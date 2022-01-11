Дайджест: на переговорах между США и Россией в Женеве ни мира, ни войны; в Казахстане назначают новое правительство

34 минуты назад

Автор фото, Reuters

Переговоры о безопасности, которые проводили в Женеве правительственные делегации России и США, закончились без каких-либо серьезных прорывов, однако не привели и к обострению противостояния между двумя странами.

После почти восьмичасовых консультаций с участием замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Венди Шерман, стороны лишь зафиксировали существующие позиции: Москва потребовала предоставить гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО, а Вашингтон призвал отказаться от дальнейшего наращивания российских войск около границ Украины.

При этом обозреватели все же отметили некоторое взаимное движение: Рябков заявил, что "Россия не собирается вторгаться в Украину", а Шерман дала понять, что США готовы обсуждать размещение ракет в Европе и масштабы военных учений на континенте.

Мы собрали главные заявления, прозвучавшие после переговоров, за которыми в среду должно последовать заседание совета "Россия-НАТО", а в четверг - консультации в Брюсселе по линии ОБСЕ.

О результатах переговоров, об отношениях между Россией и США - и о возможном развитии ситуации в отношении Украины также читайте в разделе "Что говорят, что пишут".

В Казахстане назначают новое правительство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представляет парламенту страны новый состав правительства. Он пообещал сделать это во время выступления в понедельник перед саммитом Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), военнослужащие стран которой сейчас находятся в Казахстане.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Задержания на улицах Алматы

Во время заседания парламента во вторник утром Токаев подписал указ о назначении новым премьер-министром Алихана Смаилова, который исполнял обязанности главы правительства с 5 января. В этот день президент уволил предыдущее правительство под руководством Аскара Мамина, когда в стране начались массовые протесты, вызванные ростом цен на сжиженный газ, но быстро переросшие в выступления с требованием полной смены власти.

Поначалу мирные протесты сменились вооруженными столкновениями с силовыми органами, которые сопровождались пожогами, а в некоторых случаях - мародерством. Точное число погибших во время этих событий по-прежнему неизвестно, однако, по разным оценкам, счет может идти на десятки или даже сотни людей. Мы рассказывали о происходящем в Казахстане в режиме реального времени.

Обзор произошедшего в Казахстане за последние сутки можно прочитать тут, но главные события были такими:

Токаев продолжал называть массовые беспорядки в стране "террористической атакой", спланированной и осуществленной из-за рубежа. Его в этом поддержал президент России Владимир Путин. При этом казахстанские власти пока не предоставили каких-либо доказательств этой версии.

Первая попытка предъявить миру "иностранного наемника" закончилась громким скандалом. В выходные власти страны опубликовали видео с человеком, которого назвали безработным из Кыргызстана, участвовавшим в беспорядках за деньги. Вскоре выяснилось, что на самом деле это известный киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, после протестов официального Бишкека он вернулся на родину с явными следами избиений. Об этой истории рассказывает наш корреспондент в Кыргызстане Наргиза Рыскулова .

. Власти Казахстана сообщили, что после выступлений по всей стране задержано почти 8 тыс. предполагаемых участников, в том числе только в Алматы за последние два дня задержали 675 человек.

Найдены мертвыми (предположительно, после самоубийств) двое высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов страны: начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов и полковник Комитета национальной безопасности Азамат Ибраев.

Жизнь в крупнейшем городе Казахстана Алматы постепенно возвращается в норму, однако в городе по-прежнему остаются блокпосты. Интернет работает с перебоями.

Джокович может узнать, сыграет ли он на Australian Open

Во вторник может завершиться сага с допуском теннисиста Новака Джоковича к выступлениям на Открытом чемпионате Австралии - одном из турниров Большого шлема.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сторонники Джоковича в Мельбурне устроили настоящий праздник по поводу решения суда в его пользу

Хотя австралийский суд в понедельник отменил решение властей об аннулировании его визы, министр по делам миграции все еще может снова запретить Джоковичу пребывание на территории страны, поскольку у первой ракетки мира нет обязательной прививки от коронавируса. Теннисист, выступающий против обязательной вакцинации и заслуживший благодаря этому прозвище "Но-вакц", говорит, что переболел ковидом в декабре и поэтому имеет право на исключение. Его противники в связи с этим напоминают, что в момент предполагаемой болезни он без маски принимал участие в публичных мероприятиях.

Так или иначе 11 января теннисная ассоциация Австралии должна принять решение, включать ли Джоковича в список игроков турнира, на котором он в прошлом побеждал девять раз. Мы рассказывали о скандале с первой ракеткой мира во всех подробностях.

Первая в истории пересадка сердца свиньи человеку

Американские хирурги осуществили первую в истории пересадку свиного сердца пациенту, страдающему смертельным кардиологическим заболеванием.

