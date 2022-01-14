Австралия вновь аннулировала визу Джоковича. Теперь его могут депортировать

39 минут назад

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Власти Австралии во второй раз аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Обычно в таких случаях закон подразумевает депортацию и лишение права на въезд в страну в течение трех лет.

Министр по делам миграции Алекс Хоук рассматривал дело Джоковича в течение трех дней и принял решение согласно пункту в миграционном законе о соблюдении общественных интересов.

Накануне Джокович уже попал в жеребьевку предстоящего турнира Australian Open, но организаторы учитывали, что, возможно, серб не сможет принять в нем участие.

На Australian Open серб приехал в ранге действующего чемпиона.