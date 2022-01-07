Катастрофа украинского "Боинга" в Иране: Тегеран готов говорить о компенсациях

43 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Место крушения украинского "Боинга", который был сбит иранскими военными при взлете из Тегерана

Ровно два года спустя после катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого вооруженными силами Ирана, Тегеран выразил готовность продолжать переговоры о компенсациях родственникам погибших. В четверг представители четырех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, заявили, что Иран отказывается обсуждать возможные выплаты семьям жертв.

Канада, Великобритания, Швеция и Украина выразили намерение добиваться компенсаций через международные суды, поскольку Иран, по их словам, на сотрудничество больше не идет. Они отметили, что летом 2020 года иранские власти согласились на переговоры, но 27 декабря 2021 года дипломаты этой страны сообщили, что не видят смысла в дальнейших консультациях.

"Несмотря на все наши усилия за последние два года и многократные попытки решить вопрос выплаты компенсаций путем переговоров, Координационная группа считает, что дальнейшие попытки переговоров с Ираном бесполезны, - было сказано в заявлении четырех стран. - Координационная группа будет добиваться решения этого вопроса в соответствии с международным правом".

Однако в пятницу в ответ на это Тегеран заявил, что не отказывается от переговоров.

"Несмотря на незаконные действия и попытки некоторых стран использовать это трагическое событие в своих интересах, Иран по-прежнему готов к переговорам на двусторонней основе с каждым из пострадавших государств. Но любые переговоры должны уважать суверенитет, внутренние законы и международные обязательства", - заявили в министерстве иностранных дел Ирана.

Катастрофа украинского "Боинга"

В результате авиакатастрофы погибли 176 человек - граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана и Украины. Самолет был сбит сразу после взлета из аэропорта Тегерана в ночь на 8 января 2020 года.

Автор фото, EPA Подпись к фото, С момента катастрофы прошло ровно два года, но переговоры по выплате компенсаций семьям погибших, пока ни к чему не привели

В тот момент армия Ирана наносила ракетные удары по базам США в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Иранские власти спустя три дня после катастрофы признали, что самолет случайно сбили их военные. Согласно официальной версии, оператор системы ПВО принял пассажирский "Боинг" за крылатую ракету.

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На этой неделе суд в канадском Онтарио присудил 107 млн канадских долларов (83,8 млн долларов США ) плюс проценты семьям шести человек, которые погибли в катастрофе.

Еще в июне 2021 года Канада заявила, что не нашла доказательств того, что иранские военные сбили самолет преднамеренно.

В декабре 2020 года Иран выразил готовность выплатить семьям погибшим по 150 тыс. долларов, но Украина и близкие жертв катастрофы на это не соглашаются, поскольку настаивают, что необходимо выяснить правду о причинах катастрофы. А для этого может понадобиться много лет.

В первую годовщину трагедии Иран передал Украине официальный отчет о технических причинах произошедшего. Как стало известно Украинской службе Би-би-си из источников в МИД Украины, в этом документе нет данных самописца боевой машины, из которой стреляли по гражданскому самолету. Эта информация является ключевой для проверки иранской версии событий.