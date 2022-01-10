"Я принял решение переждать снаружи". Писатель Виктор Шендерович* заявил об отъезде из России из-за конфликта с Евгением Пригожиным

44 минуты назад

Автор фото, Vadim Tarakanov/TASS Подпись к фото, Виктор Шендерович ведет программу "Особое мнение" на "Эхе Москвы"

Писатель-сатирик и публицист Виктор Шендерович (включен министерством юстиции России в реестр СМИ-"иностранных агентов") заявил, что решил уехать из России из-за угрозы преследования по делу о клевете. Заявление с просьбой возбудить против Шендеровича уголовное дело недавно подала в московскую полицию компания "Конкорд" Евгения Пригожина - близкого к президенту России бизнесмена, имя которого связывают с частной военной компанией "Вагнер".

Шендерович написал в "Фейсбуке", что опасается не столько возможного лишения свободы (согласно российскому законодательству, срок по этой статье может составлять до пяти лет), сколько досудебных мер. "Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена", - пишет Шендерович.

"Я принял решение переждать снаружи", - продолжает он. - Может быть, кого-то расстроит мое нежелание доказывать остатком своей жизни аксиому о путинском правосудии - по мне, это дело давно уже пустое и лишнее". Причины своего отъезда он объясняет так: "Пока этот Пригожин тут элита, я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента - снаружи от родины, зато без намордника. Так и мне будет приятнее, и вам веселее".

При этом Шендерович обещает оставаться в эфире "Эха Москвы", а также телекомпаний "Дождь" (включена минюстом в реестр СМИ-"иностранных агентов") и RTVi.

Пригожин обвиняет Шендеровича в клевете из-за его высказываний в программе "Особое мнение" в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В конце декабря прошлого года Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал по иску Пригожина с Шендеровича 100 тыс. рублей и 1 млн рублей - с "Эха Москвы". Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил РБК, что "Эхо" намерено обжаловать это решение как неправомочное.

30 декабря компания Пригожина "Конкорд" сообщила в своем телеграм-канале, что подала заявление о возбуждении против Шендеровича уголовного дела по статье о клевете. "Обращаем внимание, что все журналисты, позволяющие себе грубые, циничные и недостоверные высказывания в отношении Евгения Викторовича [Пригожина], будут привлекаться не только к финансовой, но и к уголовной ответственности", - пишуют юристы "Конкорда".

Санкции Европы против Пригожина

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В тот же день, когда было обнародовано это заявление, министерство юстиции России включило Шендеровича в реестр СМИ-"иностранных агентов". Вместе с ним в него попали галерист Марат Гельман, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, а также ярославский общественник Андрей Алексеев и журналисты Иван Беляев и Елена Владыкина.

13 декабря Евросоюз ввел санкции в отношения четырех юридических и восьми физических лиц, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с "группой Вагнера". Западные страны считают, что Кремль использует группу наемников, имеющую тесные финансовые связи с Пригожиным, в качестве рычагов влияния в международных конфликтах.

Год назад Брюссель также ввел персональные санкции против Пригожина, которого в прессе часто называют "поваром Путина" за его тесные связи с Кремлем.