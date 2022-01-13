Менеджер по реквизиту "Ржавчины" подала в суд на поставщика оружия за боевые патроны на площадке

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обычно кинокмпании годами сотрудничают с одними и теми же поставщиками реквизита, в том числе оружейного

Менеджер по оружейному реквизиту Ханна Гутьеррес-Рид, работавшая на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust), подала в суд на поставщика оружия, заявив, что по его вине на площадке оказались боевые патроны.

21 октября прошлого года во время съемок сцены с револьвером по трагической случайности погибла оператор фильма Галина Хатчинс.

Реквизитное оружие в тот момент находилось в руках у актера Алека Болдуина, который в этом проекте выступал также в качестве продюсера.

Боевая пуля пробила Хатчинс грудную клетку и попала в плечо режиссеру фильма Джоэлю Соузе.

Соузе отделался легким ранением, Хатчинс скончалась в больнице, куда была доставлена вертолетом со съемочной площадки.

"Боевые патроны были в коробках с бутафорией"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Галина Хатчинс родилась и выросла на Украине

Иск Гутьеррес-Рид на возмещение убытков и компенсации морального ущерба направлен против компаний PDQ Arm и Prop LLC и их владельца Сета Кенни. Он подан в суд штата Нью-Мексико, где проходили съемки вестерна.

Сумма компенсаций не называется. Сет Кенни пока никак не прокомментировал ситуацию с иском, но в декабре прошлого года в интервью программе "Доброе утро, Америка" говорил, что боевые патроны никогда и никоим образом не могли быть завезены на съемочную площадку его компанией.

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Однако, по словам менеджера по оружейному реквизиту, после трагического инцидента с Хатчинс полиция провела обыск на съемочной площадке и обнаружила семь патронов, по всем признакам похожим на боевые.

Пока неясно, можно ли утверждать, что эти патроны действительно боевые, или это лишь предположение полиции. Но этот довод Гутьеррес-Рид прописан в судебных документах.

Также в них говорится, что семь патронов было равномерно распределено по ящикам с бутафорскими боеприпасами.

"Партия оружия для производства фильма "Ржавчина", предоставленная ответчиком, была представлена как муляж, хотя на самом деле содержала в себе как бутафорские, так и боевые патроны", - говорится в исковом заявлении.

По словам истицы, она прекрасно помнит, как зарядила револьвер патронами, помеченными как муляж. После этого она потрясла коробку с патронами, и они издали ровно ткой звук, какой издают ненастоящие патроны.

Из-за ковид-ограничений, вспоминает Гутьеррес-Рид, она не могла войти в церковь, где проходила съемка сцены, и передала револьвер другим членам съемочной группы за 15 минут до того, как он выстрелил.

Этот момент не был заснят, так как Алек Болдуин только репетировал сцену, выверяя с оператором Галиной Хатчинс, под каким углом ему лучше держать оружие.

Материалы дела

В материалах следствия говорится, что оружие на съемочной площадке Болдуину передал помощник режиссера Дэйв Холлс, который, в соответствии с процедурой, выкрикнул "cold gun", что на жаргоне киношников означает, что оружие безопасно (не заряжено боевым патроном).

Сам Холлс получил револьвер от менеджера по оружейному реквизиту, 24-летней Ханны Гутьеррес-Рид. Ее адвокаты утверждают, что она не знает, как в оружии оказался боевой патрон.

В настоящий момент это самый главный вопрос, на который пытается ответить следствие.

В декабре прошлого года актер Алек Болдуин заявил в большом интервью телеканалу Эй-би-си, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, из которого по трагической случайности была убита оператор Галина Хатчинс.

"Я бы никогда не направил оружие на человека и не нажал бы на спусковой крючок. Никогда", - сказал актер в первом с момента трагедии комментарии произошедшего.

Автор фото, JEFF NEIRA Подпись к фото, В интервью Эй-би-си Алек Болдуин сказал, что трагедия на съемочной площадке стала самым сташным эпизодом в его жизни

Против Болдуина лично подано уже два иска. Первый в суд направил руководитель команды осветителей на съемках "Ржавчины" Сергей Светной, второй - помощница режиссера по сценарию Мэми Митчелл. Оба обвиняют актера и продюсера в халатности.

Между тем следственная группа заявляет, что до сих пор не получила в свое распоряжение телефон Алека Болдуина, несмотря на наличие соответствующего ордера.