Автор фото, University of Maryland School of Medicine Подпись к фото, Хирург Бартли Гриффит и Дэвид Беннет в январе 2022 года

Врачи из Университета Мэриленда сообщают, что без этой операции 57-летнему Дэвиду Беннету грозила бы неминуемая смерть, до этого его жизнь поддерживалась только благодаря медицинской аппаратуре. Донорское сердце было генетически модифицировано, чтобы предотвратить его отторжение. Пока пациент чувствует себя хорошо, однако ученые не спешат говорить о полном успехе операции и внимательно следят за его состоянием.

Ученые надеются, что если этот эксперимент окажется удачным, он поможет решить проблему нехватки донорских органов и позволит ускорить момент, когда для трансплантации будут повсеместно использоваться органы животных.

Писатель Виктор Шендерович решил уехать из России из-за суда с Пригожиным

Известный российский писатель-сатирик и публицист Виктор Шендерович (министерство юстиции страны включило его в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента") решил покинуть Россию из-за угрозы уголовного преследования за клевету.

Автор фото, Vadim Tarakanov/TASS Подпись к фото, Виктор Шендерович ведет программу "Особое мнение" на "Эхе Москвы"

Шендерович написал в своем "Фейсбуке", что его решение связано с заявлением в московскую полицию, поданным компанией "Конкорд" Евгения Пригожина - близкого к президенту Путину бизнесмена, которого связывают с "ЧВК Вагнера". Пригожин обвиняет Шендеровича в клевете в связи с его высказываниями в программе "Особое мнение" радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск Пригожина к писателю и "Эху" и взыскал с них 100 тыс. и 1 млн рублей соответственно. Но теперь "Конкорд" настаивает, что против Шендеровича необходимо возбудить уголовное дело, что может привести к его лишению свободы еще до суда. В связи с этим Шендерович написал, что "принял решение переждать снаружи", хотя пообещал не покидать российский радио- и телевизионный эфир.

В американской тюрьме умер миллионер Роберт Дерст. Он признался в убийстве на съемках фильма

В американской тюрьме умер миллионер и наследник империи недвижимости Роберт Дерст, ему было 78 лет.

Автор фото, Pool

В сентябре прошлого года Дерст признал себя виновным в убийстве своей лучшей подруги Сюзан Берман, которое произошло в 2000 году. Впервые он сказал, что виноват в ее смерти, во время съемок документального фильма о себе - бизнесмен забыл, что на нем был включенный микрофон.

По версии следствия, Дерст в общей сложности убил троих человек: Берман, свою жену Кэтлин и Морриса Блэка, пожилого мужчину, который, предположительно, опознал миллионера, когда тот скрывался. Дерст был приговорен к пожизненному заключению. Адвокаты заявили, что он страдал от множества заболеваний и скончался по естественным причинам.

Новый скандал с Борисом Джонсоном: вечеринка на 100 человек во время локдауна

В Британии разгорелся новый скандал с участием премьер-министра Бориса Джонсона. Журналисты Би-би-си и телекомпании ITV утверждают, что он принимал участие в вечеринке на Даунинг-стрит, 10 в мае 2020 года, то есть в момент, когда в стране действовал жесткий локдаун в связи с пандемией коронавируса.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Борис Джонсон считает одной главных заслуг своего правительства успешную кампанию по вакцинации. Но теперь выясняется, что сам он, возможно, нарушал коронавирусные ограничения.

Судя по документам, которые получили репортеры, администрация премьер-министра проводила пикник для 100 сотрудников на поляне около официальной резиденции премьера и призвала их приносить выпивку с собой. Сообщается, что пришли около 30 человек, в том числе Джонсон и его тогдашняя невеста (а теперь - жена) Кэрри. Джонсон не хочет отвечать на вопросы об этой вечеринке, ссылаясь на то, что она уже стала предметом расследования. Делом также заинтересовалась лондонская полиция.

Как говорят эксперты, эта история - очередной удар по репутации Джонсона, рейтинг которого среди избирателей и так падает рекордными темпами.

В Британии объявят четыре выходных в честь 70-летия правления Елизаветы II

В Британии обнародована программа Платинового юбилея королевы Елизаветы II, то есть 70-летия ее правления.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королеве будет 96 лет, когда в июне начнутся основные празднования юбилея

6 февраля королева станет первым в истории британским монархом, отметившим Платиновый юбилей на троне. Однако официальные празднования состоятся только со 2 по 5 июня, в стране будут объявлены четырехдневные выходные. Обычно подобные празднества устраивают летом, когда есть больше надежды на теплую погоду.

Предполагается, что по всей Великобритании пройдут уличные вечеринки (это обычная традиция для связанных с королевой крупных праздников) и концерт с участием мировых звезд; жители страны получат возможность посетить королевские резиденции.

Politico: переговоры в Женеве закончились без прорывов, но некоторые компромиссы возможны

Американское издание Politico резюмирует результаты женевских консультаций между США и Россией по вопросам безопасности так: стороны смогли завершить первый день переговоров без коллапса, который мог бы дать Москве какие-либо основания осуществить угрозу военного нападения на Украину.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В числе прочего США могут говорить о лучшем информировании друг друга о проведении военных учений. На фото - президент Косова Вьоса Османи с участниками учений НАТО.

