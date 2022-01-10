Пир во время локдауна. Бориса Джонсона снова обвиняют в нарушении коронавирусных правил

45 минут назад

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Британские журналисты из вещательных компаний ITV и Би-би-си нанесли еще один удар по репутации премьер-министра Бориса Джонсона: они нашли подтверждения, что во время первого локдауна из-за пандемии коронавируса, в мае 2020 года, в саду резиденции главы правительства был устроен пикник на десятки человек и что на нем был сам Джонсон.

Как выяснили журналисты, в мае 2020 года, когда жителям Англии было предписано сидеть дома и не собираться компаниями даже на улице, Даунинг-стрит созвал около 100 сотрудников на выпивку в саду. Пришли около 30 человек, включая премьера и его жену.

О том, что на этой вечеринке был сам премьер Борис Джонсон и его жена (тогда еще невеста) Кэрри, Би-би-си рассказали два свидетеля.

Борис Джонсон отказывается отвечать на вопросы о той вечеринке, ссылаясь на то, что сейчас идет официальное расследование. Тем временем лондонская полиция подтвердила, что она находится на связи с правительством по этому поводу.

Первым о вечеринке 20 мая 2020 года написал на прошлой неделе в своем блоге бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс.

В понедельник телекомпания ITV News раздобыла и опубликовала электронное письмо-приглашение на эту вечеринку, которое разослал сотрудникам личный секретарь Джонсона Мартин Рейнолдс. Тема письма была описана так: "Выпивка с социальным дистанцированием! (ОФИЦИАЛЬНО-КОНФИДЕНЦИАЛЬНО-ТОЛЬКО ДЛЯ ДАУНИНГ-СТРИТ, 10)".

"Присоединяйтесь к нам с шести вечера и приносите свою выпивку", - говорится в письме.

Резкое падение популярности

В этот самый день, 20 мая 2020 года, тогдашний министр культуры Оливер Дауден вел очередной коронавирусный брифинг и сказал: "Вне дома можно встречаться только с одним человеком одновременно при условии, что вы будете соблюдать социальную дистанцию".

Подпись к фото, Архитектор кампании за брексит и затем главный советник Джонсона Доминик Каммингс теперь ведет войну с премьером - и, в частности, написал о вечеринке 20 мая 2020 года

Оппозиционная Лейбористская партия заявила, что если присутствие премьера на этой вечеринке подтвердится, ему будут заданы "серьезные вопросы".

"Борис Джонсон постоянно демонстрирует пренебрежение правилами, которые он вводит для нас. Он пытается свалить ответственность за свои ошибки на чиновников, но именно он задает тон в работе Даунинг-стрит и всего правительства", - заявила заместитель лидера лейбористов Анджела Рейнер.

Вечеринка 20 мая 2020 года - это уже далеко не первый пример нарушений коронавирусных правил, в которых обвиняют Джонсона и его сотрудников, и премьер в конце только что прошедшего года объявил об официальном расследовании этих обвинений. На него он теперь и ссылается, отказываясь отвечать на вопросы вроде "Вы действительно были на той вечернике?"

Популярность Джонсона тем временем стремительно летит вниз.