Платиновый юбилей королевы: Букингемский дворец обнародовал планы празднования

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королеве будет 96 лет, когда в июне начнутся основные празднования юбилея

Букингемский дворец обнародовал полный список торжеств в этом году по случаю Платинового юбилея Ее Величества Елизаветы Второй - 70-летия ее правления.

В список входят, среди прочего, уличные вечеринки, концерт с участием крупнейших мировых звезд шоу-бизнеса и возможность посетить дома, где живет королева.

Кульминацией празднества станут четырехдневные выходные в Великобритании с 2 по 5 июня.

Празднование начнется в понедельник с конкурса на изобретение нового пудинга в честь 70-летнего королевского юбилея.

Рецепт-победитель обнародуют для всех желающих, а не умеющие или не любящие готовить смогут отведать пудинг на общественных обедах в выходные дни государственных праздников.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2002 году королева отметила 50-летие своего правления. На фото она вместе с супругом герцогом Эдинбургским

6 февраля королева станет первым в истории британским монархом, отметившим Платиновый юбилей на троне.

Торжества по этому случаю будут продолжаться весь год.

Как и в случае с Золотым и Бриллиантовым юбилеями королевы, праздничные выходные решили устроить в начале июля - больше шанс, что погода не будет по-британски дождливой и неприветливой.

Автор фото, Getty Images

Пока неясно, на каких мероприятиях будет присутствовать сама королева. После проведенной в больнице ночи в октябре врачи посоветовали ей отдохнуть в течение нескольких недель.

Большинство юбилейных обязанностей, вероятно, будет передано семье, включая сына королевы и наследника престола принца Уэльского вместе с его женой, герцогиней Корнуоллской.

Празднества станут первыми, которые Ее Величество встретит без супруга, герцога Эдинбургского, скончавшегося в апреле прошлого года.

Первое в истории страны 70-летнее правление

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Шон Кофлан, корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи

В честь платинового юбилея будут пудинги, вечеринки, парады и театрализованные представления. Многое приходится придумывать с нуля: 70-летие правления британского монарха отмечается впервые.

В Соединенном Королевстве ближе всех к этому юбилею подошла королева Виктория, просидевшая на троне 63 года. За более длинными сроками правления надо обратиться к Франции 18-го века - Людовик XIV царствовал 72 года.

Планы празднований юбилея, обнародованные в разгар омраченной пандемией коронавируса зимы, предлагают согревающую перспективу: четырехдневные каникулы в июне с концертами, вечеринками и пабами, открытыми до часу ночи.

Конкурс "Платиновый пудинг" проводится в соответствии с традицией королевских блюд. Стоит вспомнить, например, "Коронационных цыплят", придуманных для коронации Ее Величества в 1953 году. Думаю, не обойдется и без колких каламбуров на эту тему.

Празднование также напоминает о том, насколько неизменной и несменяемой фигурой была королева в британской жизни. Недавнее исследование показало, что 85% населения Великобритании не знали другого монарха, кроме Елизаветы II.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Филип присоединился к королеве на борту королевской баржи "Спирит оф Чартвелл" в рамках празднования 2012 года

Во время праздников королевские резиденции Сандрингем и Балморал будут открыты для посетителей.

А в рамках юбилейного конкурса по Темзе в центре Лондона пустят "Реку надежды" - 200 нарисованных детьми шелковых флагов, украшенных изображениями надежды в их представлении.

В рамках инициативы "Зеленая крона королевы" подданным Ее Величества было предложено в честь юбилея посадить деревья в честь юбилея. Их уже посажено более 60 тысяч.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева принимает участие в марше по случаю Серебряного юбилея в 1977 году

Юбилейные празднования: что, где, когда

Автор фото, Getty Images

10 января стартует конкурс "Платиновый пудинг". Желающим предлагается создать новое блюдо в честь 70-летнего правления королевы.

С 12 по 15 мая более 500 лошадей и 1000 артистов примут участие в 90-минутном шоу в Виндзорском замке. Шоу представит историю страны от Елизаветы I до наших дней.

2 июня, в первый день каникул, впервые после пандемии будет проведен королевский парад. В нем примут участие более 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов. Билеты можно купить уже на следующей неделе.

Также в этот день более полутора тысяч юбилейных маяков зажгутся в Великобритании, на Нормандских островах, на острове Мэн и на заморских территориях. Впервые маяки зажгут и в столицах стран Содружеств.

3 июня в соборе Святого Павла состоится благодарственная служба в честь правления королевы.

4 июня в Букингемском дворце пройдет платиновая вечеринка. Желающие смогут подать заявку и на участие в живом концерте. Имена исполнителей пока не называются, однако ожидается присутствие нескольких звезд мирового уровня.

5 июня по всей стране люди смогут принять участие в Большом юбилейном обеде, по всей Великобритании пройдут уличные вечеринки. В этот же день состоится конкурс Платинового юбилея: пять тысяч человек из Великобритании и Содружества выступят перед Букингемским дворцом. Пресс-служба королевы обещает пышные церемонии, уличное искусство, театр, музыку, цирк и передовые визуальные технологии.