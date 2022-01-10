Суд разрешил Джоковичу остаться в Австралии и открыл ему путь на Australian Open, несмотря на отсутствие прививки

39 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Акция протеста в Сербии в поддержку Джоковича

Австралийский суд отменил решение властей страны о депортации теннисиста Новака Джоковича. Теперь не исключено, что первая ракетка мира сможет выступить на турнире Большого шлема Australian Open, хотя ранее австралийская пограничная служба аннулировала его визу, поскольку он не смог предоставить необходимых документов о вакцинации от коронавируса.

Как передает корреспондент Би-би-си в Мельбурне, даже решение суда в пользу Джоковича не дает гарантии, что ему разрешат принимать участие в Открытом чемпионате Австралии. У австралийского министра по делам миграции есть право снова аннулировать его визу, хотя подобное развитие событий явно не поможет улучшить репутацию Австралии, и так пострадавшую в результате этого скандала, отмечает наш корреспондент.

Адвокаты Джоковича утверждали, что он переболел коронавирусом в декабре и именно поэтому получил медицинский отвод от обязательной вакцинации. Сам сербский теннисист находился в центре для подлежащих депортации мигрантов в Мельбурне в ожидании суда.

В субботу Джокович оспорил депортацию, подав документы в суд. По словам его адвокатов, организатор турнира Tennis Australia предоставил ему освобождение от обязательной вакцинации, а позже министерство внутренних дел направило ему письмо, в котором говорится, что ему разрешили въехать в страну.

"Я объяснил, что переболел ковидом в декабре 2021 года, и на этом основании я имел право на освобождение от прививки в соответствии с правилами и инструкциями правительства Австралии", - утверждал Джокович.

Турнир Australian Open будет проходить с 17 по 30 января. Специалисты отмечают, что предстоящий турнир - реальный шанс для серба обойти по количеству побед на Больших шлемах Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Сейчас у всех троих по 20 трофеев, при этом девять из своих побед Джокович одержал именно в Мельбурне.

Новак Джокович не говорил о том, вакцинирован он или нет, но в прошлом году объявил себя противником обязательной вакцинации: по его словам, делать прививку или нет - это личное дело каждого. Журналисты даже придумали ему прозвище - Novax ("Но-вакц").

Отель для мигрантов

Согласно заявлению адвокатов, первый положительный результат теста на ковид у спортсмена был 16 декабря, но к 30 декабря у него не было симптомов уже трое суток. 1 января Джокович получил документ от Министерства внутренних дел Австралии, в котором говорилось, что он соответствует требованиям для прибытия в Австралию без карантина.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Гостиница, куда, по сообщениям, поместили Джоковича до депортации. На тротуаре уже появились ободряющие надписи от фанов

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Судебные документы Джоковича подтверждают сообщения СМИ о том, что он просил переехать в квартиру с доступом к теннисному корту, но его просьба была отклонена.

Центр содержания, где находился теннисист, - отель под названием Park Hotel, который сейчас официально называется "альтернативное место содержания под стражей". В нем проживает около 30 мигрантов, которым грозит депортация, причем некоторые из них - уже многие месяцы. Они не могут покидать гостиницу: из здания не разрешается входить и выходить никому, кроме персонала.