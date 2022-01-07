Коронавирус в мире: в Великобритании армия помогает врачам, "Омикрон" может протекать менее тяжело, но не для всех

52 минуты назад

В Великобритании в связи с острой нехваткой медперсонала на помощь врачам направлены военные, Япония собирается ввести новые ограничения в префектурах, где располагаются американские военные базы, "Омикрон" может протекать более мягко у молодых и пожилых, но это не означает, что он менее опасен, утверждает ВОЗ.

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В Великобритании врачам помогут военные

Министерство обороны Великобритании в пятницу заявило, что начало направлять военных в больницы, испытывающие нехватку персонала и крайнюю нагрузку из-за рекордного роста случаев заражения коронавирусом в стране.

Как сообщили на Даунинг-стрит, только в Лондоне 200 военнослужащих предоставлены в распоряжение Национальной службы здравоохранения в течение следующих трех недель.

В Великобритании наблюдается рост числа случаев коронавируса из-за варианта "Омикрон", и за последнюю неделю ежедневно регистрируется более 150 тысяч новых случаев.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна может противостоять всплеску без новых ограничений благодаря вакцинации и более легкому течению заболевания "Омикроном". Однако, по его словам, стране предстоит несколько трудных недель, поскольку все больше медицинских работников вынуждены самоизолироваться, и персонала в медицинских учреждениях по-прежнему не хватает.

Правительство также направило военных для помощи в программах тестирования и вакцинации.

Великобритания сообщила о почти 150 тысячах смертей от ковида, и спустя два года после начала пандемии служба здравоохранения уже столкнулась с моральным и кадровым кризисом, причем еще до недавнего всплеска "Омикрона", говорится в опубликованном в четверг отчете британского парламента.

Кадровый кризис может отразиться и на усилиях службы здравоохранения восстановить нормальный график планового лечения и операций, серьезно пострадавший с начала пандемии.

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"Омикрон" достигнет пика в Австралии в конце января

Опираясь на данные моделирования, австралийские власти полагают, что волна заражений новым вариантом "Омикрон" в самом густонаселенном штате Австралии может достигнуть пика к концу января. В попытке замедлить рекордный всплеск инфекций в стране восстановлены некоторые ограничения.

В штате Новый Южный Уэльс за последние три дня зарегистрировано более 100 тысяч случаев. По решению премьер-министра штата Доминика Перротте в больницах отложены несрочные хирургические операции, а в клубах и пабах восстановлен запрет на пение и танцы, в том числе в столице штата Сиднее, где проживает более 5 миллионов человек.

Япония собирается ввести ограничения в 3 регионах, где размещаются базы США

В пятницу Япония собирается объявить чрезвычайные меры в трех регионах, чтобы остановить всплеск коронавируса. Некоторые официальные лица связывают распространение инфекции с находящимися в стране американскими военными базами.

В связи с ростом числа инфицированных "Омикроном" губернаторы нескольких префектур потребовали принятия экстренных мер, которые включают ограниченное время работы баров и ресторанов.

Южная цепь островов Окинава, на которой расположено 70% военных объектов США в Японии, пострадала сильнее всего: по всей видимости, здесь развивается шестая волна пандемии в стране.

"Омикрон" может протекать менее тяжело, но не для всех

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что более заразный вариант коронавируса "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение заболевания, чем доминирующий во всем мире вариант "Дельта", но не следует заблуждаться об уровне его опасности.

Как заявила на брифинге для СМИ глава клинического отдела ВОЗ Джанет Диас, предварительные данные показывают, что риск серьезного заболевания снижается как у молодых, так и у пожилых людей.

Однако генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не обольщаться на этот счет. "Как и предыдущие варианты, "Омикрон" укладывает людей в больницу и убивает", - сказал он.

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Прививки могут нарушать менструальный цикл

Согласно исследованию, финансируемому правительством США и опубликованному в журнале Obstetrics & Gynecology, у вакцинированных женщин наблюдалась задержка менструального цикла почти на сутки по сравнению с непривитыми, при этом продолжительность менструации не изменилась.

Руководитель исследования Элисон Эдельман из Орегонского университета здоровья и науки рассказала, что эффекты незначительны и, как ожидается, будут носить временный характер.

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Незначительное увеличение продолжительности менструального цикла клинически не значимо. Любые изменения продолжительностью менее восьми дней классифицируются Международной федерацией гинекологии и акушерства как нормальные.

Для своего исследования ученые проанализировали анонимные данные из приложения для отслеживания рождаемости среди женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые не использовали гормональные противозачаточные средства.

Около 2400 участников получили разные вакцины: Pfizer (55%), Moderna (35%) и Johnson & Johnson (7%). В исследовании приняли участие и примерно полторы тысячи непривитых женщин.

При сравнении вакцинированной и невакцинированной групп первая доза вакцины в среднем увеличивала продолжительность цикла на 0,64 суток, а вторая доза - на 0,79 суток. Изменения цикла проявляются наиболее ярко, когда вакцинация проводится в начале фолликулярной фазы, которая начинается в первый день менструального цикла и заканчивается, когда начинается овуляция.

Врачи считают, что за изменениями цикла может стоять реакция иммунной системы на вакцину.

Исследование также может помочь в борьбе с дезинформацией о вакцинах на эту тему, которая широко распространилась в социальных сетях.

Государственные школы Чикаго снова отменяют уроки из-за забастовки учителей

Государственные школы Чикаго, третьего по величине образовательного округа США, второй день подряд отменяют занятия из-за забастовки учителей, требующих более жестких мер защиты от коронавируса. Городские власти в свою очередь утверждают, что в школах безопасно.

Забастовка, в результате которой около 340 тысяч учеников пропускают занятия, началась после того, как профсоюз учителей проголосовал за восстановление виртуального обучения и потребовал соблюдения более строгих протоколов безопасности, включая более широкое тестирование, сославшись на быстрое распространение высоко заразного варианта "Омикрон" в последние недели.

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Австрия сокращает карантин и готовится сделать прививки обязательными

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что с субботы в стране будут введены новые меры по борьбе с ковидом, а правительство продолжает работу над законопроектом об обязательной вакцинации с 1 февраля.

По словам официальных лиц, новые меры включают сокращение времени карантина до пяти дней, требование носить маски на открытом воздухе в присутствии других людей и ограничение срока действия сертификатов вакцины шестью месяцами.

Правительство также усилит регулярные проверки магазинов, чтобы гарантировать доступ только полностью вакцинированным или недавно выздоровевшим от ковида покупателям.

Индийский пенсионер привился восемь раз

Власти индийского штата Бихар расследуют, как одному из местных жителей удалось получить восемь доз вакцины от коронавируса.

Брахмдео Мандал, почтальон на пенсии, рассказал, что уколы помогли ему избавиться от различных болей, и у него не было никаких побочных эффектов.

Представители службы здравоохранения пока не смогли установить, как Мандалу удалось получить восемь уколов в четырех разных местах. Пока что они склоняются к предположению, что дело в государственной базе данных о вакцинированных: она обновляется слишком медленно.