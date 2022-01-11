Коронавирус: половина Европы заразится "Омикроном" в течение двух месяцев, США бьют ковидные рекорды

48 минут назад

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В США зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса, в Китае еще один город закрыт на карантин, Швеция вводит новые ограничения, ВОЗ полагает, что в течение двух месяцев половина населения Европы заразится вариантом "Омикрон".

Новые локальные вспышки в Китае

По сообщению официального китайского информационного агентства Синьхуа, в городе Аньян в провинции Хэнань в понедельник вечером власти запретили гражданам выходить из дома и передвигаться на машинах. Население города превышает пять миллионов человек.

Китай сумел в основном справиться с первой вспышкой с помощью сочетания локдаунов, закрытия границ и массового тестирования, но в некоторых крупных городах в последнее время разгораются новые очаги эпидемии - всего за несколько недель до зимних Олимпийских игр в Пекине.

На прошлой неделе миллиону жителей Юйчжоу в той же провинции Хэнань было приказано оставаться дома. Сиань, где проживает 13 миллионов человек, находится на карантине уже третью неделю.

Во вторник Китай сообщил о 110 новых случаях заражения вирусом. По сравнению с крупными очагами пандемии, например, США, это немного, однако накануне зимней Олимпиады власти проявляют особую осторожность.

Гонконг, в котором уже действуют одни из самых жестких пограничных ограничений в мире, связанных с коронавирусом, во вторник также усилил ограничения для борьбы со вспышкой варианта "Омикрон", закрыв детские сады и начальные школы до начала февраля.

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США бьют ковидные рекорды

В понедельник Соединенные Штаты сообщили о 1,35 млн новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий ежедневный показатель в мире.

Предыдущий рекорд - 1,03 млн случаев - был зарегистрирован 3 января. Каждый понедельник статистика выглядит особенно тревожно, потому что многие штаты не публикуют отчеты в выходные дни. Среднее число новых случаев за семь дней утроилось за две недели и достигло более 700 тысяч новых случаев заражения в день.

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Число пациентов, госпитализированных с ковидом, также достигло рекордно высокого уровня, увеличившись вдвое за три недели, сообщает Reuters.

В понедельник было госпитализировано более 136 тысяч человек, что выше показателей января прошлого года в 132 тысячи человек.

Хотя заболевание "Омикроном" в большнстве случаев протекает в легкой форме, представители системы здравоохранения предупредили, что происходящее может вызвать нагрузку на больницы, некоторые из которых уже приостановили плановые операции из-за огромного числа пациентов и нехватки персонала.

Вспышка "Омикрона" нарушила работу школ, где также не хватает сотрудников, от учителей до водителей школьных автобусов. В Чикаго школы не работают уже четвертый день подряд.

В Нью-Йорке приостановлена работа трех линий метро из-за болезни большого количества сотрудников.

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла вновь заявил в понедельник, что, вероятно, необходима переработанная вакцина против "Омикрона", добавив, что его компания может к марту представить готовую к производству вакцину.

В Дели снова работают из дома

В индийской столице активизируются действия по борьбе с распространением варианта "Омикрон". Городские власти предписали сотрудникам всех частных офисов работать из дома. Исключения сделаны лишь для неотложных услуг, таких как аптеки и телекоммуникации.

Глава города Арвинд Кеджривал также предложил онлайн-занятия йогой для людей, которые изолируются дома, заявив, что это поможет повысить иммунитет.

Число новых случаев заражения ковидом в Индии во вторник выросло почти до 170 тысяч - это в 20 раз больше, чем месяц назад. Но количество людей, попавших в больницу, пока намного меньше, чем во время предыдущих волн эпидемии.

В Швеции вводятся дополнительные ограничения

Швеция введет дополнительные меры, чтобы остановить рост заражений коронавирусом, которые создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

В последние недели в Швеции наблюдалось быстрое распространение варианта "Омикрон", охватившее всю страну. На прошлой неделе было выявлено рекордное количество случаев - 60 тысяч, при том, что по количеству тестов Швеция отстает от многих европейских стран.

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"Без сомнения, ситуация ухудшилась. Уровень заражений в Швеции находится на исторически высоком уровне", - заявила на пресс-конференции премьер-министр Магдалена Андерссон.

Новые меры, большинство из которых будет введено в среду, включают в себя разрешение на работу из дома, где это возможно, и ограничение числа участников общественных мероприятий.

Рестораны должны будут закрываться в 23:00, посетителей будут рассаживать группами не более восьми человек. Взрослых просят ограничить социальные контакты в закрытых помещениях.

Новые меры могут быть пересмотрены через две недели, но ожидается, что они будут действовать не менее месяца.

Несмотря на резкий рост числа инфицированных, число госпитализированных пациентов с ковидом значительно ниже пиковых значений, наблюдавшихся в предыдущие волны. Число новых смертей также сравнительно невелико. Более тысячи человек проходят лечение в больницах от коронавируса, из них около 100 лежат в отделениях интенсивной терапии.

По мнению Национального совета здравоохранения и социального обеспечения, нагрузка на больницы усугубляется распространением других респираторных вирусов, а также нехваткой персонала.

Совет также заявил, что пик заболеваемости коронавирусом наступит позже, чем ожидалось, поскольку быстрое распространение "Омикрона" усложнило прогнозирование заболевания. Предыдущая оценка предполагала пик в середине января, а затем постепенный спад.

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Британия отменяет ПЦР-тесты

Людям без симптомов Covid-19 в Англии больше не требуется ПЦР-тест для подтверждения результатов других тестов.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что изменение принято в связи с распространенностью коронавируса в стране и точностью экспресс-тестов.

Всплеск числа случаев "Омикрона" привел к тому, что многие, получив положительный результат экспресс-теста (который можно сделать дома), повторно записывались на ПЦР-тесты, чтобы проверить результаты.

В Великобритании есть возможности для проведения около 800 тысяч лабораторных тестов в сутки, но в декабре система тестирования вплотную подошла к этому пределу.

По данным правительства, в конце декабря ежедневно делалось более 620 тысяч тестов, а в первую неделю января спрос на ПЦР-тесты продолжил расти.

Власти надеются, что новые правила позволят улучшить доступ к ПЦР-тестам тем, кому это необходимо регулярно проходить тестирование - сотрудникам системы здравоохранения, транспорта и других ключевых отраслей.

Однако при наличии одного из трех основных симптомов ковида - высокой температуры, сильного кашля и потери или изменения обоняния или вкуса, - ПЦР-тест все равно потребуется.

Зарегистрированные случаи заболевания коронавирусом в Великобритании достигли максимума в 218 тысяч в прошлый вторник, но затем упали: согласно последним данным, в понедельник заразились 142 тысячи человек.

Половина населения Европы заразится "Омикроном" в течение двух месяцев

Директор по Европе Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что, по прогнозам ВОЗ, более половины населения Европы будет инфицировано вариантом "Омикрон" в течение следующих шести-восьми недель.

В первую неделю 2022 года в Европе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев заболевания Covid-19, их число за две недели более чем удвоилось.

Во Франции число госпитализированных в понедельник выросло почти до 23 тысяч человек. Это самый заметный рост с апреля 2021 года.

Общее число жертв коронавируса в Польше превысило 100 тысяч человек, заявил во вторник министр здравоохранения страны.