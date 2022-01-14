Офис британского премьера принес извинения королеве за вечеринки накануне похорон принца Филиппа

14 января 2022, 12:57 GMT Обновлено 5 минут назад

Автор фото, Getty Images

Резиденция премьер-министра Британии принесла извинения королеве Елизавете II за две вечеринки на Даунинг-стрит, №10, прошедшие накануне похорон принца Филиппа.

Ранее о них сообщила газета Daily Telegraph. Мероприятия для сотрудников резиденции состоялись 16 апреля 2021 года и продолжались до глубокой ночи. Премьер-министр Борис Джонсон на них не присутствовал.

Представитель премьер-министра назвал прискорбным то, что собрания прошли во время национального траура.

По его словам, Борис Джонсон признал, что Даунинг-стрит следует придерживаться самых высоких стандартов и брать на себя ответственность за неверные поступки.

На вопрос, почему извинения принесены от имени Даунинг-стрит, а не лично Джонсона, пресс-секретарь ответил, что премьер как приличный человек уже признал в начале этой недели совершенные им ошибки.

Очередная вечеринка

Оппозиционные партии в парламенте тут же сравнили поведение персонала Даунинг-стрит, 10 и фотографии королевы, сидящей на похоронах герцога Эдинбургского в одиночестве из-за ковидных ограничений.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева Елизавета II на панихиде по принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре.

Вечеринки, о которых идет речь, состоялись в то время, когда действовали жесткие ограничения на количество участников общественных мероприятий - и в частности, запрещали скопление людей в помещениях.

Они пополнили список других подобных собраний в правительственных зданиях, которые сейчас расследует высокопоставленная сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей.

Все они касаются разных периодов 2020 года, когда в Британии вводились и отменялись антиковидные локдауны разной степени строгости.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Пьянка" или рабочая встреча? Борис Джонсон извинился за вечеринку на Даунинг-стрит

В среду Джонсон публично признал, что был на многолюдной вечеринке в саду его резиденции в мае прошлого года, также во время жесткого локдауна, но заявил при этом, что считал мероприятие рабочей встречей.

Лидер лейбористов Кейр Стармер сказал заявил, что Борис Джонсон опорочил должность премьер-министра и теперь должен уйти в отставку.