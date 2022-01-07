Вакцинный скандал на Australian Open: за Джоковича заступилась Сербия, Австралия выдворяет теннисистку из Чехии

38 минут назад

Автор фото, Getty Images Sport Подпись к фото, На турнире в Мельбурне чешская теннисистка Рената Ворацова должна была выступать в парном разряде

Власти Австралии аннулировали визы еще двух теннисистов, въехавших в страну в преддверии турнира Australian Open с таким же, как у Новака Джоковича освобождением от обязательной вакцинации от коронавируса.

В том числе покинуть территорию Австралии было предписано спортсменке из Чехии Ренате Ворацовой. Она была отправлена в тот же отель для подлежащих депортации нелегалов в Мельбурне, что и Джокович. Позже министерство иностранных дел Чехии объявило, что теннисистка решила покинуть страну.

Имя еще одного теннисиста (или теннисистки), у которого возникли проблемы с визой, не называется.

Министр иностранных дел Чехии выразил официальный протест в связи с задержанием Ворацовой. В ведомстве говорят, что она получила освобождение от вакцинации, так как предоставила доказательства перенесенного коронавируса. Кроме того, ее случай отличается от ситуации серба тем, что Ворацова уже въехала в страну и на границе к ней не было никаких вопросов.

"Жертва преследования"

Первая ракетка мира Новак Джокович получил от организаторов Australian Open освобождение от обязательной вакцинации, предусмотренной для всех участников этого турнира Большого шлема и их команд.

Однако для въезда в страну этого освобождения оказалось недостаточно. Пограничная служба Австралии заявляет, что серб не предоставил необходимых документов, подтверждающих медицинское противопоказание к прививке, и оформил неправильную въездную визу. Со среды теннисист находится в гостинице Park Hotel, которая является местом временного содержания мигрантов, которым угрожает депортация.

Автор фото, Getty Images Sports Подпись к фото, Члены сербской общины Мельбурна, фанаты Джоковича и противники вакцинации развернули у гостиницы, где содержится теннисист, целую кампанию в его поддержку

По словам его отца Срджана Джоковича, Новак заперт в номере под охраной полицейских. Накануне он заявил, что его сын находится в "австралийском плену".

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В пятницу представители властей страны заявили, что оценивать ситуацию таким образом нельзя. Они настаивают, что сербский теннисист нарушил правила въезда в Австралию, а в этом случае исключений не может быть сделано ни для кого, включая первую ракетку мира.

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс заявила прессе, что Джокович может покинуть отель в любой момент и пограничная служба поможет организовать его отъезд из страны. Однако юристы теннисиста обжаловали отказ в визе, и серб намерен дождаться окончательно решения суда, которое будет вынесено в понедельник.

Команда Джоковича, как и власти Сербии и многие фанаты теннисиста по всему миру, считает, что сложившаяся ситуация имеет политический оттенок. Некоторые думают, что в преддверии выборов, запланированных на май этого года, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пытается поднять свой рейтинг, создавая имидж непримиримого и бескомпромиссного борца с пандемией. Другие возражают, что решение сделать для Джоковича исключение в отношении обязательной вакцинации вызвало гнев многих австралийцев, которые вынуждены жить в условиях жестких карантинных ограничений.

Президент Сербии Александр Вучич назвал Джоковича "жертвой преследования". Сербский патриарх Порфирий выразил поддержку теннисисту, которому приходится встречать православное Рождество взаперти в вдали от близких. Он заверил, что миллионы сербов молятся за своего соотечественника. В пятницу Джокович поблагодарил сторонников за поддержку. "Я ее чувствую и очень ценю", - написал спортсмен в своем "Инстаграме".

Если депортация состоится, Джоковичу грозит запрет на въезд в Австралию сроком на три года. Australian Open - любимый турнир Джоковича в серии Большого шлема. Девять из своих 20 титулов он выиграл на кортах Мельбурна.

"Под ударом карьера"

Австралийский теннисист Ник Кирьос поддержал Джоковича, написав в "Твиттере", что сам он выступает за вакцинацию, но то, как власти его страны и пресса подошли к ситуации Новака, - ужасно.

Американский игрок Теннис Сандгрен обратился к Джоковичу в комментарии агентству Рейтер: "Новак, держись, дружище. Надеюсь, ты скоро оттуда выйдешь".

Рафаэль Надаль, который находится в Мельбурне и готовится к турниру, выразил сожаление по поводу ситуации, но сказал, что условия участия в Australian Open были давно известны всем игрокам. "Правило простое: ты можешь играть на Australian Open, если у тебя есть вакцина. После того, как за последние два года умерло столько людей, я уверен, что вакцинация - единственный способ остановить пандемию", - сказал испанец.

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель австралийского турнира и бывший тренер Новака Джоковича Борис Беккер считает, что серб совершает большую ошибку, заняв позицию антипрививочника. "Это ставит под удар весь остаток его карьеры и может помешать добиться статуса величайшего игрока всех времен", - сказал Беккер.

Общественное мнение и перспективы

Джокович держится на первой строчке теннисного рейтинга уже рекордное число недель. По сезонам, завершенным в ранге лидера, он также опережает всех других теннисистов разных поколений.

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Чтобы закрепить за собой звание лучшего в истории, ему надо опередить по победам на турнирах Большого шлема Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. В настоящий момент у всех троих по 20 трофеев. Специалисты не сомневаются, что в свои 34 года Джокович все еще может этого добиться.

Федерер намного старше серба и уже несколько лет не выигрывал турниров. Надаль находится в хорошей форме и остается непревзойденным игроком на грунте, но в последнее время борется с последствиями травмы стопы.

Молодые теннисисты, такие как Александр Зверев, Стефанос Циципас и Даниил Медведев, показали, что могут обыгрывать Джоковича, но по статистике он пока еще чаще побеждает этих игроков, чем уступает им.

Однако, как отмечают многие пользователи соцсетей, понятие GOAT (сокращение от английского "величайший всех времен") включает в себя не только строчки рейтинга и количество побед, но и личность спортсмена.