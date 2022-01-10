Дайджест: в Казахстане траур по погибшим во время протестов; США и Россия обсудят в Женеве Украину и безопасность

57 минут назад

Автор фото, Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил понедельник днем национального траура по погибшим во время протестов, охвативших страну на прошлой неделе. В стране продолжает действовать чрезвычайное положение, однако, как сообщают наши корреспонденты на месте событий, обстановка на улицах главных городов страны постепенно успокаивается. Мы следим за событиями в Казахстане в режиме реального времени.

Как передает корреспондент Би-би-си Абдужалил Абдурасулов, который находится в Алматы, назвать ситуацию в городе нормальной все еще нельзя: в городе по-прежнему проблемы с интернетом, в воскресенье не работали банки и банкоматы, местным жителям приходится часами ждать, чтобы залить в баки своих машин по 10-15 литров бензина. Периодически были слышны одиночные выстрелы, однако, вероятно, таким образом военные предупреждают людей, чтобы они не собирались или не подходили к постам. При этом на улицах Алматы стало заметно больше людей, начали открываться магазины и некоторые кафе, отмечает наш корреспондент. Подробнее его рассказ можно послушать в последнем выпуске нашего подкаста "Что это было":

Почитайте также репортаж Абдужалила о том, как выглядел Алматы в субботу.

И еще один признак постепенного возвращения к нормальной жизни - возобновление авиасообщения. В воскресенье российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в понедельник выполнит рейсы из Москвы в Нур-Султан и обратно.

О том, сколько именно людей погибло во время протестов и их подавления, по-прежнему неизвестно. В воскресенье Телеграм-канал министерства информации Казахстана написал, что в ходе столкновений были убиты 164 человека, в том числе 103 - в крупнейшем городе страны Алматы. Однако позже этот пост пропал. Впрочем, судя по информации, ранее поступавшей из Казахстана, число погибших может быть намного больше официальных оценок. Власти страны сообщили, что во время акций протеста были задержаны около 8 тыс. человек.

Достоверно неизвестно и то, каким образом мирные акции протеста против повышения цен на топливо так быстро переросли в вооруженные столкновения, сопровождавшиеся мародерством и поджогами. Власти страны объявили участников выступлений террористами и заявили, что к организации протестов причастны спонсируемые из-за рубежа группировки радикальных исламистов. Однако по другим теориям, корни произошедшего нужно искать в самом Казахстане, в противостоянии различных групп влияния, в том числе между нынешним президентом и окружением "елбасы" (отца нации) Назарбаева. Наш корреспондент Ольга Ившина говорила с западными экспертами о возможных причинах обострения столкновений в Казахстане.

Главной новостью выходных стало задержание по обвинению в государственной измене Карима Масимова - бывшего главы Комитета нацбезопасности Казахстана (КНБ), который в прошлом также дважды занимал должность премьер-министра. Масимов, обладавший большим влиянием и считавшийся правой рукой бывшего президента Нурсултана Назарбаева, был уволен с поста руководителя КНБ после начала массовых беспорядков в Алматы. От работы также отстранили двух его заместителей.

Подробнее о событиях в Казахстане читайте ниже, в разделе "Что говорят, что пишут".

В Женеве пройдут переговоры США и России по безопасности

В понедельник в Женеве состоится первый раунд переговоров между Россией и США по безопасности. Ожидается, что стороны обсудят требования Москвы об отказе от расширения НАТО и озабоченность Запада в связи с концентрацией российских войск на границах Украины.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джо Байден и Владимир Путин за последнее время говорили уже несколько раз. Это – сеанс видеосвязи 7 декабря прошлого года.

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В переговорах участвуют первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель российского министра обороны Александр Фомин.

Предварительные консультации сторон состоялись уже в воскресенье вечером. В ответ на вопрос, как они прошли, Рябков ответил "потрясающе" (впрочем, как отмечает газета "Коммерсант", "из слов господина Рябкова не было ясно, сказал ли он "потрясающе" всерьез или с иронией").

