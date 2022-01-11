Джоковичу снова грозит высылка из Австралии. Его подозревают в даче ложных сведений при въезде

55 минут назад

Автор фото, Kelly Defina Подпись к фото, В понедельник, после решения австралийского суда в пользу Джоковича, серб приступил к тренировкам на кортах Мельбурна

Пограничная служба Австралии пытается установить правдивость информации, предоставленной Новаком Джоковичем для въезда в страну. В своей декларации теннисист указал, что в течение 14 дней до вылета в Мельбурн он находился в одном месте и не путешествовал из страны в страну. Однако, судя по постам в соцсетях, возможно, это не так.

Из различных постов в "Твиттере" и "Инстаграме" следует, что в Рождество Джокович находился в Сербии. При этом известно, что в Австралию 4 января он вылетел из Испании.

Декларация сопровождается предупреждением, что дача заведомо ложной информации считается серьезным нарушением закона и может повлечь за собой административное наказание.

Джокович заявил, что 1 января поручил заполнить декларацию своему агенту.

В свете новых обстоятельств дальнейшее пребывание серба на территории Австралии снова оказалось под вопросом.

На прошлой неделе его въездная виза была аннулирована пограничной службой аэропорта Мельбурна, но накануне суд это решение отменил и позволил Джоковичу остаться в стране для участия в турнире "Большого шлема" Australian Open.

Теперь его судьбу будет решать министр по делам миграции Алекс Хоук, обладающий правом повторно аннулировать визу.

Если это произойдет, юристы Новака Джоковича, скорее всего, будут снова оспаривать это решение. Но участие серба в Australian Open станет практически невозможным, так как на время рассмотрения апелляции он, как лицо, ожидающее депортации, должен будет находиться в отеле для мигрантов или в альтернативном месте.

Юристы, знакомые с миграционным законодательством, говорят, что министр Хоук может повторно аннулировать визу Джоковича на основании двух предпосылок: угроза национальной безопасности и/или соблюдение общественных интересов.

Судя по всему, полагают некоторые специалисты, он будет исходить из второго пункта.

При этом помощник Алекса Хоукса заявил, что министр еще не решил, воспользуется ли вообще своим правом повторной отмены.

Вездесущие соцсети

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Судя по твиту португальского теннисного обозревателя Жозе Моргадо, в день Рождества Новак Джокович находился в Белграде. Журналист выложил фотографию, на которой теннисист позирует вместе со звездой сербского гандбола Петаром Джордичем.

Кроме того, 26 декабря в "Инстаграме" появилось видео, на котором Джокович играет в теннис с прохожими на улицах Белграда. Сейчас это видео удалено из соцсети.

Ранее стало известно, что Новак Джокович принимал участие в массовых мероприятиях в Белграде, возможно, зная, что болен коронавирусом.

На стадии апелляции против лишения его визы юристы Джоковича объяснили, что в декабре он переболел ковидом и именно поэтому был освобожден от обязательной вакцинации. По их словам, положительный ПЦР-тест был получен 16 декабря.

Однако 17 декабря Джокович участвовал в торжественной церемонии в Белграде по случаю появления его именной сербской почтовой марки, о чем сам и сообщал в своем "Твиттере". На фотографиях он стоит без маски и жмет руки устроителям церемонии. Кроме того, сообщается, что на мероприятии присутствовало много детей, так как акция была связана с детской благотворительностью.

Ближнее окружение теннисиста утверждает, что в тот момент он еще не знал о своем диагнозе. По другим источникам, ПЦР-тест был проведен накануне за один день, и его результаты были известны уже в 20:20 вечера.

Дипломатический скандал

Во вторник по инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министров Сербии и Австралии Аны Брнабич и Скотта Моррисона.

На фоне ситуации с первой ракеткой мира отношения между двумя странами накалились.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон продолжает настаивать, что абсолютно все равны перед иммграционными законами его страны. Ситуация с Джоковичем привела к ухудшению отношений между Канберрой и Белградом

Сербские власти с самого начала заявляли, что сага с визой Джоковича имеет политический подтекст и все признаки дискриминации.

Моррисон категорически это отрицает, повторяя, что правила въезда иностранцев в Австралию одинаковы для всех.

Многие австралийские пользователи социальных сетей были разочарованы решением суда позволить теннисисту остаться в стране.

По их словам, они хотели бы увидеть, как он покидает Австралию первым же рейсом, и обвиняют его в высокомерии, эгоизме и безрассудном отношении к пандемии, унесшей множество жизней.

Однако накануне Новак Джокович уже приступил к тренировкам на кортах мельбурнского комплекса, где 17 января стартует Australian Open.

Правда, на данный момент его участие в турнире не гарантировано. Имя Новака Джоковича значится в стартовых списках, но, по некоторым сообщениям, организаторы откладывают проведение жеребьевки до прояснения ситуации по вновь открывшимся обстоятельствам с его визой.

По словам адвоката Новака Джоковича Ника Вуда, устроители Australian Open к сегодняшнему рассчитывали получить окончательный ответ.

До начала турнира остается 6 дней.

Испытание на прочность

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джокович приступил к тренировкам в Мельбурне

Участие в этом турнире особенно важно для него, так как в случае победы он обойдет по числу выигранных "Больших шлемов" Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Сейчас у всех троих по 20 титулов.

После череды прошлогодних неудач это сейчас является задачей-минимум для первой ракетки мира.

Хотя прошлый сезон он снова завершил на первой строчке рейтинга, провал на Олимпиаде в Токио лишил его шансов на Золотой "Большой шлем", а проигрыш Даниилу Медведеву в финале US Open - на календарный "Большой шлем", шанс на который крайне редко выпадает в карьере.

Для этого надо выиграть все четыре турнира "Большого шлема" в сезоне. Поражение в Нью-Йорке лишило Джоковича возможности стать третьим в истории игроком, собравшим календарный "Большой шлем", вторым - в Открытой эре и первым - с 1969 года.

Он остро переживал неудачу. Специалисты предсказывали, что в Мельбурн в этом году он поедет заряженным на победу. К тому же Australian Open - самый благоприятный турнир в его карьере: девять из своих двадцати побед на "Больших шлемах" Джокович одержал именно в Мельбурне.

Однако сейчас, даже если он все-таки выступит на турнире, ему предстоит большое эмоциональное испытание, так как австралийская публика в большинстве своем настроена по отношению к нему крайне негативно.