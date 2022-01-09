Герцогине Кембриджской 40 лет: новые фотографии к юбилею

Даниэла Релф

Корреспондент по королевским делам

17 минут назад

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Фотограф Паоло Роверси говорит, что фотосессия герцогини Кембриджской стала для него честью и "моментом чистой радости"

Ко дню рождению герцогини Кембриджской, которая в это воскресенье, 9 января, празднует 40-летие, опубликованы три новые фотографии.

Новые портреты герцогини были сделаны фэшн-фотографом Паоло Роверси. На фотографиях герцогиня запечатлена в платьях Alexander McQueen. Фотографии герцогини будут выставлены в этом году в трех местах, занимающих важное место в ее биографии: в Беркшире, Сент-Эндрюсе и Англси. Позже фотографии герцогини пополнят постоянную коллекцию Национальной портретной галереи в Лондоне.

Сорок лет - хороший повод для того, чтобы позволить себе немного поностальгировать и поразмышлять. Тем более, что герцогине есть о чем вспомнить и подумать.

Очень много изменилось с того момента, когда она вышла замуж и стала членом королевской семьи - речь не только о принце, появлении детей и ее роли будущей королевы.

Она также за это время стала публичной персоной.

На этом пути превращения из частного лица в публичную фигуру герцогине Кембриджской пришлось выдержать определенные испытания.

Ей пришлось научиться справляться с довольно своеобразными стрессами и нагрузками, связанными с принадлежностью к королевской семье, - а таковых немало.

Автор фото, Paolo Roversi Подпись к фото, Фотосъемка проходила в ноябре минувшего года в ботаническом саду Кью

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Три новых портрета герцогини, которые были представлены публике в день ее рождения, говорят нам о том, какой она бы хотела быть в глазах окружающих. Кроме того, снимки выдают любовь к “старомодному” гламуру глянцевых журналов.

Фотографии были сделаны в ноябре минувшего года в королевских ботанических садах Кью. Снимки станут частью постоянной экспозиции Национальной портретной галереи, патроном которой с 2012 года является герцогиня Кембриджская. До этого снимки будут выставлены также в трех местах, которые герцогиня выбрала сама. Они связаны с различными этапами ее жизни.

В Беркшире (графство к западу от Лондона) она провела детство. В Сент-Эндрюсе (Шотландия) она получила университетское образование и встретила своего будущего мужа. На острове Англси в северо-западу от Уэльса пара жила до свадьбы и первые годы после бракосочетания.

Это решение не члена королевской семьи, это личный выбор герцогини, чье счастливое детство стало источником для того плана, который она воплощает в жизнь - жизнь, которой она сейчас живет.

И в ее 40 лет все больше кажется, что она чувствует себя на своем месте.

Автор фото, Paolo Roversi Подпись к фото, На одной из двух черно-белых фотографий Кэтрин носит серьги, принадлежавшие принцессе Диане, на другой - серьги, одолженные у королевы

В 2011 году я была на мероприятии на Англси, которое для нее было первым, когда она была представлена как будущий член королевской семьи.

Несмотря на то, что ее отношениям с принцем Уильямом на тот момент было около 10 лет, это было первым для нее официальным мероприятием в качестве невесты принца.

На мероприятии было огромное количество людей, а внимание публики было приковано к ней, но несмотря на это, внешне она выглядела невозмутимой.

Позже она сохранит это внешнее спокойствие, иногда граничащее с застенчивостью, но сейчас в этом спокойствии чувствуется растущая уверенность в себе, в ее общественной работе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Герцогиня Кембриджская во время своего первого публичного выступления в 2012 году

Я вспоминаю ее первую речь, произнесенную в 2012 году во время мероприятия для ассоциации детских хосписов Восточной Англии. Тогда казалось, что она нервничает. Было понятно, что такие выступления были для нее выходом из зоны комфорта.

Но перенесемся в 2021 год - ее выступление для благотворительной организации Action on Addiction (“Действие против зависимости”) звучит легко и непринужденно.

“Зависимость - это не выбор. Никто не решает быть зависимым. Но это может произойти с каждым из нас. Никто из нас не защищен”, - говорит она.

Она приспособилась к постоянному пристальному вниманию, которое становится особенно очевидным, когда речь идет о внешнем виде герцогини. Ее одежда - это по-прежнему сочетание масс-маркета и люкса, и герцогиня знает, когда можно позволить себе быть в центре внимания. Вспомните сентябрьскую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде и золотое платье герцогини от британского дизайнера Дженни Пэкхем (Jenny Packham).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Герцогиня Кембриджская во время посещения одной из школ Лондона, ноябрь 2021 года

Следующее десятилетие также будет для герцогини временем значительных перемен.

Поскольку королева Елизавета II проводит все меньше официальных мероприятий и ее график работы меняется в силу ее возраста, герцогу и герцогине Кембриджским придется брать на себя все больше обязанностей.

Для герцогини это будет означать больше работы, связанной с проблемами психического здоровья, с борьбой с различными зависимостями, а также с вопросами раннего детства.

Она продолжит отстаивать право своих детей на частную жизнь, решая, когда мы с вами сможем увидеть их.