Ингушский экс-чиновник извинился за объятия с Кадыровым, а после угроз главы Чечни извинился и перед ним

час назад

Автор фото, Yelena Afonina/TASS

Бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед своим тейпом за объятия с главой Чечни Рамзаном Кадаровым. Вскоре после этого ему пришлось извиняться перед самым Кадыровым.

В начале января Хадзиев побывал в Грозном на свадьбе потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева, где присутствовал и Кадыров. Хадзиев приветствовал главу Чечни и приобнял его, эти кадры попали на видео.

Такое поведение экс-чиновника вызвало недовольство в Ингушетии (у республики напряженные отношения с соседней Чечней со времен пограничного спора 2018 года). Хадзиеву пришлось извиниться перед членами своего тейпа.

"Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его (Кадырова). Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас", - цитирует заявление Хадзиева издание "Фортанга" 10 января.

Узнав об этом, власти Чечни возмутились. На заседании по подготовке к 100-летию Чечни 11 января Кадыров обрушился с гневной речью на тех жителей Ингушетии, которые считают, что чеченские власти незаконно отняли у них территорию.

"Обращаюсь сейчас к тем провокаторам: я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю", - пригрозил он (перевод издания "Кавказский узел", признано в России "иностранным агентом").

"Что теперь, чеченцу не ездить в Ингушетию и ингушу не бывать в Чечне? Мы что, должны объясняться за объятия? Как этому тейпу было не стыдно настолько позорить своего же человека?!" - заявил Кадыров.

Извинения ингушского политика в своих инстаграм-аккаунтах раскритиковали также спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Тебя Рамзан просил это делать? Как тебе не стыдно? Ты не можешь дать ответ за салам, который дал? Как тебя уважать за твой возраст, если в твоей голове нет ума? Вам не стыдно?" - вознегодовал Даудов.

Делимханов был еще более резок - он заявил, что Яхья Хадзиев и люди, которые его поддерживают, "не имеют никакого отношения к ингушам и не хотят ничего хорошего для ингушского народа". "Если собака сходит с ума и нападает на людей, то в нее стреляют. Это то, что произойдет, в этом нет никаких сомнений…" - сказал он.

"Буду ждать три дня"

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Ситуация продолжила накаляться. 12 января Кадыров в "Инстаграме" призвал жителей Ингушетии, которые считают его врагом, прямо обратиться к его роду, и поставил для этого конкретные сроки.

"Если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания, что вы планируете делать со мной: убить меня, изгнать, избить. И в чем я провинился, тоже обоснуйте - юридически, шариатски, по обычаям, не имеет значения", - сказал глава Чечни.

"Тогда я буду принимать меры. Если я виноват - постараюсь найти общий язык, принести извинения, доказать свою правоту. Если не получится, то приму наказание. А если необоснованно вы меня обвиняете, то я вас уверяю, я так дешево вам это тоже не оставлю, постараюсь спросить сполна. Это не просто слова, я не собираюсь дальше шутить", - заявил Кадыров.

"Буду ждать три дня", - добавил он.

Уже через два часа после заявления главы Чечни бывший ингушский чиновник извинился перед ним.

Извинение Хадзиева на ингушском языке опубликовало в своем "Инстаграме" издание "Грозный Информ". "Хадзиев заявляет, что признает свою вину и отдельно просит прощения у главы Чеченской республики", - говорится в сообщении.

Предметом многолетних территориальных споров Чечни и Ингушетии является Сунженский район, который входит в состав обеих республик. Осенью 2018 года ингушский парламент утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, против которого выступили многие ингушские активисты и политики. Это привело к волне протестов в Ингушетии.