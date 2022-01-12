Власти России предупреждают о мощной волне штамма "Омикрон". Насколько она опасна?

31 минуту назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

В последние несколько дней российские власти сделали несколько тревожных заявлений о грядущей вспышке нового штамма "Омикрон", которая, по их оценкам, должна начаться в ближайшие недели и может быть более масштабной, чем все предыдущие волны коронавируса. Вирусологи говорят, что новый штамм может и правда оказаться опасным для россиян, хоть он и считается менее агрессивным.

Вице-премьер Татьяна Голикова в среду сообщила, что России не удастся избежать нового подъема заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Омикрон". Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что число заражений в стране за сутки впервые с начала пандемии может стать шестизначным.

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду заявил, что для подготовки к новому витку пандемии есть "хотя бы пара недель". Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул: "Цифры [по заболевшим] будут очень высокие, это специфика этого штамма".

На данный момент России выявлено 698 случаев "Омикрона" в 13 регионах. По словам Татьяны Голиковой, большая часть этих случаев пока приходится на московский регион, который, вероятно, "примет на себя первый удар распространения нового штамма".

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник также предупреждал, что рост заболеваемости в столице может начаться уже в ближайшие 7-10 дней. "Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости", - говорил он.

Об ухудшении ситуации с коронавирусом говорил и премьер-министр Михаил Мишустин - он призвал "быть готовыми к любому развитию событий".

В конце декабря и во время новогодних праздников оперштаб фиксировал снижение заболеваемости Covid-19 в России, а смертность в декабре 2021 года, как докладывала Голикова, снизилась на 16,4% в сравнении с ноябрем. В октябре и ноябре смертность от коронавируса в России достигала рекордных значений с начала пандемии.

В других же странах, напротив, фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом. Лидером по числу выявляемых случаев вновь стали США, где 10 января было выявлено почти 1,5 миллиона новых заболевших (это абсолютный суточный рекорд за всю пандемию). При этом рост числа заболевших пока не приводит к серьезному росту смертности.

В Европе самая напряженная ситуация складывается во Франции (накануне там было выявлено 368 тысяч заболевших) и в Германии (120 тысяч случаев).

На фоне распространения "Омикрона" растет и объем госпитализаций: в США 9 января в больницы попали более 142 тысяч новых пациентов, а во Франции за этот же день - 14,5 тысяч.

Прогнозы экспертов пока неутешительны: в ВОЗ утверждают, что в ближайшие шесть-восемь недель в странах Европы штаммом "Омикрон" могут заразиться более 50% населения.

"Омикрон" движется быстрее и распространяется шире, чем любой вариант SARS-CoV-2, который мы видели ранее", - предупреждал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Менее опасный, но более заразный

Российские власти и ранее предупреждали население о начале новых волн коронавируса, однако эти прогнозы не звучали настолько тревожно, как в случае с "Омикроном".

Опрошенные Би-би-си эпидемиологи говорят, что опасения российских властей по поводу грядущей волны коронавируса вполне оправданы, учитывая резкий рост заболеваемости в Европе и США и низкий уровень вакцинации в России.

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"Российские власти ориентируются на то, что происходит в других странах. К тому же нужно учесть малую мобильность населения в новогодние праздники, поэтому следует ожидать отложенного эффекта - когда люди выйдут на работу и станут более мобильными", - говорит врач-эпидемиолог центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев.

Темпы вакцинации в России пока все еще невелики - на 12 января в стране полностью привито лишь 58,7% взрослого населения.

"Чем меньше в стране вакцинированных, тем больше простора для распространения вируса. В России вакцинированы чуть более половины населения, и это, конечно, очень мало. Даже в Португалии, где вакцинированы почти все, наблюдается всплеск заболеваемости", - рассуждает руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный.

"Для привитых "Омикрон" менее опасен, как и другие штаммы, но мы провалили прививочную кампанию, это свершившийся факт: в некоторых регионах уровень коллективного иммунитета составляет около 30% при необходимых 90%. И сейчас мы будем за это расплачиваться", - сетует Тимур Пестерев.

На сегодняшний день самый низкий уровень коллективного иммунитета фиксируется в Дагестане (30%), Карачаево-Черкесии (38%) и Кабардино-Балкарии (41%).

В среду директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан рассказал, что вариант "Омикрон" вызывает в среднем менее тяжелое заболевание у любого человека, но при этом все равно представляет опасность для пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

Ранее замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов также заявлял, что заразившиеся "Омикроном" умирают в 4-17 раз реже, чем больные другими штаммами.

Однако, по мнению Ильи Ясного, не стоит недооценивать опасность нового штамма, учитывая его повышенную заразность, о которой тоже предупреждали в ВОЗ.

"Хотя частота госпитализаций меньше, чем при предыдущих штаммах, но поскольку заболевших очень и очень много, то абсолютное число госпитализированных получается большим, что все равно создает угрозу перегрузки для системы здравоохранения", - объясняет он.

Статистика по странам Европы и США подтверждает, что госпитализации действительно растут на фоне нового штамма.

При этом в риторике российских властей, решивших заранее подготовить население к новой, самой масштабной волне пандемии, может прослеживаться и политический подтекст, рассуждает политолог Аббас Галлямов.