Дайджест: переговоры об "ультиматуме Путина" перемещаются в НАТО

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Первый раунд переговоров прошел в Женеве 10 января на двусторонней основе

После двусторонних переговоров России и США, прошедших в Женеве 9-10 января, обсуждение "ультиматума Путина" в среду продолжится в Брюсселе в рамках Совета Россия-НАТО, который соберется по этому случаю впервые с 2019 года.

Сконцентрировав значительные военные силы на западных границах, что заставляет западные страны подозревать Москву в подготовке нового вторжения в Украину, Россия требует от Запада юридически обязывающих "гарантий безопасности", в том числе обязательства никогда не принимать Украину в НАТО и вывести военную инфраструктуру и силы альянса из восточноевропейских стран, присоединившихся к нему после 1997 года

Эти требования содержатся проектах договоров, обнародованных российской стороной в декабре. Россия настаивает, что эти договоры должны быть подписаны в кратчайшие сроки и без изъятий. Сам этот подход заставил многих усомниться в том, насколько серьезно Москва относится к переговорам; многие из выдвигаемых ею условий невыполнимы в политических реалиях, существующих на Западе.

Вместе с тем, администрация Байдена согласилась обсудить российскую позицию на нескольких площадках в надежде оценить намерения Кремля и попытаться отговорить его от агрессии против Украины, если это еще возможно. Первая встреча прошла на двусторонней основе в Женеве, но американская делегация подчеркнула, что предложенные Россией договоры на ней не обсуждались, многие ее требования заведомо невыполнимы, а обсуждать судьбу Украины и европейских союзников без них Вашингтон не будет.

Глава российской делегации, замминистра иностранных дел Сергей Рябков, после встречи в Женеве высказался с осторожным оптимизмом, отметив, что разговор был глубоким и профессиональным. Прорыва на переговорах не произошло, его никто и не ожидал, но многие наблюдатели даже решение продолжить обсуждение сочли определенным успехом.

В среду российские требования будут обсуждаться в многостороннем формате с европейскими союзниками США по НАТО - но снова без Украины. Украинская делегация будет представлена лишь в четверг на еще одном заседании в рамках ОБСЕ.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник выступил в мажилисе (нижней палате парламента страны) после массовых протестов и последовавшей за ними вспышки насилия и мародерства в Алматы и объявил, в частности, что вошедшие в страну войска ОДКБ (преимущественно российские) выполнили свои задачи и уже через два дня должны начать покидать страну, с тем чтобы завершить вывод через 10 дней.

Это более короткие сроки пребывания российских войск в Казахстане, чем многие ожидали, когда эти войска туда вошли; есть эксперты, которых слова казахстанского президента не убедили и сейчас.

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Сатирик и публицист Виктор Шендерович, объявленный 30 декабря "иностранным агентом", заявил, что покинет Россию из-за угрозы преследования по делу о клевете, возбужденному по заявлению компании близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. "Пока этот Пригожин тут элита, я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента - снаружи от родины, зато без намордника", - написал Шендерович в "Фейсбуке".

При этом он обещает оставаться в эфире "Эха Москвы", а также телекомпаний "Дождь" (включена минюстом в реестр СМИ-"иностранных агентов") и RTVI.

"Ещё ничего не произошло, и заявление-то толком никто не рассматривал, и надежд на то, что Шендеровича посадят, практически не было", - отреагировал Пригожин на странице своей компании во "Вконтакте".

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В понедельник Си-эн-эн мимоходом упомянула о тайном разрешении администрации Байдена передать Украине партию вооружения и военной техники на сумму в 200 млн долларов. Но теперь издание Politico рассказывает об этом подробнее.

Вооружения будут направлены на Украину непосредственно со складов Пентагона. Пока что ничего из этой партии до Украины не дошло, и когда дойдет - неизвестно. Источники Politico говорят, что речь идет о радарах и морском оборудовании.

Администрация Байдена и раньше задействовала этой механизм: так, в декабре Украина получила от Пентагона партию стрелкового оружия и боеприпасов.

