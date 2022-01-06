Суд в Киеве арестовал имущество экс-президента Украины Петра Порошенко. Его подозревают в госизмене

11 минут назад

Автор фото, NurPhoto

Печерский суд Киева наложил арест на все имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко, в том числе на его квартиры, земельные участки и принадлежащие ему акции частных компаний. Это сделано по просьбе украинской прокуратуры, которая подозревает Порошенко в государственной измене и содействии терроризму по делу о незаконных поставках угля из районов Донбасса, занятых пророссийскими сепаратистами.

Решение об аресте было принято 6 января, то есть в православный сочельник, день, предшествующий Рождеству. Полный текст постановления суда будет обнародован 14 января, однако оно "подлежит немедленному исполнению".

Сам Порошенко с 17 декабря находится за границей, но намерен вернуться на родину 17 января, после новогодних и рождественских праздников. "Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от [президента Владимира] Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии, - написал экс-президент в своем "Фейсбуке". - От попыток "зеленых" клептократов построить авторитарный режим и задушить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как Янукович безуспешно пытался сделать на Украине"

Порошенко объяснил, что следующую неделю проведет в Европе, где будет "работать над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране".

Адвокаты Порошенко заявили, что решение Печерского суда было принято с нарушением всех процедур, и пообещали обжаловать его, в том числе, если понадобится, в Европейском суде по правам человека.

Анализ: один из самых богатых украинцев и конкурент Зеленского

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си в Киеве

По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, представители обвинения потребовали арестовать имущество бывшего президента, потому что таким образом "они хотят обеспечить будущую конфискацию имущества Порошенко".

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Порошенко и Зеленский в Раде, фото сделано в марте 2020 года

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Защита Порошенко заявляет о незаконности решения об аресте активов, а обвинения в адрес бывшего президента Украины называет политическими преследованиями лидера оппозиции.

"Офис президента в шоке. Недавние рейтинги показали, что будущее у них не очень веселое… Все, что происходит сейчас, - это они пытаются помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность", - сказал Би-би-си Игорь Головань.

Петр Порошенко является одним из самых богатых граждан Украины. Стоимость его активов, по оценкам журнала "Новое время" и инвестиционной компании Dragon Capital, оценивается приблизительно в 1,5 млрд долларов США.

Защитники Порошенко уточняют, что экс-президент вправе пользоваться своим имуществом - например, домом, в котором он проживает, - однако не имеет право продавать или иным образом отчуждать его.

Владимир Зеленский продолжает оставаться лидером президентских рейтингов, однако данные последних социологических исследований показывают, что в гипотетическом втором туре выборов он набирает примерно такое же количество голосов, как и его ближайший конкурент Петр Порошенко.

После прихода Зеленского к власти в мае 2019 года власть инициировала десятки уголовных дел, в которых фигурировал Петр Порошенко, однако ни одно из них не было доведено до конца.

В чем подозревают Порошенко

20 декабря ГБР и Служба безопасности Украины объявили, что Порошенко подозревают в государственной измене в связи с поставками угля на украинские теплоэлектростанции с территорий самопровозглашенных "ДНР" и "ДНР" в течение 2014-2015 годов.

Автор фото, Петр Порошенко Подпись к фото, Одной из причин поездки за рубеж Порошенко назвал свою встречу с Вселенским патриархом

Ранее по этому же уголовному делу один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук был заключен под домашний арест, его также обвиняют в государственной измене. Под удар также попал Владимир Демчишин, занимавший в те годы пост министра энергетики.

По версии следствия, высокопоставленные чиновники Украины вошли в сговор для содействия "террористическим организациям", чтобы нанести вред территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины.

Главный элемент государственной измены, которую инкриминируют экс-президенту, - закупка угля, который добывали в неподконтрольных районах Донбасса. Украина критически зависела от энергетического угля из Донбасса и его потеря угрожала создать огромные проблемы для энергетики.

Как утверждают следователи, Порошенко сорвал поставки угля из альтернативного источника - Южно-Африканской республики, чтобы поставить Украину в зависимость от угля из "ДНР" и "ЛНР".

При этом в документе о подозрениях Порошенко было сказано, что Медведчук привлек его на свою сторону "неустановленных обстоятельствах" и "в условиях конспирации".