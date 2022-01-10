Платиновый юбилей королевы: Букингемский дворец обнародовал планы празднования
Букингемский дворец обнародовал полный список торжеств в этом году по случаю Платинового юбилея Ее Величества Елизаветы Второй - 70-летия ее правления.
В список входят, среди прочего, уличные вечеринки, концерт с участием крупнейших мировых звезд шоу-бизнеса и возможность посетить дома, где живет королева.
Кульминацией празднества станут четырехдневные выходные в Великобритании с 2 по 5 июня.
Празднование начнется в понедельник с конкурса на изобретение нового пудинга в честь 70-летнего королевского юбилея.
Рецепт-победитель обнародуют для всех желающих, а не умеющие или не любящие готовить смогут отведать пудинг на общественных обедах в выходные дни государственных праздников.
6 февраля королева станет первым в истории британским монархом, отметившим Платиновый юбилей на троне.
Торжества по этому случаю будут продолжаться весь год.
Как и в случае с Золотым и Бриллиантовым юбилеями королевы, праздничные выходные решили устроить в начале июля - больше шанс, что погода не будет по-британски дождливой и неприветливой.
Пока неясно, на каких мероприятиях будет присутствовать сама королева. После проведенной в больнице ночи в октябре врачи посоветовали ей отдохнуть в течение нескольких недель.
Большинство юбилейных обязанностей, вероятно, будет передано семье, включая сына королевы и наследника престола принца Уэльского вместе с его женой, герцогиней Корнуоллской.
Празднества станут первыми, которые Ее Величество встретит без супруга, герцога Эдинбургского, скончавшегося в апреле прошлого года.
Первое в истории страны 70-летнее правление
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Конец истории Подкаст
Шон Кофлан, корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи
В честь платинового юбилея будут пудинги, вечеринки, парады и театрализованные представления. Многое приходится придумывать с нуля: 70-летие правления британского монарха отмечается впервые.
В Соединенном Королевстве ближе всех к этому юбилею подошла королева Виктория, просидевшая на троне 63 года. За более длинными сроками правления надо обратиться к Франции 18-го века - Людовик XIV царствовал 72 года.
Планы празднований юбилея, обнародованные в разгар омраченной пандемией коронавируса зимы, предлагают согревающую перспективу: четырехдневные каникулы в июне с концертами, вечеринками и пабами, открытыми до часу ночи.
Конкурс "Платиновый пудинг" проводится в соответствии с традицией королевских блюд. Стоит вспомнить, например, "Коронационных цыплят", придуманных для коронации Ее Величества в 1953 году. Думаю, не обойдется и без колких каламбуров на эту тему.
Празднование также напоминает о том, насколько неизменной и несменяемой фигурой была королева в британской жизни. Недавнее исследование показало, что 85% населения Великобритании не знали другого монарха, кроме Елизаветы II.
Во время праздников королевские резиденции Сандрингем и Балморал будут открыты для посетителей.
А в рамках юбилейного конкурса по Темзе в центре Лондона пустят "Реку надежды" - 200 нарисованных детьми шелковых флагов, украшенных изображениями надежды в их представлении.
В рамках инициативы "Зеленая крона королевы" подданным Ее Величества было предложено в честь юбилея посадить деревья в честь юбилея. Их уже посажено более 60 тысяч.
Юбилейные празднования: что, где, когда
10 января стартует конкурс "Платиновый пудинг". Желающим предлагается создать новое блюдо в честь 70-летнего правления королевы.
С 12 по 15 мая более 500 лошадей и 1000 артистов примут участие в 90-минутном шоу в Виндзорском замке. Шоу представит историю страны от Елизаветы I до наших дней.
2 июня, в первый день каникул, впервые после пандемии будет проведен королевский парад. В нем примут участие более 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов. Билеты можно купить уже на следующей неделе.
Также в этот день более полутора тысяч юбилейных маяков зажгутся в Великобритании, на Нормандских островах, на острове Мэн и на заморских территориях. Впервые маяки зажгут и в столицах стран Содружеств.
3 июня в соборе Святого Павла состоится благодарственная служба в честь правления королевы.
4 июня в Букингемском дворце пройдет платиновая вечеринка. Желающие смогут подать заявку и на участие в живом концерте. Имена исполнителей пока не называются, однако ожидается присутствие нескольких звезд мирового уровня.
5 июня по всей стране люди смогут принять участие в Большом юбилейном обеде, по всей Великобритании пройдут уличные вечеринки. В этот же день состоится конкурс Платинового юбилея: пять тысяч человек из Великобритании и Содружества выступят перед Букингемским дворцом. Пресс-служба королевы обещает пышные церемонии, уличное искусство, театр, музыку, цирк и передовые визуальные технологии.
В июле в Букингемском дворце, Виндзорском замке и королевской резиденции в Холируде будут представлены три экспозиции, посвященные вступлению королевы на престол, ее коронации и юбилеям. На них будут выставлены портреты, а также украшения и одежда.