Эксперты не ждут от переговоров каких-либо прорывов, поскольку на США и их западные союзники неоднократно говорили, что не могут гарантировать нерасширение НАТО. Они настаивают, что вопрос членства в альянсе могут решать только его члены - и сами страны-кандидаты. Они также угрожают России серьезными санкциями в случае, если она пойдет на дальнейшую агрессию в отношении Украины.

Встреча в Женеве - первая из трех, запланированных на ближайшее время консультаций между Россией и странами Запада по вопросам безопасности. 12 января в Брюсселе состоится заседание совета "Россия-НАТО", а 13 января в Вене пройдут переговоры по линии ОБСЕ.

О переговорах между Западом и Россией довольно много пишет западная пресса, о ее оценках можно узнать в разделе "Что говорят, что пишут".

Суд в Австралии рассматривает дело о депортации Джоковича

Австралийский суд может вынести решение по вопросу о депортации из страны Новака Джоковича, прибывшего на турнир Большого шлема Australian Open. Пограничная служба страны аннулировала визу первой ракетки мира, поскольку он не предъявил доказательств вакцинации от коронавируса. Джокович подал апелляцию на это решение, рассмотрение его дела началось в Мельбурне в понедельник утром по местному времени (в Москве в этот момент было около двух часов ночи).

Автор фото, EPA Подпись к фото, Акция протеста в Сербии в поддержку Джоковича

Из-за проблем со связью суд несколько задержался, первыми свои аргументы изложили адвокаты теннисиста. По их утверждениям, Джокович переболел коронавирусом в декабре и именно поэтому получил медицинский отвод от обязательной вакцинации. Сейчас спортсмен живет в отеле, переоборудованном под центр содержания для мигрантов, которым угрожает депортация. На время суда ему разрешили покинуть гостиницу, чтобы он мог получить возможность участвовать в заседании по видеосвязи.

Как передает корреспондент Би-би-си в Мельбурне, суд вынесет свое решение в понедельник, или во вторник. Но даже если оно окажется для Джоковича положительным, нет гарантии, что ему разрешат принимать участие в Открытом чемпионате Австралии. У австралийского министра по делам миграции есть право снова аннулировать его визу, хотя подобное развитие событий явно не поможет улучшить репутацию Австралии, и так пострадавшую в результате этого скандала, отмечает наш корреспондент.

"Золотые глобусы": триумф "Власти пса", Николь Кидман и Уилла Смита

В США вручены "Золотые глобусы" - премия, которая присуждается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих и работающих в Голливуде. Ее обычно считают хорошим индикатором того, кто может получить "Оскаров" - самые престижные награды в мире американского (и не только) кино.

Автор фото, KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX Подпись к фото, Бенедикт Камбербатч играет мрачного ковбоя в фильме "Власть пса"

Лучшей кинокартиной был назван вестерн "Власть пса" с Бенедиктом Камбербатчем, лучшим режиссером автор этой картины Джейн Кэмерон, а Коди Смит-Макфи - лучшим исполнителем роли второго плана.

Среди победителей этого года - также Николь Кидман, которая получила приз за лучшую женскую роль в фильме "В роли Рикардо" (в нем она снялась в дуэте с Хавьером Бардемом, которому "Глобус" не достался).

Еще один триумфатор этого года - мюзикл Стивена Спилберга "Вестсайдская история", о котором мы недавно подробно рассказывали.

Награждение "Глобусами" обычно показывают по американскому телевидению, однако в этот раз церемонии как таковой не было: о победителях сообщали онлайн. Телекомпания Эн-би-си отказалась транслировать церемонию после серии обвинений в том, что "Золотой глобус" обходит вниманием чернокожих и женщин и может принимать решения под влиянием кинокомпаний.

