Северная Корея утверждает, что успешно запустила третью гиперзвуковую ракету. Правда ли, и насколько это опасно для мира?

час назад

Автор фото, KCNA/Reuters Подпись к фото, Запуск северокорейской ракеты, которую Пхеньян называет гиперзвуковой, 11 января 2022 года

Власти Северной Кореи объявили об успешном третьем по счету запуске гиперзвуковой ракеты. Как утверждают государственные СМИ, ракета поразила условную цель в море на расстоянии тысячи километров. За запуском лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Первые сообщения о проведении испытаний гиперзвуковой ракеты Северной Кореей появились в сентябре 2021 года. В нынешнем году страна сообщила, что провела второй запуск 5 января, а третий был совершен всего через шесть дней, 11 января.

Южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных страны сообщило, что северокорейская ракета, запущенная 11 января, действительно смогла развить скорость в 10 Махов (то есть в десять раз выше скорости звука) и пролететь тысячу километров, а ее характеристики, в том числе маневренность, были значительно улучшены по сравнению с ракетой, запущенной Пхеньяном 5 января и пролетевшей около 700 км со скоростью в 6 Махов.

Лидер Северной Кореи не присутствовал при запуске ракеты 5 января, но, как сообщается, лично наблюдал за пуском 11 января.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Так 5 января 2022 года выглядел запуск ракеты, которую Северная Корея назвала гиперзвуковой, а Южная - сомневалась и считала баллистической

Чего опасается мировое сообщество?

Последнее наращивание испытаний соответствует заявленным Ким Чен Ыном новогодним резолюциям, в которых он пообещал укреплять обороноспособность Северной Кореи.

Новый запуск произошел после того, как шесть стран, включая США, выступили с совместным заявлением, осуждающим запуск ракеты на прошлой неделе и призывающим Пхеньян прекратить дестабилизирующие действия в регионе.

Государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК высоко оценило испытания, заявив, что превосходная маневренность ракет была полностью подтверждена в ходе финальных запусков.

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Специалисты объясняют, что гиперзвуковые ракеты опаснее других по ряду причин.

В отличие от баллистических ракет, которые движутся в значительной степени по предсказуемой параболе, что делает их уязвимыми для перехвата, гиперзвуковое оружие может перемещаться не так предсказуемо, ближе к поверхности земли и поражать цель за гораздо более короткое время.

Гиперзвуковое оружие также может развивать скорость около 6200 км/ч, то есть более чем в пять раз превышающую скорость звука, что затрудняет их отслеживание и перехват.

Кроме того, невозможно определить, какую боеголовку несут гиперзвуковые ракеты - обычную фугасную или ядерную.

Наиболее активные испытания гиперзвуковых ракет сейчас проходят в США и России. Пхеньян, который продолжает проводить испытания оружия вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН, ранее заявил, что стране нужно укреплять стратегическую военную силу, как в количественном, так и в качественном отношении.

При этом власти КНДР заявляют, что открыты для дипломатических переговоров, но только в том случае, если США и их союзники прекратят свою "враждебную политику", такую ​​как санкции или военные учения вблизи Северной Кореи.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала запуски опасными и дестабилизирующими.

"Очевидно, что это ведет нас в неправильном направлении. С момента прихода новой администрации к власти Соединенные Штаты постоянно говорят, что открыты для диалога с Северной Кореей, что мы готовы обсуждать меры по борьбе с коронавирусом и гуманитарную помощь, а вместо этого Пхеньян запускает ракеты", - заявила она.

Европейский союз также назвал последний запуск угрозой международному миру и безопасности и призвал Пхеньян к переговорам.

О чем говорит личное присутствие Ким Чен Ына

Автор фото, KCNA/REUTERS Подпись к фото, Та самая фотография с запуска, которую опубликовала газета правящей партии

Газета правящей партии Северной Кореи "Нодон синмун" опубликовала фотографии Ким Чен Ына, наблюдающего за запуском ракеты 11 января, на первой полосе. Эксперты, следящие за ситуацией, говорят, что Ким впервые присутствует на испытаниях с марта 2020 года и такое его демонстративное появление говорит о многом.

"Хотя Ким, вероятно, неофициально посещал другие запуски с марта 2020-го, это появление и статья на первой странице означает, что Ким не беспокоится о том, что он лично будет ассоциироваться с испытаниями новых технологий. И ему все равно, как на это смотрят США", - заявил Чад О'Кэрролл, исполнительный директор Korea Risk Group в интервью агентству Рейтер.

"Его присутствие на этом запуске говорит об особом внимании к этой программе", - полагает Анкит Панда, старший научный сотрудник американского фонда Карнеги.

Анализ. Почему испытания проводятся именно сейчас?

Руперт Уингфилд-Хайс, корреспондент Би-би-си в Японии

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ким Чен Ын пообещал укрепить обороноспособность Северной Кореи во время итогового совещания правящей партии в декабре 2021 года

Северная Корея встретила новый год двумя ракетными испытаниями подряд.

Последний запуск можно было бы действительно назвать реакцией на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, на котором США и их союзники осудили пуск ракеты на прошлой неделе.

Однако он также может преследовать и несколько других целей.

Одна из них может быть отвлечением внимания общественности от все более тяжелой экономической ситуации в стране, которая ухудшилась во время пандемии. Последние запуски проводятся, когда Пхеньян борется с нехваткой продовольствия из-за закрытия границ, вызванного коронавирусом, что серьезно повлияло на его экономику.

На состоявшемся в конце года собрании правящей партии Ким сказал, что страна столкнулась с "великой борьбой не на жизнь, а на смерть", добавив, что в числе задач на этот год - ускорение развития и повышение уровня жизни людей.

ООН ранее предупреждала, что дети и старики в Северной Корее рискуют умереть от голода.

Другая цель может заключаться в попытке привлечь внимание Вашингтона, который не проявлял особого интереса к возобновлению переговоров с Пхеньяном после не слишком результативного саммита между бывшим президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в 2019 году.

США призывают Северную Корею отказаться от ядерного оружия, а отношения Пхеньяна с администрацией президента Джо Байдена до сих пор были полны напряженности.

Есть и третья причина, о которой говорят реже. По мнению наблюдателей, Северная и Южная Корея втянуты во все более интенсивную гонкой вооружений, причем обе стороны работают над совершенствованием всё более компактных, точных и смертоносных ракетных систем, с помощью которых они могут угрожать друг другу.

КНДР также неоднократно обвиняла Южную Корею в применении двойных стандартов в отношении ее военной деятельности.