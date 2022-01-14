Австралия вновь аннулировала визу Джоковича. Теперь его могут депортировать
Власти Австралии во второй раз аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Обычно в таких случаях закон подразумевает депортацию и лишение права на въезд в страну в течение трех лет.
Министр по делам миграции Алекс Хоук рассматривал дело Джоковича в течение трех дней и принял решение согласно пункту в миграционном законе о соблюдении общественных интересов.
Накануне Джокович уже попал в жеребьевку предстоящего турнира Australian Open, но организаторы учитывали, что, возможно, серб не сможет принять в нем участие.
На Australian Open серб приехал в ранге действующего чемпиона.
Заметка дополняется.