Военный суд Мьянмы приговорил Аун Сан Су Чжи еще к 4 годам тюрьмы. Это второй приговор в серии дел против нее

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира 1991 года. С 2012 года у себя на родине она является лидером оппозиции при широкой поддержке бирманцев

Свергнутый лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорена еще к четырем годам тюремного заключения в серии дел, возбужденных против нее военными властями страны. 6 декабря прошлого года она получила такой же срок по первому приговору.

Второй приговор связан с обвинениями в контрабанде и хранении средств связи, в частности, раций, а также в нарушении правил карантина в разгар пандемии коронавируса.

В общей сложности против Аун Сан Су Чжи выдвинуто 11 обвинений, среди которых - незаконное обогащение, нарушение закона о предотвращении стихийных бедствий и другие. Самое серьезное из них - получение взяток деньгами и золотом от бывшего главного министра Янгона Пхйо Мина Тейна, который якобы сам в этом чистосердечно признался.

Военная хунта утверждает, что в общей сложности 76-летняя Аун Сан Су Чжи присвоила более миллиона долларов.

Все обвинения в свой адрес она называет клеветой, цель которой - навсегда вывести ее из политического поля Мьянмы.

Если суд признает бывшего лидера страны виновной по всем пунктам, ей может грозить пожизненное заключение.

Аун Сан Су Чжи находится под арестом с февраля прошлого года, когда власть в Мьянме захватили военные. Некоторое время это был домашний арест, позднее ее перевезли в другое место, которое держится в секрете.

Процесс над ней проходит в закрытом режиме.

Мировая общественность осуждает преследование Аун Сан Су Чжи. В понедельник после вынесения приговора правозащитная организация Human Rights Watch назвала происходящее судебным цирком с засекреченными слушаниями по подложным обвинениям.

С момента военного переворота в стране Мьянма охвачена уличными протестами, которые периодически затихают и вспыхивают снова. ООН, США и ряд других стран обвиняют захватившую власть военную хунту в убийствах мирных граждан и активистов, а также в подавлении оппозиции и преследовании прессы.

Правозащитная организация Amnesty International обвиняет военных в насилии против невооруженных демонстрантов с применением боевого оружия.

По словам правозащитников, повсеместные убийства мирных протестующих - сознательное решение военного командования.

Противоречивая фигура

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пятно на репутации Аун Сан Су Чжи, считавшейся одной из самых значимых правозащитниц современности, оставила расправа бирманских военных над представителями народности рохинджа в 2016-17 гг

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Аун Сан Су Чжи фактически возглавила Мьянму в апреле 2016 года. До этого она являлась лидером оппозиции и пользовалась в стране огромной популярностью как борец за демократию и свободу.

Свою репутацию она приобрела, проведя в общей сложности 15 лет под домашним арестом в период с конца 1980-х до 2010-х годов, куда была помещена прежней военной хунтой. В середине 1990-х она провела небольшой отрезок времени на свободе.

В годы заключения Аун Сан Су Чжи была награждена Нобелевской премией мира и являлась для мирового правозащитного движения одной из самых значимых фигур современности.

Ее имидж пошатнулся после операций армии Мьянмы против бирманского этнического меньшинства рохинджа в штате Ракхайн в 2016-2017 годах.

Власти страны тогда назвали это борьбой с бенгальскими боевиками и сепаратистами из "Армии спасения Аракан рохинджа", но мировое сообщество восприняло военную операцию как геноцид народа рохинджа.

"Врачи без границ" сообщали о гибели 6700 рохинджа, в том числе 730 детей. От 700 до 915 тыс. человек, по разным данным, были вынуждены бежать в соседнюю Бангладеш.

И хотя армейское командование напрямую не подчинялось Аун Сан Су Чжи, эксперты ООН считают, что она виновна как минимум в сопричастности к этим действиям.