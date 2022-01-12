Как Петербургу пообещали парк лучше "Зарядья" и почему его не будет

Анна Пушкарская

Би-би-си

39 минут назад

10 лет назад Владимир Путин решил перевезти Верховный суд в Петербург. Строителем судебного квартала рядом со Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью стала компания, аффилированная с бизнесменом Евгением Пригожиным. Но в 2019 году президент "по просьбе петербуржцев" согласился разместить суд в другом месте, а отведенный для него участок отдать под парк. Как выяснила Би-би-си, обещание исполнено не будет.

"Это была идея Владимира Владимировича Путина. Ему написали жители Петербурга. Мол, территорию в историческом центре города можно использовать разумнее, чем возводить там комплекс зданий для Верховного суда и жилье для его сотрудников", - рассказывал губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС.

О призывах общественности власти вспомнили весной 2019 года - во время предвыборной кампании Беглова. За семь лет до этого Путин выбрал на берегу Невы "хорошее пустое пятно", и власти выкупили его для судебного квартала у банка ВТБ за 11 млрд рублей.

Когда Путин согласился отдать его под парк, на площадке уже рыли котлован и вбивали сваи. Президента это не смутило. "Не засыпать же, раз выкопали", - сказал он и предложил устроить в котловане подземный концертный зал.

Президент добавил, что парк должен получиться "чуть получше" московского "Зарядья", и отметил, что денег на это "для Питера не жалко".

Однако 29 декабря 2021 года Путин подписал распоряжение о корректировке проекта, и управление делами президента заключило со своим генподрядчиком контракт на эту работу.

Би-би-си разбиралась, как власти все это время продолжали строить на прежнем месте здания судов и не отказались от них ради парка.

Что будет с парком?

В Смольном говорят, что парк не отменен и находится "в разработке": там будет фонтан, набережная, подземный паркинг и переход. Но все эти обычные для любой крупной стройки элементы благоустройства изначально предусматривались и в проекте судебного квартала - так же как Дворец танцев Бориса Эйфмана и зеленые насаждения с аллеями перед входом в театр и в суд. Для них в проекте было оставлено около 40% его площади (4 гектара).

Автор фото, egp.spb.ru Подпись к фото, Так выглядел пероначальный проект судебного квартала от архитектурной мастерской Евгения Герасимова

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Глава Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Юлии Киселевой сказала Би-би-си, что квартал остается в федеральной собственности, а на объекты парка в нем остается больше половины территории. Проектировать их будет не Смольный, а "федеральная структура за счет федерального бюджета", говорит она.

По новой версии жилье для судей построят в другом районе на Охте, а здания Верховного суда, Судебного департамента и театра выстроят парадными фасадами в парк более компактно, так что места под парк прибавится, объясняет Киселева. Архитектор судебного квартала Евгений Герасимов рад изменениям - он сам их предлагал и надеется получить право доработать проект.

Между тем официозу судов теперь явно не соответствует концепция парка, которую власти по поручению Путина выбрали в 2020 году на международном конкурсе. В этом романтическом арт-парке собирались устроить искусственные холмы с мостами между вершинами, вырастить на них лес и открыть с разных точек и ракурсов уникальные виды на город, восходы и закаты. Кроме того, хотели обвести парк "целующим Неву" променадом, устроить кафе в гротах, амфитеатры и оранжерею.

Автор фото, Studio44.ru Подпись к фото, Так выглядел проект парка на месте судебного квартала

Эта концепция вряд ли уже проходит, сказал Би-би-си один из ее соавторов - глава "Студии 44" архитектор Никита Явейн. Вместо него в судебном квартале "будет какой-нибудь сквер или садик", заключает он. Такое, по его словам, происходит часто - "одни выигрывают конкурсы, другие строят".

Сам проект судебного квартала чиновники тоже выбирали без конкурса, а эксперты и конкуренты Герасимова его активно критиковали. "Лучшим вариантом будет, как с гостиницей "Россия": ничего вообще не строить и сделать парк", - приводил в пример все то же "Зарядье" директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Впрочем, конкуренции петербургский парк после возвращения суда уже не выдерживает. На благоустройство с фонтаном и спортплощадками после строительства зданий останется меньше шести гектаров. А напрямую под парки, сады, скверы и бульвары в документах управделами президента отводится всего 2,6 гектара.

Это в несколько раз меньше не только "Зарядья" (13 гектаров), но и Михайловского, Летнего и Таврического садов (от 10 до 21 гектара) и главных городских парков - от Александровского и Петровского до парка 300-летия города, ЦПКиО и Приморского парка Победы (последний занимает 168 гектаров).

"О необходимости появления именно парка, а не деловой или жилой застройки на этом месте, начиная с 60-х годой ХХ века говорили еще ленинградские архитекторы", - говорится в запросе губернатору депутата петербургского заксобрания Бориса Вишневского. Он просит поставить перед президенттом вопрос о выполнении обещания о переносе судебного квартала

Кто проектирует и строит судебный квартал?

Проект за 10 лет стал самой дорогостоящей кремлевской стройкой: власти выкупили участок у банка ВТБ за 11 млрд рублей, а на саму стройку выделили еще более 37 млрд рублей. Треть этой суммы потрачена авансом, хотя, по данным сайта закупок, обязательства по контракту исполнены менее чем на 3 млрд рублей.

Строит судебный квартал и театр Эйфмана ООО "СК "Сегмента". Та же компания строит военные городки по заказу ООО "Мегалайн", связанного с Евгением Пригожиным. О том, что судебный квартал строят структуры Пригожина, ранее писал "Коммерсант" и рассказывали несколько источников Би-би-си.

В 2017 году "Сегмента" получила без конкурса договор субподряда на строительство, а в 2020 году - на корректировку проекта судебного квартала. К этому моменту управление делами президента поссорилось со своим бывшим генпроектировщиком АО "Сатурн". Чиновники расторгли контракты с "Сатурном" на этой и других кремлевских стройках и взыскали с него более 3 млрд рублей, следует из решений арбитражных судов.

Генподрядное подразделение РСУ в Петербурге до недавнего времени возглавлял Андрей Молотков - он подписывал все акты выполненных на судебном квартале работ.

Эти функции Молотков выполнял, находясь под следствием во время уголовного процесса, по которому суд в Петербурге в конце 2019 года признал его виновным в получении многомиллионных взяток и превышении должностных полномочий на прежней работе в петербургском Фонде капитального строительства и реконструкции. В уголовном кодексе за такие преступления предусмотрены до 15 лет лишения свободы и запрет на тот же срок занимать определенные должности.

Молотков вину признал и по приговору отделался штрафом на сумму 3 млн рублей без запрета занимать должности. В апреле 2021 года он получил повышение и возглавил в Москве "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных органов" управления делами президента.

Что будет с судебным кварталом?

Пока власти Петербурга обещали перенести здания суда в другое место, подрядчики, по данным актов выполненных работ, продолжали их строить. В итоге предстоящие корректировки выглядят абсурдно: здание суда приказано перенести на "ранее выполненный фундамент" упраздняемого жилого комплекса, а подземную автостоянку, в которой уже ведутся отделочные работы, перестроить.

Вопрос жилья на 600 квартир для судей также пока не решен - земля на Большеохтинском проспекте свидом на Смольный собор, где его хотят строить, по-прежнему принадлежит городу. Впрочем, председатель Верховного суда и семь его заместителей могут уже сейчас занять восемь пустых коттеджей Конституционного суда на Крестовском острове - состав этого суда после поправок в Конституцию сократили как раз на восемь человек.