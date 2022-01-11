Полиция Милана разыскивает насильников, нападавших на девушек в новогоднюю ночь

49 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полиция уже вычислила 18 мужчин и подростков, подозреваемых в нападениях на девушек в Милане

Полиция Италии проводит рейды в Милане и Турине в поисках 15 молодых людей и троих подростков, которые, по оперативной информации, в новогоднюю ночь совершили серию преступлений сексуального характера.

Девять женщин обратились в полицию с заявлениями о том, что они подверглись сексуальному насилию во время празднований на центральной площади Милана Пьяцца-дель-Дуомо.

Личности подозреваемых были установлены с помощью камер наружного наблюдения и любительского видео, которое снимали люди на площади. Также полиция располагает свидетельскими показаниями.

По данным властей, все нападавшие - или иностранцы, или итальянцы североафриканского происхождения. Для поимки виновных мобилизованы все силы полиции Милана и Турина.

Нападения в Италии напоминают то, что произошло шесть лет назад в Германии, во время празднования Нового года в Кельне.

В заявлении департамента полиции Милана говорится, что группа молодых людей в возрасте от 15 до 21 года причастна не только к сексуальным нападениям, но также к ограблениям и нанесению тяжких телесных повреждений молодым женщинам, присутствовавшим на площади.

По словам полицейских, поначалу им было известно о трех инцидентах.

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19-летнюю девушку, которая пришла в центр города с подругой, группа злоумышленников окружила около половины второго ночи. Подруга смогла убежать, а жертва около минуты подвергалась физическому насилию, пока не подоспела помощь.

Двух студенток из Германии попытались изнасиловать прямо у ограждения площади. Одна из них рассказала, что нападавших было более десяти, а криков девушек никто не слышал из-за громкой музыки и шума фейерверков.

"Они начали нас лапать. Мы хотели убежать, но их было слишком много", - рассказала девушка.

Этот инцидент оказался на видеозаписи у одного из участников новогодних гуляний. На кадрах видно, как девушки отчаянно пытаются вырваться.

Хотя на празднике присутствовала полиция, по словам немок, от нее было мало толку, поскольку полицейские не могли понять, что им объясняют по-английски.

Еще одна девушка подверглась нападению на одной из боковых улиц, ведущих к площади.

В общей сложности полиция располагает заявлениями от девяти жертв, но считает, что на самом деле их может быть гораздо больше.

В ночь на первое января 2016 года, около тысячи собравшихся у Кельнского собора мужчин, в основном мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки, нападали на местных жительниц, грабя и насилуя их.