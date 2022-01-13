Дайджест: Россия расскажет Украине, почему она не должна вступать в НАТО

30 минут назад

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Заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, первое с 2019 года, глава российской делегации, замминистра иностранных дел Александр Грушко, назвал "разговорам по душам". Он признал "большое количество расхождений по фундаментальным вопросам".

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на переговорах в Женеве 9-10 января, присутствовала и на брюссельской встрече и отметила демонстрацию "полного единства" 30 стран-членов НАТО, включая недопустимость российского вето на вступление в альянс Украины или любых других стран.

С момента выдвижения российских требований, которые на Западе восприняли как ультиматум, Москва предлагала вести переговоры сугубо на двусторонней основе - только с США. Вашингтон неизменно подчеркивал, что не станет обсуждать судьбу Украины или своих европейских союзников без них, но все же согласился провести первую, женевскую встречу, в узком формате, как желала российская сторона.

Заседание Постоянного совета ОБСЕ пройдет в Вене с участием всех стран-членов организации (их еще больше, чем в НАТО), но на более низком уровне послов. Это будет первая встреча с участием страны, оказавшейся в центре кризиса, - Украины, которая, как опасаются в Вашингтоне, может подвергнуться массированному нападению со стороны России в ближайшие несколько недель.

В среду сенаторы-демократы при поддержке администрации Байдена внесли законопроект, предусматривающий новые жесткие санкции против России, в случае если это вторжение состоится. Он обязывает президента ввести санкции против крупнейших российских банков, включая отключение их от системы SWIFT, и против высшего руководства России, в том числе, впервые, персонально против Владимира Путина.

Вместе с тем, перспективы этого закона пока неясны, и во многом он выглядит как попытка потопить законопроект сенатора-республиканца Теда Круза о санкциях против газопровода "Северный поток-2", которые администрация считает контрпродуктивными.

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Российские власти предупреждают о приближении мощной волны заражений вариантом коронавируса "Омикрон"; по словам президента Путина, она может начаться в течение "пары недель". Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что число заражений в стране за сутки впервые с начала пандемии может стать шестизначным.

Опрошенные Би-би-си эпидемиологи говорят, что опасения российских властей по поводу грядущей волны коронавируса вполне оправданы, учитывая резкий рост заболеваемости в Европе и США и низкий уровень вакцинации в России.

"Для привитых "Омикрон" менее опасен, как и другие штаммы, но мы провалили прививочную кампанию, это свершившийся факт: в некоторых регионах уровень коллективного иммунитета составляет около 30% при необходимых 90%. И сейчас мы будем за это расплачиваться", - сетует врач-эпидемиолог центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что присутствовал на вечеринке в саду своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, в мае 2020 года, когда подобные собрания были запрещены из-за пандемии. Он извинился за это, однако его политических оппонентов это не впечатлило - они потребовали отставки премьера. Скандал и правда может стоить Джонсону премьерского кресла - им недовольны и многие консерваторы, которые грозят начать подавать заявления о недоверии ему как лидеру партии. Если таких заявлений от депутатов, не входящих в правительство, наберется 54, это приведет к голосованию о смещении Джонсона с поста лидера и соответственно премьера. Рейтинги Консервативной партии в последние недели начали резко падать.

Автор фото, Virginia Roberts Подпись к фото, Принц Эндрю, Вирджиния Робертс (ныне Джуффре) и Гислейн Максвелл в 2001 году

Принцу Эндрю не удалось убедить американский суд отказаться от рассмотрения гражданского иска со стороны Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в сексуальном насилии 20-летней давности.

Адвокаты принца настаивали на том, что на основании сделки, заключенной Джуффре в 2009 году с Джеффри Эпштейном, этот иск не может рассматриваться в суде. Однако судья в Нью-Йорке постановил, что иску должен быть дан ход.

Сам принц продолжает категорически отрицать обвинения, предъявленные ему Вирджинией Джуффре.

Редакционная статья в Times (доступ платный) отмечает атмосферу холодной войны, которая окружает переговоры об ультиматуме Путина. Она призывает западных союзников придерживаться единой позиции и не поддаваться на попытки Москвы расколоть их.

"Несмотря на обоснованные опасения российской неискренности, Америка права в том, что переговоры нужно продолжать. - пишет Times. - Это даст время для координации с союзниками и позволит продемонстрировать Москве стоимость любого вторжения". Газета высказывается за самые жесткие санкции против России (в том числе отключение от Swift), и ответные меры Москвы ее не смущают: "Месть в виде перекрытия поставок газа в Европу станет катастрофой для российской экономики".

"Сейчас нужно суметь предложить Путину способ отыграть назад, не теряя при этом лица," - полагает Times. В этой связи тактические уступки типа разрешения на запуск "Северного потока-2" или начала переговоров об ограничении ракет средней и меньшей дальности в Европе газета считает оправданными.

В сценариях российского вторжения в Украину, которые публиковались в последние недели в западной прессе, заметное место занимали кибератаки - они могут вывести из строя украинскую инфраструктуру перед началом военного вторжения или на ранних этапах его, полагают западные аналитики. Проблема в том, что в российских кибератаках на Украину нет ничего нового - достаточно вспомнить отключение украинской энергосети в 2015 году - и однозначно толковать их как признак начала не гибридной, а классической, горячей войны не так уж просто.

Об этом статья аналитиков кибервойны Эрики и Шона Лонерганов в Washington Post.

Если случится новая кибератака на Украину и западные страну воспримут ее как прелюдию к вторжению, то им нужно будет действовать решительно и угрожать России ответными мерами. Но Россия может прибегнуть к кибератаке и с целями, не связанными с подготовкой к вторжению, и даже попытаться прикрыть таким образом свой отказ от войны. В этом случае западным странам будет лучше не вмешиваться, но как разгадать ее мотивы?

Ученые не дают прямого ответа на этот вопрос. Они предлагают лишь совершенствовать разведку и наращивать меры по укреплению доверия между противоборствующими сторонами.

Автор фото, Studio44.ru Подпись к фото, Так выглядел проект парка на месте судебного квартала

10 лет назад Владимир Путин решил перевезти Верховный суд в Петербург. Строителем судебного квартала рядом со Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью стала компания, аффилированная с бизнесменом Евгением Пригожиным. Но в 2019 году президент "по просьбе петербуржцев" согласился разместить суд в другом месте, а отведенный для него участок отдать под парк. Как выяснила Би-би-си, обещание исполнено не будет.

И еще об извинениях Бориса Джонсона за вечеринку посреди локдауна. Вот как это происходило:

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Пьянка" или рабочая встреча? Борис Джонсон извинился за вечеринку на Даунинг-стрит