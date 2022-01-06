В семилетней тяжбе о "гей-торте" поставлена точка. Последним от дела открестился ЕСПЧ

час назад

Подпись к фото, Гарет Ли заказал в пекарне торт за 36,50 фунтов стерлингов с изображением героев "Улицы Сезам" и с надписью "Поддержите гей-браки"

Британец Гарет Ли окончательно проиграл семилетнюю судебную тяжбу с христианской пекарней в Белфасте, которая отказалась испечь для него торт с надписью в поддержку однополых браков. Европейский суд по правам человека постановил, что его иск является неприемлемым.

В четверг ЕСПЧ решил, что не будет пересматривать постановление Верховного суда Британии, который ранее отменил решение о возмещении ущерба в размере 500 фунтов, вынесенное пекарне Ashers.

В ЕСПЧ пояснили, что жалоба Ли была признана неприемлемой, поскольку заявитель ни на одном этапе внутреннего разбирательства не ссылался на свои права, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека, и полагался исключительно на внутреннее законодательство Британии.

Борец за права ЛГБТ Гарет Ли в мае 2014 года попытался заказать в одной из пекарен в Белфасте торт за 36,50 фунтов стерлингов с изображением героев "Улицы Сезам" и с надписью "Поддержите гей-браки".

Пекарня Ashers приняла его заказ, но через два дня Ли сообщили об отмене заказа, поскольку надпись на торте идет вразрез с христианскими взглядами владельцев пекарни.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гарет Ли пытался засудить пекарню Ashers с 2014 года, но у него ничего не вышло

В ответ Ли обратился в суд, обвинив пекарню в дискриминации на основе сексуальной ориентации.

Первые суды по делу Ли выиграл, однако в октябре 2018 года Верховный суд Британии не согласился с решениями нижестоящих инстанций и постановил, что владельцы североирландской пекарни имели право отказаться от заказа на основании своих христианских взглядов. Решение было принято пятью судьями Верховного суда единогласно.

Однако истец на этом не остановился и в августе 2019 года обратился в ЕСПЧ. Там он пытался доказать, что Верховный суд Британии при вынесении решения не предоставил достаточных оснований, следующих из Европейской конвенции по правам человека.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Владельцы пекарни Дэниэл и Эми Макартур утверждали, что их не устраивает именно надпись, а не сам заказчик

В Северной Ирландии однополые браки были одобрены только в 2020 году после долгих споров в парламенте.

Пекарня Ashers - бизнес христианской семьи. Ее владельцы в суде заявили, что слоган про однополые браки на торте противоречит их религиозным убеждениям. Они утверждали, что их не устраивает именно надпись, а не заказчик, и что пекарня отказалась бы печь такой же торт и для гетеросексуального клиента.