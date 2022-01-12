Загадочное убийство британской семьи в Альпах: французская полиция задержала подозреваемого 10 лет спустя

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Расследование преступления ведется уже почти 10 лет совместными усилиями французской и британской полиции

В среду французская полиция арестовала подозреваемого в убийстве британской семьи, произошедшем в 2012 году в альпийском департаменте Верхняя Савойя. Это преступление считается одним из самых громких и загадочных нераскрытых дел во Франции.

Имя и пол подозреваемого не называются. Известно, что арест произвела полиция альпийского города Шамбери.

По словам полицейских, задержание лица, возможно, причастного к преступлению почти десятилетней давности, стало редкой удачей.

До сих пор добиться значительного прогресса в расследовании этого дела не удавалось, несмотря на то, что им занимаются свыше ста офицеров французской и британской полиции.

Семья британского подданого иракского происхождения, 50-летнего Саада аль-Хилли находилась на отдыхе во Франции. Тела самого аль-Хилли, его жены и тещи были обнаружены 5 сентября 2012 года в автомобиле BMW с британскими номерами на лесной стоянке у озера Анси.

Автор фото, CENTRAL NEWS AND PICTURES Подпись к фото, Аль-Хилли работал инженером в космической сфере, но связь убийства с его работой установить не удалось

Все они были убиты множественными выстрелами, в том числе в голову. На месте убийства полиция нашла десятки стреляных гильз, а также шведские и иракские паспорта.

Предположительно, все выстрелы были совершены из одного оружия - полуавтоматического пистолета фирмы "Люгер" образца 1906 года.

Автор фото, WIS Bernard/Paris Match Archive Подпись к фото, Убийство произошло на парковке в лесу у озера Анси во французских Альпах

Рядом с машиной также было обнаружено тело местного жителя, 45-летнего Сильвана Молье, который, судя по всему, проезжал мимо места преступления на велосипеде и, вероятно, оказался случайной жертвой.

В автомобиле также находились две дочери убитой пары, в возрасте семи и четырех лет. Старшая Зайнаб была ранена тремя пулями, впала в кому, но выжила благодаря оперативному вмешательству французских врачей.

Младшая Зина при нападении не пострадала. Мать накрыла девочку своим телом, и ее обнаружили лишь через восемь часов после начала работы следственной группы.

С той поры девочки живут под другими именами. В 2020 году следователи снова их допросили, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Версии и мотивы

Автор фото, Peter Macdiarmid/Getty Images News Подпись к фото, К дому убитой семьи Аль-Хилли в английском графстве Саррей люди долгое время несли цветы

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В числе возможных мотивов убийства французские правоохранительные органы рассматривали попытку грабежа, прерванную сделку по продаже наркотиков, а также семейную ссору. Одной из версий была профессиональная деятельность главы семейства, который работал инженером в спутниковой сфере, занимаясь в том числе секретными разработками.

Одной из главных зацепок полиция считала внедорожник с правым рулем и предположительно с британскими номерами, который видели на дороге близ Анси примерно за 20 минут до убийства.

Однако его поиски успехом не увенчались.

В июне 2013 года в Британии был задержан брат убитого отца семейства Заид аль-Хилли. Французская полиция заявляла, что у нее есть основания для его допроса в качестве подозреваемого.

Ранее в СМИ появились сообщения, что поводом для убийства мог послужить конфликт из-за денег, возможно существовавший между убитым Саадом Хилли и его братом Заидом.

Однако обвинения против Заида аль-Хилли так и не были выдвинуты.