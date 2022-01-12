Бросившего файер в полицейских москвича приговорили к пяти годам

12 января 2022

Автор фото, Tverskoy District Court of Moscow Подпись к фото, Вячеслав Игумнов в суде

Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима Вячеслава Игумнова, признав виновным в том, что он бросил файер в полицейских на акции протеста в поддержку Алексея Навального, проходившей в Москве 23 января 2021 года.

Тогда в Москве и других городах России проходили акции в поддержку Навального, который был взят под стражу после возвращения из Германии, где его лечили после отравления ядом "Новичок". На митингах были задержаны тысячи человек, по всей стране было возбуждено более 150 уголовных дел.

Большинство фигурантов этих дел обвинили в применении насилия к представителям власти, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). 22-летнего москвича Игумнова суд признал виновным по двум статьям - о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и применении опасного насилия (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Срок он получил больше, чем другие обвиняемые в нападении на силовиков, а прокуратура запрашивала еще более жесткое наказание - в конце декабря гособвинитель попросил приговорить его к восьми годам колонии общего режима.

По версии следствия, 23 января мужчина вблизи улицы Большая Дмитровка Игумнов зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции.

Во время следствия, как и большинство фигурантов других дел, возбужденных после акций протеста в поддержку Навального, Игумнов "полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", говорилось в материалах дела.

Арестовали его спустя неделю после акции - 1 февраля. Следствие публиковало видео, которое, по его мнению, должно было подтвердить справедливость предъявленного обвинения.

Суды выносили решения по делам участников протестов в поддержку Навального в течение всего года. В декабре к двум годам и восьми месяцам лишения свободы был приговорен один из самых известных задержанных на акции в Москве - TikTok-блогер Константин Лакеев.