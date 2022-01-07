Умер Анатолий Квашнин - генерал, который хотел стать министром

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Автор фото, Беккер Вениамин/TASS Подпись к фото, Начальник российского генштаба Анатолий Квашнин в Грозном в 2002 году

В Москве в военном госпитале от осложнений, связанных с ковидом, умер 75-летний Анатолий Квашнин - бывший командующий российскими войсками в Чечне и начальник российского генштаба, генерал, который хотел стать министром обороны и главным реформатором армии, но так им и не стал.

В конце 1990-х и начале 2000-х Анатолий Квашнин был одной из самых заметных фигур в российской политике, потому что важнейшими темами повестки тогда были война в Чечне и реформа армии, а имя Квашнина было тесно связано и с тем, и с другим.

В конце 1994 года генерал Квашнин сам вызвался возглавить группировку российских войск в Чечне вместо предыдущего командующего Митюхина, смещенного за некомпетентность.

Он командовал российскими войсками в Чечне всю неудачную для них первую кампанию 1994-1996 года: вначале - как командующий группировкой, затем - как командующий Северо-Кавказским военным округом.

Методы российских силовиков в Чечне в то время вызывали ужас и отвращение у большой части российской прессы, и Квашнин, как главный представитель этих силовиков, тоже не мог быть ей симпатичен, но позже, уже на должности начальника российского генштаба, он отыграл немало очков, когда в 2000 году резко осудил громкое преступление полковника Юрия Буданова, убившего молодую чеченку Эльзу Кунгаеву.

"Личный состав объединенной группировки войск честно выполняет конституционный долг, солдаты и офицеры не щадят своей жизни, и в то же время командир полка сам стал по сути дела бандитом; таких подонков нужно с корнем вырывать из нашего армейского коллектива", - цитировал тогда ТАСС генерала армии Квашнина.

Как писала тогда российская пресса, этим своим выступлением Квашнин настроил против себя большую часть российских офицеров - тех, кто считал, что армейские должны защищать своего, что бы он ни сделал.

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Другой запомнившийся эпизод из эпохи чеченских войн: в 2002 году начальник генштаба Квашнин, как сообщала тогда пресса, на манер Гаруна аль-Рашида объехал Грозный инкогнито, без охраны, на обычных "Жигулях", после чего устроил на совещании разнос за поборы на блокпостах.

Начальником российского генштаба и первым заместителем министра обороны Квашнин стал в 1997 году. На этом посту он открыто конфликтовал с министром Игорем Сергеевым (пресса даже писала о двоевластии в армии), продвигал через голову министра свой собственный план реформы вооруженных сил и явно хотел сам стать министром.

Его и называли в числе самых очевидных кандидатур, когда уже в начале правления Владимира Путина зашла речь о замене Сергеева на кого-нибудь другого.

Но министром в 2001 году стал соратник президента по службе в КГБ Сергей Иванов. Три года спустя Анатолия Квашнина с поста начальника генштаба отправили служить полпредом президента в Сибири, а реформой армии всерьез занялся только в 2007 году, когда у России стало побольше денег, новый министр Анатолий Сердюков.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Анатолий Квашнин - генерал эпохи Ельцина. А затем - начала эпохи Путина

В 2010 году 64-летнего Квашнина уволили с поста полпреда, в следующем году он по возрасту ушел в отставку и с тех пор жил в Новосибирске жизнью гражданского пенсионера.

Жизнь и карьера Анатолия Квашнина примечательна, помимо прочего, тем, что он, в отличие от подавляющего большинства советских офицеров, не был выпускником военного училища.

Потом, поднимаясь по служебной лестнице, он отучился в двух военных академиях - это было необходимо для получения очередных званий, но изначально он попал в армию из гражданских. Он учился на инженера автомобильной и тракторной промышленности и, как выпускник вуза с военной кафедрой, был призван лейтенантом "по профилю" - в танковые войска. Там ему понравилось, и он решил остаться.