19 человек погибли при пожаре в многоэтажке в Нью-Йорке

9 января 2022, 21:09 GMT Обновлено 20 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Причины пожара пока неизвестны

По меньшей мере 19 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном доме в районе Бронкс в Нью-Йорке. По данным американских СМИ, среди погибших - девять детей.

Этот пожар называют одним из крупнейших за последние десятилетия.

По данным местных СМИ, жилое здание загорелось в воскресенье около 11 утра по местному времени. Пожарные прибыли на место в течение трех минут после поступившего в службу звонка: пламя пытались потушить более 200 человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На месте работали около 200 пожарных

Более 30 человек были госпитализированы с травмами, опасными для жизни, в общей сложности пострадали 60 жителей дома. Причина возгорания пока неизвестна.

"На данный момент известно о гибели 19 человек, многие находятся в критическом состоянии", - заявил в интервью CNN мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

"Члены команды находили пострадавших на каждом лестничном пролете c остановкой сердца и дыхания", - заявил во время пресс-брифинга представитель отделения пожарной охраны Даниель Нигро.

Автор фото, ED JONES Подпись к фото, Дым распространился по всем этажам здания

По его словам, дым распространился по всем этажам здания из-за того, что дверь в квартиру, в которой возникло возгорание, была открыта, в результате многие жители дома отравились угарным газом, пытаясь покинуть его.