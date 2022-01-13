12 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Югре

час назад

Автор фото, 86.mvd.rf Подпись к фото, Нелегальная водка продавалась с этикеткой "Царская охота"

В Ханты-Мансийском автономном округе после употребления суррогатного алкоголя умерли 12 человек, сообщает региональное управление Следственного комитета. По уголовному делу об отравлении также арестованы 12 человек.

В конце 2021 года несколько жителей поселка Унъюган Октябрьского района Югры купили в поселковом магазине "нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей", сказано в сообщении ведомства.

В итоге умерли двое мужчин и женщина. Владелец магазина, в котором продавался алкоголь, задержан.

Ранее аналогичный случай произошел в поселке Кондинское: там после употребления нелицензионного алкоголя умерли шестеро мужчин и две женщины, еще один пострадавший позже умер в больнице. Еще несколько человек находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Департамент здравоохранения ХМАО сообщал, что все умершие отравились метиловым спиртом. Руководитель регионального депздрава Алексей Добровольский рассказывал, что из-за тяжелых погодных условий медики долго добирались до поселка по зимникам.

11 января суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении двенадцатого фигуранта уголовного дела об отравлении метиловым спиртом - директора фирмы "Каспий 7" Вугара Велиева. Ранее по делу о сбыте поддельного алкоголя были задержаны и арестованы до начала марта 11 человек.

Нелегальный алкоголь, по данным полиции, был продан во время новогодних праздников в бутылках по 0,5 литра с этикетками "Царская охота" и "Родники Сибири". Лицензии на продажу алкоголя у владельца торговой точки не было, сообщали в полиции.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Во время расследования полицейские нашли осколки с этикетками и пластиковыми пробками от примерно 350 бутылок в пойме реки Конда. В полиции полагают, что сын владельца магазина в Кондинском пытался избавиться от этих бутылок, "надеясь, что весной все это оттает и уплывет по реке".

По информации источника ТАСС в силовых структурах региона, суррогатный алкоголь, из-за которого в поселке Кондинское погибли девять человек, поставлялся в разные муниципалитеты Югры, только в Кондинском районе партия составила около одной тысячи бутылок.

Источник регионального издания NEFT говорит, что нелегальную водку в бутылки с этикетками "Родники Сибири" и "Царская охота", вероятно, разливали в одном месте в Тюмени.

Корреспондент издания Znak.com сообщает, что водка "Родники Сибири" неоднократно была замечена среди марок суррогатного алкоголя, и ей уже травились люди в Оренбургской и Костромской областях.