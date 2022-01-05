"Власти переоценили спокойствие": чего ждать от протестов в Казахстане?

Ольга Ившина

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, t.me/kazakhnewss

В Казахстане продолжаются акции протеста, несмотря на уступки со стороны властей. Почему экономические требования митингующих сменились на политические? Каким может быть развитие ситуации? Би-би-си попросила экспертов проанализировать происходящее в стране.

Народные выступления, которые начались 1 января после резкого скачка цен на газ, сейчас охватили почти всю страну. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку, но это не успокоило протестующих.

Почему именно сейчас?

Все началось с резкого скачка цен на сжиженный газ, которым большинство казахстанцев заправляет свои автомобили. Но это скорее было поводом.

"Как часто бывает, правительство явно переоценило довольство и спокойствие граждан, - отмечает аналитик Московского центра Карнеги Александр Баунов.

Массовые выступления начались в Мангистауской области Казахстана, где в 2021 году проходило много небольших акций протеста по разным поводам.

Сейчас люди на площадях казахстанских городов скандируют “Старик, уходи", имея в виду первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В 2019 году бессменно правивший в течение 30 лет политик формально отошел от власти, но сохранил большое влияние на жизнь страны.

Многие надеялись, что за сменой президента последуют реформы, но этого не произошло. У власти оказался Касым-Жомарт Токаев - человек из окружения Назарбаева. Одним из первых его шагов было переименование столицы Астаны в Нур-Султан в честь прежнего президента. Для многих это стало сигналом того, что система, выстроенная Назарбаевым, продолжает работать.

"Мне кажется, что у Назарбаева был своего рода общественный договор с населением Казахстана. Люди были лояльны режиму, потому что видели улучшение социально-экономических условий в стране. Но с 2015 года экономическая ситуация начала ухудшаться. В последние два года - во время пандемии коронавируса - в Казахстане были очень высокие темпы инфляции", - сказала Би-би-си эксперт британского Королевского института международных отношений Кейт Маллинсон.

По ее мнению, недовольство властью за последние годы нарастало: "Лозунг Назарбаева "сперва экономика, а потом политика" перестал работать, общественный договор разрушился. Люди не видят перемен к лучшему, не видят перспектив для себя и своих детей. Мне кажется, в условиях пандемии эти настроения еще больше обострились".

Чего хотят протестующие?

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После нескольких дней массовых протестов правительство начало реагировать на ситуацию. Цены на газ пообещали снизить, президент отправил правительство в отставку, но после этого протестующие не разошлись, а наоборот продолжили акции с новой силой.

Дело в том, что правительство и чиновники в Казахстане довольно часто уходят в отставку. Но часто это не приводит к существенным переменам. Вероятно, протестующие просто не верят, что в этот раз власти выполнят данные ими обещания. На площадях часто звучит вопрос: "Что власти делали предыдущие 30 лет?"

Некоторые демонстранты считают, что только серьезные политические изменения смогут гарантировать реальные перемены в жизни страны. Так, например, активисты в Жанаозене выдвинули властям пять требований:

Смена режима;

Проведение прямых выборов главы каждой области (сейчас эти чиновники назначаются президентом);

Возвращение Конституции 1993 года (она ограничивала власть президента);

Гражданские активисты не должны подвергаться преследованиям;

Приход к власти людей, не связанных с нынешними правящими элитами.

При этом выраженных лидеров протеста в Казахстане сейчас нет. Власть десятилетиями подавляла и преследовала тех, кто мог бы составить реальную политическую конкуренцию правящему режиму, отмечают аналитики.

"Уличный протест - это, в условиях электорального авторитаризма, даже более нормальная реакция населения на непопулярные экономические меры властей, чем в условиях демократии. Нормальной пока выглядит и реакция самих властей: пресечь проявления насилия; блокировать - но без широкомасштабных репрессий и жестокости - дальнейшие действия протестующих; пойти на экономические уступки; назначить ответственного за проблему второстепенного игрока (правительство). Приведут ли эти события к укреплению личной власти Токаева или к либерализации (а до известного предела эти варианты - не взаимоисключающие) - это вопрос, прежде всего, труднопрогнозируемых стратегических решений самого Токаева”, - считает политолог Григорий Голосов.

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Почему силовики не подавляют протесты?

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Символично, что в этот раз протесты начались на западе страны в маленьком городке Жанаозен. В этом регионе много месторождений нефти и газа, но зарплаты остаются ниже, чем в среднем по стране, а цены - высокими, так как многие продукты нужно завозить издалека.

Именно в Жанаозене 2011 году проходила долгосрочная (длинной в несколько месяцев) забастовка нефтяников с требованием увеличения зарплаты и улучшения условий труда. В какой-то момент полиция открыла огонь по демонстрантам, 16 человек погибли и более 100 получили ранения.

Последствия этих событий ощущались еще долго. Тогда власти смогли взять ситуацию под контроль, но популярность правящих политиков резко упала. О том, что случилось в Жанаозене, узнали во всей стране.

Есть версия, что Токаев не желает повторения жанаозенского сценария. Для него очень важно сохранять легитимность власти и поддерживать свой и так не очень высокий политический рейтинг. Возможно, именно поэтому власть так осторожна.

"Власти пока обвиняют в протестах не Запад, как немедленно поступили бы в России или Белоруссии, а собственное правительство, - отмечает аналитик Баунов. - Казахстан всегда старался не втягиваться в противостояние России с Западом, поддерживать настоящий, а не выдуманный, как у недавнего Лукашенко, баланс, быть дружественным и Западу, и России (и Китаю), и другим, а не просто использовать их противоречия, как белорусская власть".

Сейчас во многих городах Казахстана начались физические столкновения правоохранителей и митингующих. Изначально полицейские пытались сдерживать протестующих, не имея средств защиты и дубинок. Сейчас они местами применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие захватывают и поджигают полицейские машины.

На некоторых видео с протестов слышен призыв "полиция с народом". Поступают сообщения, что в некоторых городах военные присоединяются к демонстрантам, но проверить эту информацию невозможно, поскольку Казахстан оказался фактически отрезан от остального мира из-за отключения интернета.

"Могут ли силовики массово поддержать протестующих? Это очень сложный вопрос. Не знаю, насколько полиция и военные преданы именно властям. Но у них точно существует понятие товарищества, братства, которое они, возможно, не хотят подрывать. Важно, конечно и то, какие приказы будут поступать от высшего руководства Казахстана. На данный момент, я думаю, маловероятно, что казахстанские правоохранителя захотят открыть огонь по своим согражданам", - уверена Маллинсон.

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Чего ждать дальше?

Власти могут успокоить демонстрантов и решить проблему мирным путем, если они сядут за стол переговоров с протестующими, считает социолог университета Кембриджа Диана Кудайбергенова. Она отмечает, что переговоры могут увенчаться успехов, только если президент Токаев согласиться говорить "с людьми из народа, а не из системы".

"Где-то сейчас действительно имеют место беспорядки. Но в целом мы видим большую мобилизацию на местах. Не следует дискредитировать этих людей, называя их бандитами. Они заявляют о своих правах и требованиях, потому что государство их не слышит, не допускает их к выборам",- - говорит профессор Кудайбергенова.

Российский политолог Голосов отмечает, что пока неясно, какую именно линию поведения выберут власти: "Движения властей в любом направлении будут сдержанными. И хотелось бы выразить надежду на то, что российским "стратегам" хватит ума держаться от всего этого подальше".

Но есть и вероятность развития менее благоприятных сценариев.