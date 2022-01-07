Казахстан: президент Токаев приказал стрелять на поражение, протесты в стране стихают

48 минут назад

Автор фото, Khabar 24

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал стрелять на поражение по участникам демонстраций, которых он в своем обращении назвал "преступниками и убийцами", и обвинил в беспорядках "забугорных деятелей". Тем временем протесты в городах страны постепенно сходят на нет, возобновляют свою работу аэропорты.

В пятницу утром Токаев выпустил очередное видеообращение к гражданам страны, в котором с особой жесткостью высказался о тех, кто вышел на улицы.

"Правоохранительным органам мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблемы. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?" - сказал Токаев.

Подстрекательством к беспорядкам, по словам Токаева, занимались "так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели". При этом он не уточнил, какие именно страны и каких деятелей считает виновными.

Президент сообщил, что только на Алматы "напали 20 тысяч бандитов", в действиях которых наблюдалась "слаженная координация действий, высокая боеготовность и звериная жестокость".

Несмотря на стабилизацию ситуации, "контртеррористическая операция" в стране продолжается, добавил Токаев. "Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся - будет уничтожен", - сказал он.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Военная техника в Алматы, 7 января

Риторика властей за шесть дней протестов сильно изменилась: если в первые дни власти называли вышедших на улицы граждан демонстрантами, то позднее стали говорить о "деструктивных силах", оказывающих сопротивление "террористах", "бандитствующих элементах", "заговорщиках", "бандитах" и "международных террористических бандах".

При этом каких-либо конкретных доказательств иностранного участия в акциях протеста власти пока не предъявили.

Независимых оценок числа погибших и пострадавших демонстрантов нет, однако по мнению очевидцев, речь может идти о многих десятках людей. В пятницу МВД Казахстана сообщило, что задержано 3,8 тыс. участников выступлений; по официальным данным, убито 26 человек, 26 ранено. При этом правоохранительные органы говорят о 18 погибших и 740 раненых силовиках.

Протестующие расходятся, аэропорты открываются

Митинги в казахстанских городах в пятницу постепенно завершаются. В центре Актау утром были разобраны юрты и ограждения, открыта дорога в сторону акимата (региональной администрации), митингующие призывают собравшихся расходиться по домам.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Ущерб от беспорядков в Алматы еще только предстоит оценить

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Аэропорт столицы страны Нур-Султана начинает работать в штатном режиме: восстановлены прерванные накануне рейсы в Москву, Дубай, Атырау, Шымкент и Туркестан. Возобновляют работу аэропорты и других казахстанских городов.

Министерство обороны России сообщает, что российские миротворцы совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль аэропорт Алматы.

Местные СМИ сообщают, что ситуация в Алматы постепенно стабилизируется: в банкоматах снова появляются деньги, а в магазинах - продукты.

Государственные СМИ Казахстана также утверждают, что все захваченные в стране акиматы освобождены и взяты под охрану правоохранительными органами.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем "Твиттере", что ситуация на российском космодроме Байконур и в самом городе спокойная. При этом администрация Байконура объявила о вводе ограничений на перемещение в городе в ночное время до 19 января.

Тем временем в пресс-службе киностудии "Казахфильм" в пятницу опровергли информацию о полной утрате коллекции. По информации студии, все здания и архивы "Казахфильма" в целости и сохранности.

Миротворцы ОДКБ и пикеты в Бишкеке

В своем телеобращении Токаев поблагодарил страны-члены ОДКБ за отправку миротворцев в Казахстан, причем особенную благодарность адресовал российскому президенту Владимиру Путину, который "по-товарищески тепло" откликнулся на просьбу отправить в Казахстан российских военных.

Ранее представитель российского минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в Казахстан направлены подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, которые "прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт".

Руководить миротворцами ОДКБ в Казахстане будет командующий Воздушно-десантными войсками ВС России, генерал-полковник Андрей Сердюков, который участвовал в чеченских кампаниях, в операции по захвату аэропорта в Косово в 1999 году и в операции по аннексии Крыма в 2014 году.

Автор фото, Abylai Saralayev/TASS Подпись к фото, В Бишкеке у здания парламента прошли пикеты против отправки миротворцев Кыргызстана в соседний Казахстан

Парламент Кыргызстана в пятницу со второй попытки также одобрил отправку военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ. У стен киргизского парламента в день голосования прошел пикет против этого шага - в нем приняли участие несколько десятков человек.

В составе киргизского контингента планируется направить 150 военных, восемь единиц бронетехники и 11 единиц автомобильной техники.