Некоторые победители этого года:

"Лучший драматический фильм": "Власть пса"

"Лучшая мужская роль в драматическом фильме": Уилл Смит, "Король Ричард"

Лучшая женская роль в драматическом фильме": Николь Кидман, "В роли Рикардо"

"Лучший режиссер": Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Лучшая комедия или мюзикл": "Вестсайдская история"

"Лучшая женская роль в комедии или мюзикле": Рэйчел Зеглер, "Вестсайдская история"

Пожар в Нью-Йорке: погибли 19 человек, в том числе девять детей

В многоэтажном жилом доме Нью-Йорке произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе девять детей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Здание в Бронксе, где произошел пожар

Городская пожарная служба сообщила, что причиной возгорания в 19-этажном здании, расположенном в Бронксе, стал неисправный электрообогреватель. Сотрудники спасательных служб прибыли на место происшествия в течение трех минут, однако к этому моменту дым уже охватил весь дом. Погибшие от пожара были обнаружены на всех этажах, многие из них, вероятно, умерли от отравления угарным газом. В общей сложности пострадали 60 человек, 32 из них госпитализированы с угрожающими жизни диагнозами.

Коронавирус: в Китае тестируют 14 млн жителей Тяньцзиня

Власти Китая намерены сделать тесты на коронавирус всему 14-миллионному населению города Тяньцзинь на севере страны.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Жители Тяньцзиня выстроились в очереди на тестирование

Это решение было принято после того как в городе было выявлено 20 заболевших ковидом, в том числе двое - последним вариантом вируса "Омикрон", который распространяется намного быстрее, но, вероятно, не вызывает столь тяжелых последствий для здоровья. Местным жителям рекомендовано оставаться дома.

Некоторые другие новости о пандемии коронавируса:

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что последняя волна заболевания может затронуть около 40% населения страны, то есть от двух до четырех миллионов человек. Израиль - одна из наиболее вакцинированных стран мира, некоторым категориям населения здесь предлагают уже четвертую прививку.

В Африке зафиксировано более 10 млн случаев ковида (общемировое число заболевших оценивается в почти 307 млн человек).

Заболевание активно распространяется в Латинской Америке. В Мексике ежедневное число подтвержденных диагнозов превысило 30 тыс., в некоторых штатах закрываются школы. Эксперты считают, что реальное число заболевших мексиканцев еще выше, поскольку в стране не слишком развита система тестирования. Высокие показатели заболеваемости также фиксируются в Перу.

Умер американский комик Боб Сагет

Американские власти сообщили, что популярный стендап-комик и актер Боб Сагет был найден мертвым в своем номере в гостинице города Орландо (штат Флорида). Ему было 65 лет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Боб Сагет был больше всего известен по роли в сериале "Полный дом"

Сагет больше всего известен как исполнитель роли спортивного комментатора, вдовца и отца трех дочерей, в телесериале "Full House" (в переводе на русский - "Полный дом"); он снимался в нем с 1987 по 1995 год. Комик также был известен часто довольно грубыми и неприличными шутками.

О точных причинах его смерти не сообщается, однако полиция уточнила, что в результате предварительного расследования признаков употребления наркотиков не обнаружено. Нет также оснований подозревать, что речь шла об убийстве.

В Британии обнаружен огромный ихтиозавр

Британские палеонтологи обнаружили окаменевшие останки гигантского ихтиозавра - морского ящера, жившего примерно 180 млн лет назад.

Автор фото, Anglian Water/PA Media

Ученые сообщают, что размер скелета - около 10 метров, а череп животного весит около тонны. Это самые большие и лучше всего сохранившиеся останки ихтиозавра, когда-либо найденные на территории Великобритании. Находку называют одним из самых важных событий в истории британской палеонтологии.

NYT: лидер Казахстана сделал выбор в пользу России

Рассказывая о ситуации в Казахстане, московский корреспондент New York Times Валери Хопкинс пишет (требуется подписка), что президент страны Токаев решил опереться на Россию, чтобы остаться у власти - но это сделает его более зависимым от Москвы.

Автор фото, EPA

По словам автора, "другие авторитарные режимы смотрели на приход Токаева к власти как на возможную модель передачи лидерства без реальной потери власти". "Вместо этого в Казахстане произошла вспышка насилия. Под руководством Токаева протесты были безжалостно подавлены, при этом его бывший благодетель, 81-летний Нурсултан Назарбаев, лишился влияния как глава Совета безопасности", - отмечает журналист.

Во время этих событий Токаев понял, что не может рассчитывать на собственных силовиков, и ему пришлось обращаться за поддержкой к "другому автократу - президенту России Владимиру Путину", продолжает Хопкинс.

