Джокович объяснил ошибки в декларации для въезда в Австралию человеческим фактором

8 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новак Джокович продолжает тренировки перед Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что его агент ошибся при заполнении декларации для въезда в Австралию, указав, что теннисист в течение 14 дней перед поездкой находился в одном месте.

По различным постам в соцсетях очевидно, что проживающий в Монте-Карло Джокович провел Рождество в Сербии, а в Мельбурн 4 января улетал из Испании.

Накануне начинающая шведская теннисистка Валери Хастрём сказала, что фотографировалась с Джоковичем 2 января в теннисном клубе в Марбелье. Это значит, что серб провел в Испании как минимум несколько дней.

Джокович назвал ошибку своего агента, которому было поручено заполнение документов, человеческим фактором.

"Мой агент искренне извиняется за административную ошибку, в результате которой он заполнил неправильно графы о моих перемещениях перед поездкой в Австралию, - говорится в заявлении Джоковича. - Это просто человеческая ошибка, а не что-то умышленное".

Предоставление неверной информации во въездной декларации по австралийским законам влечет за собой штраф, а в ряде случаев и тюремное заключение.

Заявление Джоковича

Теннисист также признался, что 14 декабря посещал баскетбольный матч в Белграде, после которого у некоторых присутствовавших там людей тест на коронавирус дал положительный результат.

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"Несмотря на отсутствие симптомов ковида, я сдал экспресс-тест 16 декабря, который был отрицательным, и также сдал ПЦР-тест в тот же день", - написал он в "Инстаграме".

17 числа Джокович участвовал в теннисном мероприятии, где вручал награды детям. Перед этим он также сдал экспресс-тест, но после события получил положительный результат ПЦР-теста.

Несмотря на это, 18 декабря теннисист дал интервью французскому спортивному изданию L'Equipe и провел для него фотосессию. Джокович рассказал, что не хотел подводить журналиста и снял маску только во время фотографирования.

В своем заявлении он подчеркнул, что неверно оценил ситуацию, и ему следовало перенести интервью.

По его словам, все другие мероприятия, в которых он собирался принять участие, были отменены.

Однако в "Твиттере" теннисиста есть пост от 17 декабря, из которого следует, что он участвовал в церемонии в Белграде по случаю выпуска его именной почтовой марки. На фото он стоит без маски и ждет руки организаторам.

Выслать нельзя оставить

Министр по вопросам миграции Австралии Алекс Хоук по-прежнему может повторно аннулировать визу Новака Джоковича.

В первый раз это произошло 5 января при въезде теннисиста в страну. Пограничная служба аэропорта в Мельбурне сочла, что Джокович не предоставил достаточных оснований для въезда без вакцинации.

Исключение, сделанное для него организаторами турнира Australian Open, таким основанием не является.

10 января суд отменил решение пограничников и разрешил Джоковичу остаться в Австралии для участия в турнире "Большого шлема", который начнется 17 января.