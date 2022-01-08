17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой

18 минут назад

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О смерти Шейна О'Коннор стало известно через два дня после того, как ирландская певица сообщила, что ее сын пропал.

С четверга Гарда (ирландская полиция) вела поиски 17-летнего сына Шинейд О'Коннор, в последний раз его видели в пятницу утром в районе Таллахт в Дублине.

Во время поисков Шейна певица опубликовала в соцсетях несколько эмоциональных постов, в которых просила сына связаться с ней. "Без тебя мой мир рухнет. Ты мое сердце. Пожалуйста, не останавливай его. Пожалуйста, не навреди себе. Иди в Гарду и давай отвезем тебя в больницу", - призывала она в одном из твитов.

В субботу утром Шинейд О'Коннор написала в "Твиттере": "Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О'Коннор, свет моей жизни, решил покончить со своей земной борьбой и теперь находится с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я тебя очень люблю. Покойся с миром".

В ирландской полиции подтвердили, что поиски Шейна О'Коннор завершены после обнаружения тела в пятницу 7 января.

Коллеги певицы выражают соболезнования в связи с кончиной ее сына.