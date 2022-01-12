Загадочное убийство британской семьи в Альпах: французская полиция задержала подозреваемого 10 лет спустя
В среду французская полиция арестовала подозреваемого в убийстве британской семьи, произошедшем в 2012 году в альпийском департаменте Верхняя Савойя. Это преступление считается одним из самых громких и загадочных нераскрытых дел во Франции.
Имя и пол подозреваемого не называются. Известно, что арест произвела полиция альпийского города Шамбери.
По словам полицейских, задержание лица, возможно, причастного к преступлению почти десятилетней давности, стало редкой удачей.
До сих пор добиться значительного прогресса в расследовании этого дела не удавалось, несмотря на то, что им занимаются свыше ста офицеров французской и британской полиции.
Семья британского подданого иракского происхождения, 50-летнего Саада аль-Хилли находилась на отдыхе во Франции. Тела самого аль-Хилли, его жены и тещи были обнаружены 5 сентября 2012 года в автомобиле BMW с британскими номерами на лесной стоянке у озера Анси.
Все они были убиты множественными выстрелами, в том числе в голову. На месте убийства полиция нашла десятки стреляных гильз, а также шведские и иракские паспорта.
Предположительно, все выстрелы были совершены из одного оружия - полуавтоматического пистолета фирмы "Люгер" образца 1906 года.
Рядом с машиной также было обнаружено тело местного жителя, 45-летнего Сильвана Молье, который, судя по всему, проезжал мимо места преступления на велосипеде и, вероятно, оказался случайной жертвой.
В автомобиле также находились две дочери убитой пары, в возрасте семи и четырех лет. Старшая Зайнаб была ранена тремя пулями, впала в кому, но выжила благодаря оперативному вмешательству французских врачей.
Младшая Зина при нападении не пострадала. Мать накрыла девочку своим телом, и ее обнаружили лишь через восемь часов после начала работы следственной группы.
С той поры девочки живут под другими именами. В 2020 году следователи снова их допросили, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
Версии и мотивы
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Конец истории Подкаст
В числе возможных мотивов убийства французские правоохранительные органы рассматривали попытку грабежа, прерванную сделку по продаже наркотиков, а также семейную ссору. Одной из версий была профессиональная деятельность главы семейства, который работал инженером в спутниковой сфере, занимаясь в том числе секретными разработками.
Одной из главных зацепок полиция считала внедорожник с правым рулем и предположительно с британскими номерами, который видели на дороге близ Анси примерно за 20 минут до убийства.
Однако его поиски успехом не увенчались.
В июне 2013 года в Британии был задержан брат убитого отца семейства Заид аль-Хилли. Французская полиция заявляла, что у нее есть основания для его допроса в качестве подозреваемого.
Ранее в СМИ появились сообщения, что поводом для убийства мог послужить конфликт из-за денег, возможно существовавший между убитым Саадом Хилли и его братом Заидом.
Однако обвинения против Заида аль-Хилли так и не были выдвинуты.
В 2017 году французская полиция объявила, что спустя пять лет после убийства у следователей по-прежнему нет никаких определенных зацепок.