Как утверждает Эрика Марат, профессор военного Университета национальной обороны США в Вашингтоне, таким образом президент Казахстана "отдал суверенитет своей страны России в обмен на собственную власть и интересы клептократических элит". Теперь, по мнению эксперта, которую цитирует журналист NYT, Казахстан "должен будет больше ориентироваться на Россию в геополитических и глобальных вопросах, чем на Запад".

Times: в случае агрессии России против Украины Запад ударит по банковской системе

Лондонская Times утверждает (требуется подписка), что ей стали известны некоторые подробности плана возможных действий против России, который был разработан накануне переговоров между Россией и США в Женеве. Как пишет издание, если Москва пойдет на вторжение на украинскую территорию, США готовы незамедлительно ответить "жесткими финансовыми, технологическими и военными санкциями".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, От возможных санкций больше всего пострадает финансовая система, пишет Times

В публикации сказано, что основным шагом станет отключение России от SWIFT - системы международных банковских переводов, что "очень сильно ограничит международную торговлю Москвы". Неназванный американский чиновник, на которого ссылаетcя Times, описал санкции как "мощный и быстрый ответ, к которому мы не прибегли в 2014 году" (то есть после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины).

Недавно наш экономический обозреватель Алексей Калмыков описывал возможные последствия отключения России от системы SWIFT.

Guardian: может быть, с Россией лучше не говорить вовсе?

Перед переговорами делегаций США и России в Женеве британская Guardian во всех подробностях рассказывает об истории взаимоотношений Москвы с Западом и задается вопросом - а может быть с Россией лучше и вовсе не вести переговоры, чтобы не поощрять ее агрессивную политику?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Времена, когда на российско-американских саммитах царила подобная атмосфера, давно прошли

Автор публикации, дипломатический редактор газеты Патрик Винтур, напоминает, что в январе состоятся сразу три раунда консультаций между Россией и Западом, и некоторые уже сравнивают это с важными конференциями прошлого - "от Ялты 1945 года до Парижа в 1960-м (где обсуждалось будущее Берлина) и Рейкьявика в 1986-м. "Путин, с его острым чувством собственного места в российской истории, вероятно, наслаждается подобными сравнениями", - пишет он.

Но при этом Винтур напоминает, что на Западе устраивать "вторую Ялту" совсем не намерены, и цитирует специалиста по истории России Франсуазу Том из Сорбонны: "Нет ничего более опасного, чем все эти переговоры на саммитах, которые так или иначе подпитывают либо паранойю российских элит, либо их манию величия и опьянение властью". "Если Запад проявит твердость, Кремль решит, что он хочет уничтожить Россию. Если Запад предложит уступки, Кремль решит, что он слаб и давление нужно только усилить", - считает Том.

Впрочем, Guardian приводит немало примеров из истории XX века, когда переговоры с Москвой приносили хорошие результаты, в том числе успешное разрешение Карибского кризиса, доброжелательные встречи Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер и даже "шоу Бориса и Билла", как на Западе иногда называют саммиты Бориса Ельцина и Билла Клинтона.

В этот раз, по мнению бывшего чиновника Пентагона Эвелин Фаркас, все будет зависеть от похода Путина к этим переговорам: будет ли это политический театр, возможность выставить очередной ультиматум - или же возможность действительно обсудить что-то реальное. "На последнее надеются очень немногие", - заключает Винтур.

В субботу 75 лет могло бы исполниться одному из самых ярких рок-музыкантов современности - Дэвиду Боуи. О его музыке написаны уже многие и многие тома, поэтому наш обозреватель Александр Кан сосредоточился на эстетических образах Боуи, который менялся до неузнаваемости несколько раз в течение карьеры.

Автор фото, Michael Ochs Archives Подпись к фото, Одна из персон Боуи - Изможденный белый рыцарь. Она отражала его реальное физическое истощение из-за злоупотребления кокаином.

Мы рассказываем о том, почему эти перемены имели большое значение не только для самого Боуи, но и для современной культуры в целом.

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