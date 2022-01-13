Принц Эндрю лишился воинских званий, титула и королевского патронажа

13 января 2022, 17:25 GMT Обновлено 21 минуту назад

Автор фото, Reuters

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю сложил с себя воинские титулы и королевские обязанности по патронажу, сообщил Букингемский дворец.

"С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский слагает с себя воинские титулы и королевские попечительские обязанности", - говорится в заявлении дворца.

Он также теряет право носить титул "Его королевское высочество", сообщили Би-би-си источники.

Это решение последовало после того, как адвокатам принца не удалось убедить американский суд прекратить гражданское дело о сексуальном насилии, в котором герцога Йоркского обвиняет американка Вирджиния Джуффре.

Принц Эндрю последовательно отвергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с женщиной.

"Герцог Йоркский и впредь не будет выполнять никаких государственных обязанностей и защищает себя в этом деле как частное лицо", - заявили во дворце.

Некоторое время назад британские СМИ сообщали, что при дворе обсуждали, как защитить монархию и репутацию королевы в случае проигрыша герцога Йоркского в суде.

"Его невозможно заставить уйти в отставку, как обычного человека, но можно попросить отказаться на время от титула", - цитировала газета Times своего источника.

По данным издания, в случае неблагоприятного для принца исхода дела его могли отправить в некую "внутреннюю ссылку".