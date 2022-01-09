Потерявшийся в аэропорту Кабула младенец воссоединился с семьей

25 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сохаил потерялся 19 августа 2021 года, и его родители несколько месяцев не могли выяснить, где находится их сын

Потерявшийся во время эвакуации из Афганистана двухмесячный Сохаил Ахмади воссоединился со своей семьей, сообщает Reuters.

Ребенок потерялся в августе прошлого года во время эвакуации. Движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) тогда только что установило контроль над страной, и тысячи людей в спешном порядке пытались покинуть Афганистан.

На входе в аэропорт царил хаос, и родители Сохаила решили, что лучше передать ребенка через забор американскому военному, пока они пытаются пройти в здание аэропорта, чтобы младенец не пострадал, если начнется давка.

Однако, когда родители Сохаила оказались на территории аэропорта, они не смогли найти двухмесячного сына. После отчаянных и безуспешных попыток найти ребенка отец мальчика Мирза Али Ахмади, работавшей охранником в посольстве США в Кабуле, его жена Сурая и их четверо старших детей улетели из Афганистана эвакуационным рейсом.

В течение следующих месяцев Мирза Али Ахмади и его жена пытались выяснить, где находится их младший сын.

Ребенка удалось найти в ноябре прошлого года после публикации Reuters истории о поиске Сохаила. Как выяснилось, мальчик жил в семье 29-летнего кабульского таксиста Хамида Сафи.

Хамид Сафи нашел ребенка в аэропорту. Тот, по словам водителя, лежал на земле и плакал, рядом с ребенком никого не было. После безуспешных попыток найти родителей мальчика Хамид Сафи решил усыновить ребенка и принес его домой - к своей жене и детям. Они назвали мальчика Мохаммадом. На странице Хамида Сафи в "Фейсбуке" есть фотография детей Сафи вместе с Сохаилом.

Когда информация о том, что Сохаил живет в семье Сафи, подтвердилась, дедушка мальчика Мохаммад Касем Разави, который живет в провинции Бадахшан, отправился в Кабул, чтобы забрать своего внука.

Однако Хамид Сафи отказался отдавать ребенка дедушке и потребовал, чтобы в обмен на возвращение Сохаила его собственную семью эвакуировали в США, сообщает Reuters.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Хамид Сафи (слева), нашедший ребенка в аэропорту и решивший усыновить его, заплакал, когда передавал Сохаила его дедушке

Переговоры между семьей Сохаила и Хамидом Сафи длились семь недель. В процесс вмешалась полиция "Талибана", Хамид Сафи на короткое время был задержан, а затем отпущен. Две семьи смогли договориться, и ребенка вернули дедушке в минувшую субботу.