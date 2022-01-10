"Золотой глобус": триумфаторы - "Власть пса" Джейн Кэмпион и "Вестсайдская история" Стивена Спилберга

14 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стивен Спилберг с актрисами, сыгравшими в "Вестсайдской истории" - Арианой ДеБос и Рейчел Зеглер на прошлогодней премьере фильма в Нью-Йорке

Фильм "Власть пса" получил "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", а создательнице кинокартины Джейн Кэмпион вручили награду за лучшую режиссерскую работу. "Вестсайдская история" Стивена Спилберга признана лучшей в категории "комедия/мюзикл".

79-я церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе в закрытом режиме, без традиционной красной дорожки. При этом церемония не транслировалась по телевидению или онлайн. Многие из претендентов на получение наград на ней не присутствовали.

Список победителей организаторы опубликовали на сайте премии - второй по престижу после "Оскара" ("Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы за работы в кинофильмах и телевизионных картинах).

Премия за лучшую мужскую роль досталась Уиллу Смиту за роль в фильме "Король Ричард". На получение этой награды также претендовали Хавьер Бардем ("В роли Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета"), Махершала Али ("Лебединая песня").

Автор фото, KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX Подпись к фото, Бенедикт Камбербэтч сыграл ковбоя в фильме "Власть пса"

Лучшей актрисой признана Николь Кидман - "Золотой глобус" она получила за роль американской телезвезды Люсиль Болл в фильме Аарона Соркина "В роли Рикардо".

"Благодарю за признание! Люсиль, это тебе и всем потрясающим женщинам, которые также были номинированы", - написала Николь Кидман в "Инстаграм".

За "Золотой глобус" в номинации "лучшая женская роль" также боролись Леди Гага ("Дом Гуччи"), Кристен Стюарт ("Спенсер"), Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь").

Кейт Уинслет получила награду за лучшую роль в телефильме (телесериал "Мейр из Исттауна"). Майкл Китон стал победителем в номинации "лучшая мужская роль в телефильме" (сериал "Ломка").

В номинации "Лучшая комедия/мюзикл" награду получила "Вестсайдская история" Стивена Спилберга - римейк классического фильма 1961 года, а также актрисы Ариана ДеБос и Рейчел Зеглер, снявшиеся в фильме.

Автор фото, 20th Century Studios Подпись к фото, Звезда "Вестсайдской истории" Рейчел Зеглер была названа лучшей в категории мюзиклов и комедий

Лучшим иностранным фильмом была признана японская драма "Сядь за руль моей машины".

"Золотой глобус" в номинации "Лучшая анимационная картина" получил диснеевский мультфильм "Энканто".

Сериал "Наследники" был признан лучшим драматическим сериалом, а исполнитель главной роли в "Наследниках" - актер Джереми Стронг - удостоился награды как лучший телевизионный актер в драме.

Без красной ковровой дорожки, без прессы, в закрытом режиме

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О том, что церемония пройдет в закрытом режиме, стало известно на прошлой неделе - об этом сообщила Голливудская ассоциация иностранной прессы.

Ранее жюри премии подверглось критике за коррумпированность и отсутствие чернокожих представителей в его составе.

В феврале прошлого года издание Los Angeles Times опубликовало расследование, из которого следовало, что члены ​​Голливудской ассоциации иностранной прессы получают необоснованно крупные выплаты, а решения жюри премии, вероятно, в ряде случаев зависят от отношений представителей киноиндустрии с членами ассоциации.

Газета отмечала, что среди членов ассоциации вот уже несколько десятилетий нет ни одного темнокожего журналиста.

После публикации расследования телекомпания NBC, с 1964 года транслировавшая церемонию вручения премии, объявила, что в 2022 году откажется от трансляции.

В 2021 году церемонию вручения премии переносили на конец февраля из-за пандемии. Тогда церемония прошла в онлайн-формате и транслировалась по телевидению. Главную награду в прошлом году получил фильм Хлои Чжао "Земля кочевников".

Автор фото, Emma McIntyre Подпись к фото, Арнольд Шварценеггер принял участие в церемонии по видеосвязи