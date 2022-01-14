Yara заявляет о разрыве сотрудничества с "Беларуськалием"; любитель помидоров со сметаной вышел после двух месяцев ареста. Главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

4 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Yara - один из крупнейших партнеров "Беларуськалия" - завершает сотрудничество с ним

Норвежская компания Yara обещает прекратить закупку калийных удобрений у "Беларуськалия"; суд вынес первый приговор комментатору гибели сотрудника КГБ; двух лыжниц отстранили от участия в соревнованиях за политические взгляды; автор мема о помидорах со сметаной вышел на свободу. Би-би-си рассказывает о главных событиях недели в Беларуси.

Yara прекращает сотрудничество с "Беларуськалием"

Норвежская компания Yara заявила о приостановке закупок калия в Беларуси с 1 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. Свое решение Yara объяснила влиянием мировых санкций против Минска на цепочку поставок.

"Последствия действующих санкций в отношении Беларуси снижают способность Yara положительно влиять на безопасность и благополучие работников "Беларуськалия"", - говорится в заявлении.

Yara - один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире, "Беларуськалий" - одно из главных предприятий Беларуси и один из ключевых партнеров компании (на Беларусь приходится 20% мирового рынка минеральных удобрений).

История вокруг Yara и "Беларуськалия" тянется больше года. Белорусская оппозиция неоднократно требовала разрыва сотрудничества от норвежской компании с ее белорусским партнером.

В ответ на это Yara говорила, что ее присутствие в Беларуси обеспечивает здоровье и безопасность работников, а также способствует улучшению условий труда на предприятии. В своем пресс-релизе Yara снова подчеркнула свою "приверженность безопасности сотрудников "Беларуськалия"".

"Очень жаль, что только установленный американскими санкциями дедлайн для завершения отношений с белорусской калийной компанией стал единственным и вынужденным поводом для отказа от сотрудничества с режимом Лукашенко", - заявил один из главных белорусских оппозиционеров Павел Латушко.

"Будут ли они искать лазейки? Уверен, что да. Но и наша команда будет начеку и обязательно будет отслеживать случаи использования схем по уходу от санкций в целях противодействия им", - добавил он.

Белорусских лыжниц отстранили от соревнований за политические взгляды

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22-летнюю Светлану Андриюк и 17-летнюю Дарью Долидович отстранили от соревнований за поддержку оппозиции. Об этом агентству Reuters рассказали сами спортсменки.

"Они [спортивные чиновники] дословно обвинили меня в том, что я сторонница оппозиции", - заявила Андриюк. Она добавила, что из-за решения властей ей пришлось пропустить квалификационные соревнования, которые могли позволить ей выступить на Олимпийских играх в Пекине.

Светлана Андриюк планирует переехать в Польшу и там продолжить свою карьеру, потому что "в Беларуси жить невозможно".

Дарья Долидович считает, что причиной отстранения ее от участия стали политические взгляды ее отца - тренера Сергея Долидовича, который участвовал в протестах против Лукашенко.

В комментарии для Reuters Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила, что идентификационные коды спортсменок значатся в их базах как "неактивные". Других комментариев не последовало.

Напомним, что во время Олимпиады в Токио белорусские чиновники сняли со старта легкоатлетку Кристину Тимановскую, раскритиковавшую руководство команды. Ее пытались вернуть в Минск, но тогда Польша предоставила ей политическое убежище.

Первый приговор по делу о комментаторах убийства сотрудника КГБ

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Знакомые Андрея Зельцера обращают внимание, что на видео о захвате его квартиры не видно, как он стреляет

Суд Могилева приговорил 45-летнего Александра Гавриленко к двум годам колонии за оскорбительный комментарий в адрес сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, погибшего во время перестрелки в квартире IT-специалиста Андрея Зельцера. По официальной версии, Федосюк был в числе группы, которая пыталась ворваться в квартиру Зельцера, но тот открыл огонь.

По "делу Андрея Зельцера" - как его называют в Беларуси - было задержано более 130 человек. Подавляющее большинство - за комментарии в соцсетях об этом инциденте. Арестована и супруга Зельцера Анастасия Успенская, которая была с ним в квартире.

Помимо лишения свободы Александр Гавриленко обязан выплатить штраф в 100 базовых величин (более 1,1 тыс. долларов США).

На свободу вышел автор мема о "помидорах со сметаной"

65-летний инженер Анатолий Шелкович, задержанный в ноябре прошлого года, на этой неделе вышел на свободу. Он провел за решеткой около двух месяцев.

Шелкович прославился своим "покаянным видео", в котором объяснил силовикам, что любит сочетание белого и красного цветов.

Автор фото, MVD Belarus Подпись к фото, Анатолий Шелкович - любитель сочетания белого и красного цветов.

"У меня жена рыженькая - то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной - это тоже белое с красным", - говорил Анатолий Шелкович в видеозаписи, опубликованной МВД.