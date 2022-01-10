IKEA сократит до минимума выплаты по больничным невакцинированным сотрудникам

час назад

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Компания IKEA сокращает выплаты тем из своих сотрудников, кто отказался вакцинироваться от ковида и теперь вынужден пропускать работу, находясь в самоизоляции после контакта с инфицированными.

Мебельный гигант - уже не первая компания, которая прибегает к таким мерам. Руководство фирмы, признает, что решение далось нелегко, но в сложившихся обстоятельствах это была вынужденная, но необходимая мера.

Теперь невакцинированные сотрудники IKEA, вынужденные самоизолироваться, будут получать лишь полагающийся государственный минимум - £96,35 (чуть больше 115 евро) в неделю, в то время как обычная средняя зарплата работника магазина составляет £400-450 (480-540 евро) в неделю.

"Мы понимаем, что это весьма болезненная тема, и каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, поэтому все, кто в чем-то сомневается или о чем-то тревожится, могут обсудить это со своим непосредственным начальником, - говорится в официальном заявлении компании, на которую в Британии работает около 10 тыс. человек. - Что касается полностью вакцинированных работников и тех, у кого имеются смягчающие обстоятельства, то они будут получать полную зарплату, находясь в самоизоляции".

Автор фото, Getty Images

По нынешним правилам для Англии люди, сделавшие как минимум две прививки, не обязаны самоизолироваться в случае, если они находились в тесном контакте с заразившимся ковидом.

Однако невакцинированные люди, которым официально сообщили о том, что они были в контакте с зараженным, по закону обязаны самоизолироваться.

Это создает дополнительную нагрузку на компании, которые уже в прошлом году жаловались не недостаток рабочей силы из-за пандемии, а с появлением более заразной разновидности ковида "Омикрон" ситуация лишь усугубилась.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон вновь повторил, что по статистике "Омикрон" сильнее поражает тех, кто не сделал прививку.