно переросли в более масштабное движение за политические перемены в стране. Они начались в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция открыла огонь по протестующим.

В стране введено чрезвычайное положение, правительство отправлено в отставку.

Пока еще сохраняющий свои позиции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвает протестующих заговорщиками, проплаченными посторонними силами. Он пообещал действовать против них максимально жестко.

Накануне толпа ворвалась в здание международного аэропорта Алматы, в связи с чем была проведена экстренная эвакуация персонала. К вечеру среды власти вернули контроль над этим важным объектом, но, судя по всему, в рабочий режим аэропорт пока не вернулся. Некоторые страны временно отменили авиасообщение с Казахстаном. Закрыты аэропорты Алматы, Актау и Актобе, аэропорт в столице Нур-Султан работает.

В среду в крупном городе Талдыкорган на юго-востоке Казахстана протестующие повалили памятник "отцу нации" Нурсултану Назарбаеву, установленный там пять лет назад. Назарбаев также лишился должности главы Совет безопасности - одной из немногих, которые он оставил за собой, покидая президентский пост. Управление Совбезом в эктренной ситуации взял на себя нынешний президент Токаев.

А вот так выглядит здание городской администрации (акимата) в Талдыкоргане в четверг.