"Учитывая, что американская разведка последовательно утверждает, что Россия может развязать полномасштабное вторжение с использованием всей ее военной мощи, эта помощь позволит Украине нанести России дополнительный ущерб, но на исход [конфликта] существенно не изменит", - заявил Politico советник президента Украины Владимира Зеленского, пожелавший остаться неназванным.

Шеф московского бюро New York Times Антон Трояновский анализирует поток на первый взгляд взаимоисключающих заявлений российских официальных лиц. То глава российской делегации Сергей Рябков скажет, что переговоры в Женеве не безнадежны. То пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявит, что никаких особых оснований для оптимизма нет. Тот же Сергей Рябков в разное время говорил, что не ставит никаких сроков и что настаивает на быстром удовлетворении российских требований.

Политологи в Москве не берутся интерпретировать эти сигналы. "Могу авторитетно заявить вам свое экспертное мнение: да кто вообще знает?" - цитирует New York Times Федора Лукьянова. "Никто со 100-процентной определенностью не знает, готов ли Путин к войне или же это все блеф", - вторит ему Татьяна Становая.

Обилие официальных заявлений призвано замаскировать истинную позицию российского президента.

Лукьянов отмечает, что Путин обладает монополией в принятии внешнеполитических решений, которой в последние десятилетия в России ни у кого не было. При этом он живет в карантинном коконе. По словам политолога, никто из приближенных не обладает решающим влиянием на Путина. "Он получает ту или иную информацию. Те, кто ее предоставляют, не оказывают собственного влияния и не знают, что из этого получится", - говорит Лукьянов.

То, что переговоры не прекратились в первый же день, может говорить о том, что российские дипломаты видят возможность какого-то компромисса. Но эксперты призывают не переоценивать перспективы договоренности: даже если дипломаты о чем-то договорятся, силовики, которых Путин слушает чаще, вполне могут любую сделку сорвать, говорит Татьяна Становая.

И в любом случае, Сергей Рябков, говоривший о том, что Россия не планирует нападение на Украину, вряд ли посвящен в военные планы Кремля, подчеркивают эксперты, опрошенные New York Times.

Колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус, со своей стороны, пообщался с источниками в американской администрации и рассказывает, как они видят потенциальный компромисс с Россией. Американские спецслужбы считают, и это еще раз повторяет Игнатиус, что Путин, вероятно, еще не принял окончательное решение о том, начинать ли войну.

В администрации исходят из того, что кризис будет продолжаться еще долго, но, если дело не дойдет до войны, часть требований Путина можно будет удовлетворить таким образом, что обе стороны будут чувствовать себя в большей безопасности, не поступаясь при этом базовыми принципами НАТО.

Администрация Байдена готова согласиться на взаимные ограничения на проведение военных учений вблизи границ и не размещать там наступательные вооружения (Москва часто жалуется на короткое "подлетное время" ракет, размешенных в Европе). Она также готова прекратить полеты стратегических бомбардировщиков у российских границ.

"Если Путину нужны такие гарантии безопасности, то он ломится в открытую дверь", - полагает Игнатиус. Если ему нужно не это, а переписывание истории, тогда все гораздо хуже, и для России тоже, добавляет он.

Сербский теннисист Новак Джокович 10 января победил в австралийском суде - он оспорил аннулирование его визы в Австралию. Джокович летел на Открытый чемпионат Австралии, но власти страны решили его депортировать, потому что он не смог предоставить документ о прививке против Covid-19.

Сербский теннисист - не единственный, кто столкнулся с этой проблемой.

Чешскую теннисистку Ренату Ворацову австралийские власти задержали 6 января. Ворацова так же, как и Новак Джокович, провела несколько ночей в австралийском отеле для нелегалов, подлежащих депортации. Но она не стала бороться с властями из-за аннулированной визы. Ворацова в субботу 8 января вернулась в Чехию.

Рената Ворацова рассказала Русской службе Би-би-си о своем заключении, допросе и о том, считает ли она решение властей справедливым.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Я никакой не антиваксер". Рената Ворацова о депортации