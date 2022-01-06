В семилетней тяжбе о "гей-торте" поставлена точка. Последним от дела открестился ЕСПЧ
Британец Гарет Ли окончательно проиграл семилетнюю судебную тяжбу с христианской пекарней в Белфасте, которая отказалась испечь для него торт с надписью в поддержку однополых браков. Европейский суд по правам человека постановил, что его иск является неприемлемым.
В четверг ЕСПЧ решил, что не будет пересматривать постановление Верховного суда Британии, который ранее отменил решение о возмещении ущерба в размере 500 фунтов, вынесенное пекарне Ashers.
В ЕСПЧ пояснили, что жалоба Ли была признана неприемлемой, поскольку заявитель ни на одном этапе внутреннего разбирательства не ссылался на свои права, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека, и полагался исключительно на внутреннее законодательство Британии.
Борец за права ЛГБТ Гарет Ли в мае 2014 года попытался заказать в одной из пекарен в Белфасте торт за 36,50 фунтов стерлингов с изображением героев "Улицы Сезам" и с надписью "Поддержите гей-браки".
Пекарня Ashers приняла его заказ, но через два дня Ли сообщили об отмене заказа, поскольку надпись на торте идет вразрез с христианскими взглядами владельцев пекарни.
В ответ Ли обратился в суд, обвинив пекарню в дискриминации на основе сексуальной ориентации.
Первые суды по делу Ли выиграл, однако в октябре 2018 года Верховный суд Британии не согласился с решениями нижестоящих инстанций и постановил, что владельцы североирландской пекарни имели право отказаться от заказа на основании своих христианских взглядов. Решение было принято пятью судьями Верховного суда единогласно.
Однако истец на этом не остановился и в августе 2019 года обратился в ЕСПЧ. Там он пытался доказать, что Верховный суд Британии при вынесении решения не предоставил достаточных оснований, следующих из Европейской конвенции по правам человека.
В Северной Ирландии однополые браки были одобрены только в 2020 году после долгих споров в парламенте.
Пекарня Ashers - бизнес христианской семьи. Ее владельцы в суде заявили, что слоган про однополые браки на торте противоречит их религиозным убеждениям. Они утверждали, что их не устраивает именно надпись, а не заказчик, и что пекарня отказалась бы печь такой же торт и для гетеросексуального клиента.
История приобрела широкий резонанс, и неиспеченный торт даже называли самым дорогим в истории Британии. Его цена при заказе была всего 36,5 фунтов (около 48 долларов США). Но судебные издержки с обеих сторон составили без малого 500 тысяч фунтов.