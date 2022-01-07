"Дорогая мама! Надеюсь, скоро увидимся". Письмо с фронта доставлено семье американского солдата 76 лет спустя

55 минут назад

Автор фото, E+

Сержант американской армии 22-летний Джон Гонсалвес встретил конец Второй мировой войны в Германии. В декабре 1945 года он написал письмо матери в Массачусетс, которое обнаружили лишь сейчас в почтовом распределительном пункте Питтсбурга.

"Дорогая мама, - писал Джон, - сегодня получил от тебя еще одно письмо, очень рад, что у тебя все хорошо. Я тоже в порядке, со всем справляюсь. Но еда по большей части довольно паршивая". "Люблю тебя и целую, твой сын Джонни. Надеюсь, что уже скоро увижу тебя", - так солдат завершил свое письмо.

Джон Гонсалвес умер в 2015 году, его мать - гораздо раньше. Но почта США разыскала вдову сержанта Анджелину, с которой Джон познакомился через пять лет после возвращения с войны и которая по-прежнему живет в Уоберне - родном городе мужа в штате Массачусетс.

В январе Анджелине исполнится 90 лет. Письмо было доставлено ей незадолго до Рождества. По ее словам, это были лучшие праздники с тех пор, как умер Джон, потому что он как будто снова вернулся к ней.

Она рассказала местному телеканалу WFXT-TV, как в один из декабрьских дней в дверь постучал почтальон и спросил, служил ли ее муж в армии в годы Второй мировой войны. Получив утвердительный ответ, он передал ей письмо, потерявшееся на много десятилетий.

"Представляете, 76 лет! Я не могла поверить. Но это его почерк, его стиль. Невероятно", - сказала она местному телеканалу.

Подарок из прошлого

Джон и Анджелина прожили вместе 61 год, у них пятеро детей. Но несмотря на большую семью и нагрузку на работе, говорит вдова, Джон всегда оставался заботливым сыном, и письмо с фронта хорошо передает это его качество.

Сотрудники USPS (почта США) в Питтсбурге приложили к письму записку от себя, в которой написали, что доставить такое послание - большая честь.

"Мы не знаем, где было это письмо последние семьдесят с лишним лет, но примерно шесть недель назад оно попало на наш участок. Оно, безусловно, представляет большую ценность для истории вашей семьи, и для нас очень важно доставить его", - говорится в записке.