Умер актер Сидни Пуатье, первый чернокожий обладатель "Оскара"

42 минуты назад

В в Майами в возрасте 94 лет скончался Сидни Пуатье, первый в истории актер-афроамериканец, получивший "Оскара" за лучшую мужскую роль.

Свой "Оскар" Пуатье получил в 1963 году за роль в фильме "Полевые лилии". В этом фильме он сыграл чернокожего главного героя середины века, взаимодействовавшего с религиозной Америкой, еще не забывшей законы о сегрегации. У Пуатье было двойное гражданство Багамских островов и США.

Первая номинация Пуатье на премию американской киноакадемии была еще раньше, в 1958 году, за фильм "Не склонившие головы".

Пуатье традиционно играл роли чернокожих героев в фильмах о расовой сегрегации в 1960-х, например, в "Клочке синевы" режиссера Гордона Ралфа, или "Угадай, кто придет к обеду?" (1967), где белая девушка представляет консервативным американским родителям своего чернокожего партнера.

Автор фото, Ronald Grant Подпись к фото, Одной из лучших ролей Пуатье считается роль убитого чернокожего джентльмена в фильме "Душной южной ночью"