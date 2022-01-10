Казахстан: Токаев и Путин снова говорят о внешних врагах; 8 тыс. задержанных по всей стране

10 января 2022, 21:06 GMT Обновлено час назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Военный патруль задерживает человека на улице в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник продолжил развивать тезис о том, что беспорядки прошлой недели были акцией иностранных террористов, но ему пока не очень верят. МВД сообщает о восьми тысячах задержанных. Первый "иностранный наемник" тем временем освобожден и вернулся домой. События в Казахстане 10 января - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник сначала на виртуальном саммите ОДКБ, а потом - в заявлении, опубликованном на его сайте, снова назвал массовые беспорядки середины прошлой недели "террористической атакой", спланированной и осуществленной извне, и сказал, что в беспорядках участвовали иностранные боевики, в том числе из Афганистана и с Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин поддержал Токаева, назвав события в Казахстане "нападением на страну".

Путин сказал на видеосаммите ОДКБ, что в ходе беспорядков "использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, в том числе очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом".

Конкретных подтверждений Токаев с Путиным снова не привели, но Токаев пообещал, что доказательства будут предъявлены в ближайшее время.

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Джазмен и "наемник" Рузахунов уже дома

Первую попытку казахстанских силовиков предъявить миру "иностранного наемника", однако, постиг оглушительный провал.

В воскресенье они опубликовали видео с избитым человеком, который говорил, что он, безработный из Кыргызстана, участвовал в беспорядках за 90 тысяч тенге (около 15 тысяч рублей или 200 долларов).

Однако в этом "наемнике и террористе" в Кыргызстане немедленно опознали известного джазмена Викрама Рузахунова.

Власти Кыргызстана заявили протест, и в понедельник Викрам Рузахунов вернулся в Бишкек. Он опубликовал видео, в котором поблагодарил киргизские власти за помощь.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Избитый "наемник и террорист", музыкант Викрам Рузахунов в понедельник вернулся домой в Бишкек

"Видно, что его пытали, конечно, он сделал бы любое признание", - сказала Би-би-си Гульзада Рыскулова, знакомая Рузахунова и известная в Кыргызстане певица.

Госканалы Казахстана убрали из своих аккаунтов видео с Рузахуновым, а силовики попытались заявить, что на нем был другой человек, но сравнение того видео и обращения, которое музыкант опубликовал после освобождения, не оставляет места сомнениям.

Восемь тысяч и "две ячейки"

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Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана в развитие темы об иностранных террористах в понедельник заявил о задержании пяти человек, в том числе иностранца, из "двух экстремистских ячеек".

Как передал телеграм-канал coronavirus2020.kz, публикующий официальные новости от властей Казахстана, у задержанных найдены огнестрельное оружие, патроны, травматические и светошумовые гранаты, патроны и религиозная литература, а упомянутый иностранец "имел связь с террористическими группировками за рубежом".

Независимые от властей Казахстана комментаторы, однако, все увереннее предполагают, что произошедшее в стране было вспышкой внутренней борьбы за власть, а не диверсией извне. Уверенности им придает и то, что власти до сих пор не предъявили осязаемых доказательств своих утверждений, и то, что "отец нации" Нурсултан Назарбаев до сих пор не появился на публике, и смещения с постов и аресты фигур, которые считались близкими к Назарбаеву.

МВД Казахстана в понедельник утром объявило, что по всей стране задержаны уже 7939 человек, которых силовики считают участниками беспорядков и протестов, а КНБ добавил, что в в Алматы и алматинской области за последние два дня были задержаны 675 человек.

Смерть генерала и полковника

В понедельник казахстанская пресса сообщила, что двое высокопоставленных силовиков, генерал полиции и полковник нацбезопасности, были найдены мертвыми. В обоих случаях предполагается самоубийство.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов был найден со смертельным огнестрельным ранением в рабочем кабинете. Пресса сообщает, что ему грозил трибунал из-за случаев перехода полицейских на сторону протестующих.

Тело полковника Комитета нацбезопасности Азамата Ибраева нашли под окнами его дома в столице Нур-Султане.

Алматы оживает

Старая столица Казахстана, Алматы, тем временем постепенно оправляется после разгрома, случившегося с ней на прошлой неделе.

"В центре города жизнь возвращается в обычное русло, - рассказал Русской службе Би-би-си политолог, житель Алматы Расул Жумалы. - Мы сами сегодня выходили на улицу, зашли в супермаркет. Открываются магазины, заработали, хотя и не все, банкоматы. По главным магистралям запущен общественный транспорт. Коммунальные службы занимаются приведением города в порядок".

"Жители объединяются в дружины по защите своего двора, идет активная самоорганизация граждан, - сказал Жумалы. - Сами бизнесмены с родственниками и коллегами выходят, восстанавливают свои магазины и торговые точки. Происходящее вселяет осторожный оптимизм".

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Улицы Алматы постепенно приводят в порядок

Интернет все еще не вернули

Только интернет, как рассказал Расул Жумалы, в Алматы по-прежнему почти полностью выключен: его включают только изредка и ненадолго.

Примерно та же картина в нынешней столице, Нур-Султане. Ее жительница, Аиша (имя изменено по ее просьбе), сказала агентству Reuters, что с момента отключения ей почти неоткуда было узнавать, что происходит в стране.

"Телевизор у меня не работает без интернета, а по радио совершенно не было новостей, одни развлекательные программы", - сказала Аиша.

То, что интернет в Казахстане по-прежнему отключен, по крайней мере частично, подтверждает и служба наблюдения за блокировками интернета NetBlocks.