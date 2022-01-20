Люди в масках вломились в дом к бывшему чеченскому судье и забрали его жену

33 минуты назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

В Нижнем Новгороде мужчины в масках, представившиеся чеченскими силовиками, вломились к бывшему судье Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаеву и потребовали, чтобы он явился на допрос в Чечне, а затем силой забрали его жену и увезли в неизвестном направлении.

Сайди Янгулбаев - отец бывшего юриста "Комитета против пыток" (одноименная организация была включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Абубакара Янгулбаева. В конце прошлого года он сообщал о пропаже родственников в Чечне.

Неизвестные мужчины пришли в квартиру к Сайди Янгулбаеву вечером в четверг, 20 января. Об этом сообщили в "Комитете против пыток". По данным правозащитников, неизвестные в штатском представились сотрудниками полиции. Они подъехали к дому, где живет бывший судья, на машинах с чеченскими номерами.

Сайди Янгулбаев позвонил в "Комитет против пыток", на место приехали два юриста организации. Один из них, Сергей Бабинец, рассказал Би-би-си, что силовики предъявили постановление о привозе на допрос, подписанное представителем следственного управления МВД России по Грозному. Бывшего судью и его жену Зарему Мусаеву хотели допросить в качестве свидетелей по делу о мошенничестве, о котором они услышали впервые, рассказал адвокат.

Янгулбаев сообщил о происходящем в дежурную часть местного управления ФСБ, но реакции оттуда не дождался. Кроме того, он обратился в полицию. К дому приехали участковые и сотрудник патрульно-постовой службы, но, пообщавшись с силовиками из Чечни, они уехали, рассказал Бабинец.

В телеграм-канале "Комитета против пыток" появилась видеозапись разговора Янгулбаева с руководителем группы силовиков. "Вот мое удостоверение, подписано Путиным", - сказал судья в отставке и продемонстрировал документ (по закону судьи в отставке сохраняют звание судьи и гарантии личной неприкосновенности).

В ответ собеседник Янгулбаева показал свое удостоверение. Он оказался майором полиции, сотрудником управления уголовного розыска МВД Чечни Адамом Мадиговым.

В итоге Янгулбаев и юристы согласились пустить чеченских полицейских в квартиру, чтобы вместе позвонить следователю, который подписал постановление о доставке на допрос. Но вместо этого силовики начали применять силу, рассказал Бабинец.

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"Так как Сайди - судья в отставке, его забрать никак не могли. Поэтому они забрали Зарему, применив незаконное насилие почти ко всем, кто находился в квартире - к Сайди, к Зареме самой, к юристам", - сказал он.

Момент похищения женщины сняли на видео, на котором слышно, как под крики мужа "она же диабетик" ее вытаскивают на лестницу.

"На лестничной клетке женщина потеряла сознание. Зарема сдавала сегодня тест на ковид, с высокой долей вероятности она болеет. Также у женщины диабет. Полицейские не взяли её одежду и инсулин. Её жизни угрожает огромная опасность", - сообщили в "Комитете". Женщину увезли в неизвестном направлении на машинах с чеченскими номерами.

По словам Бабинца, проследить за машинами не удалось, потому что после похищения женщины несколько силовиков заблокировали дверь в квартиру и не давали никому выйти из помещения.

"Сейчас мы до сих пор ждем полицию. Прошел час с похищения, но сотрудники полиции, Следственного комитета, ФСБ так и не приехали", - сообщил Бабинец.

"Комитет против пыток" заявил, что в связи с похищением Заремы Янгулбаевой подает срочное обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в рамках 39-правила. Он дает суду право требовать от сторон разбирательства применения временных мер, необходимых для адекватного рассмотрения жалобы.

Что известно о семье Янгулбаевых

Как писала Би-би-си, в конце декабря прошлого года Абубакар Янгулбаев, на тот момент еще сотрудник "Комитета против пыток", сообщил о пропаже своих родственников в Чечне. О похищении родственников в это же время заявили еще пятеро чеченских оппозиционеров, выступавших с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова. Большинство из них живут не в России.

Янгулбаев тогда рассказал Би-би-си, что насчитал у себя примерно 40 пропавших родственников. "Может быть и больше, и меньше: я посчитал примерно, кого могли забрать, просил друзей проверить дома. И некоторые дома были закрыты, свет не горит", - говорил он. При этом ради защиты родных Янгулбаев не общался с ними с 2017 года, когда он уехал из Чечни.

Когда у главы Чечни Рамзана Кадырова спросили об исчезновении родственников оппозиционеров на пресс-конференции в конце декабря, он заговорил о чести семьи и кровной мести.

"Честь, достоинство семьи нельзя трогать. Меня убивайте, я политик, я воин. Но честь семьи, женщин - до них дотрагиваться, про них говорить непозволительно. А они говорят очень многое, - сказал он о своих критиках. - Наверное, кто-то, не знаю, из тех людей, которых они оскорбили, забрали их жен, сестер. Забрали, сделали то же самое, что они мечтают сделать, когда у них будет возможность убивать нас".

Через несколько дней после того, как Янгулбаев рассказал о похищении родственников, у него дома в Ставропольском крае прошел обыск. Мужчину допросили в качестве свидетеля по делу об оправдании терроризма. После этого он объявил о том, что уходит из "Комитета против пыток".

В начале прошлого года юристы "Комитета против пыток" обратились в (ЕСПЧ) с жалобой в интересах еще одного сына судьи Янгулбаева - Ибрагима. Он пожаловался на пытки в УМВД Грозного, которым, по его словам, его подвергли за посты и комментарии в интернете.

О том, что к мужчине применили пытки, правозащитникам сообщил его отец. По его данным, Ибрагима Янгулбаева избили в грозненской полиции в мае 2017 года. У мужчины требовали назвать данные участников одной из групп в социальной сети в "ВКонтакте".

"Когда я отвечал, что не знаю, меня били пластиковой трубой по телу. Также в этом кабинете меня пытали электрическим током и подвешивали за руки и ноги на металлическом ломе. При этом я несколько раз терял сознание", - рассказывал Ибрагим Янгулбаев. В итоге ему предъявили обвинение по экстремистской 282-й статье и содержали в СИЗО полтора года. Дело в отношении мужчины закрыли в связи с частичной декриминализацией статьи.

Выйдя на свободу, Ибрагим Янгулбаев уехал за границу. Чеченские власти подозревали его в том, что он ведёт телеграм-канал, в котором критикуют чеченскую власть и рассказывают о похищениях людей в Чечне.