"Главный российский переговорщик […] Сергей Рябков настаивал, что у Кремля нет планов еще одного вторжения на территорию своего западного соседа. Но было очевидно, что Москва и Вашингтон столкнулись с практически неразрешимыми противоречиями по многим вопросам, в том числе в отношении неоднократных требований Кремля предоставить четкие гарантии, что Украина и Грузия никогда не вступят в НАТО", - пишут корреспонденты издания.

Впрочем, в публикации перечислены и возможные предметы для компромисса, на который могут пойти США. О каких-либо гарантиях нерасширения НАТО речь не идет, но в Вашингтоне готовы обсуждать вопросы размещения ракет в Европе и на взаимной основе ограничивать масштаб военных учений и лучше информировать друг друга о проведении подобных маневров.

Как США помогают Украине (и для чего России вертолеты на ее границе)

Американская пресса также обсуждает, что США делают для помощи Украине, около границ которой, по западным оценкам, сейчас находится около 100 тыс. российских военнослужащих. Корреспондент телекомпании Си-эн-эн по вопросам безопасности утверждает в своем "Твиттере" со ссылкой на четыре разных источника, что администрация Байдена "без лишнего шума в конце декабря утвердила выделение еще 200 млн долларов на помощь Украине в вопросах безопасности".

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А New York Times публикует обширную статью (требуется подписка), в которой рассказывается о передвижениях российской техники у украинских границ и военной помощи, которую Вашингтон уже оказывает Киеву.

По данным авторов публикации, которые ссылаются на американские военные источники, в США ожидают, что численность российского военного контингента у границ Украины вскоре должна достичь 175 тыс. человек. При этом, как утверждает NYT, окно возможности для российского вторжения ограничено морозной погодой, когда грунт замерзает и передвижению тяжелой техники не мешает грязь. В этом году обычно сильных январских морозов на границе не было, поэтому дата возможного нападения перенеслась на февраль, сказано в публикации. Чтобы составить лучшие прогнозы дальнейшего развития событий, администрация Байдена даже привлекла метеорологов, которые отслеживают погоду на Украине, добавляет издание.

Авторы особенно подчеркивают, что Россия доставила к границе дополнительные боевые и транспортные вертолеты, которые вместе с самолетами-истребителями могут сыграть важнейшую роль в случае вторжения.

По данным NYT, с конца декабря вооруженные силы США регулярно выполняют над украинской территорией полеты разведывательных самолетов, которые позволяют перехватывать переговоры российских военных около границ и отслеживать их передвижения.

Times: геополитическая битва за Казахстан между Россией и Китаем

Лондонская Times посвящает событиям в Казахстане редакционную статью (требуется подписка) под заголовком "Переполох в Евразии" и связывает их с геополитическим противостоянием России и Китая.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент России Владимир Путин во время недавнего заседания совета ОДКБ

Как утверждает издание, предыдущий президент страны Нурсултан Назарбаев "стремился сохранить большую независимость от Москвы и приветствовал экономическое сотрудничество с Китаем". Times напоминает, что в Казахстане добывается 40% мировых ресурсов урана, в котором нуждается Пекин, эта страна таже обеспечивает пятую часть китайского газового импорта. "Семья Назарбаева не упустила шанс получить от этого выгоду, частично под защитой главы службы безопасности, бывшего офицера КГБ, который изучал севернокитайский язык в Пекине", - пишет Times. Теперь этот человек отстранен от власти и обвинен в государственной измене, а сам Назарбаев лишен места в Совете безопасности.

"Следовательно можно предположить, что Кремль дергал за ниточки в ходе переворота, который позволяет избавиться от прокитайского тренда в казахстанской олигархии, - утверждает газета. - Как минимум он очень быстро использовал кризис в своих интересах".

При этом у Китая тоже были причины для недовольства руководителями Казахстана: он считал, что они проявляют чрезмерную дружественность по отношению к уйгурам в Синьцзяне. "Есть вероятность, что Пекин знал о подготовке переворота, но ничего не сделал, чтобы его остановить. Элиты Казахстана, которые ориентируются на своих влиятельных соседей, сражаются между собой столь же ожесточенно, как демонстранты на улицах", - заключает Times и описывает происходящее как новую версию "Большой игры": геополитического противостояния Британской и Российской империй в Южной и Центральной Азии в XIX и начале XX веков.

Россия остается одной из стран с самым большим в мире числом людей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий: за первые девять месяцев 2021 года их жертвами стали около 10 тыс. человек, а всего произошло примерно 100 тыс. ДТП.

Автор фото, Lev Fedoseyev/TASS

Причины этого самые разные - от качества дорог до пьянства за рулем. Наш корреспондент Алексей Ильин рассказывает о том, как трагические аварии ломают жизни людей и почему они происходят так часто.

Жители финской Лапландии в минувшие выходные могли наблюдать уникальное природное явление - 8 января здесь состоялось самое долгое за последнее время северное сияние. Разумеется, на видео оно выглядит не так впечатляюще, как в реальной жизни, но составить представление о том, насколько это красиво, можно - и даже нужно!

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Самое масштабное северное сияние за несколько лет.