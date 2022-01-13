Вирджиния Джуффре против принца Эндрю: "Ей важно доказать правдивость обвинений, а не просто добиться компенсации"

час назад

Автор фото, Virginia Roberts Подпись к фото, Принц Эндрю, Вирджиния Робертс (сейчас Джуффре) и Гислейн Максвелл в 2001 году

Адвокат Вирджинии Джуффре, которая утверждает, что в подростковом возрасте ее принуждали к сексу с принцем Эндрю, заявил, что будет добиваться через суд признания правдивости ее слов. В отношении сына королевы Елизаветы II подан гражданский суд в США, сам принц Эндрю отрицает все обвинения.

Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю, утверждая, что он вступал с ней в половую близость в 2001 году, когда девушке было 17 лет.

Ее обвинения были высказаны во время процесса над американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которого посмертно обвиняют в сексуальных контактах с девочками-подростками, и его британской подруги Гислейн Максвелл, которую в конце декабря 2021 года признали виновной в растлении несовершеннолетних и пособничестве Эпштейну.

Американский судья Льюис А. Каплан постановил, что рассмотрение гражданского иска может быть продолжено, хотя адвокаты принца Эндрю пытались его закрыть.

Дэвид Бойс, адвокат Вирджинии Джуффре, в интервью Би-би-си сказал, что его клиентка будет добиваться того, чтобы ее обвинения признали правдивыми.

В качестве основания для прекращения дела в отношении их клиента адвокаты принца Эндрю ссылались на соглашение, достигнутое между Джуффре и Эпштейном, согласно которому она в обмен на денежную компенсацию отказывалась от каких-либо дальнейших исков против принца.

Но судья Каплан сказал, что иск по-прежнему может быть рассмотрен, добавив, что истинность или ложность обвинений Вирджинии Джуффре на данный момент не установлена. Дело против 61-летнего принца Эндрю может быть рассмотрено в суде США во второй половине этого года.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По словам Дэвида Бойса, решение судьи - это важный шаг.

"Полагаю, что для Вирджинии Джуффре очень важно, чтобы этот вопрос был решен таким образом, чтобы отстоять правоту ее и других жертв. И для нее не важно, как именно это должно произойти. Но решение судьи дать ход ее гражданскому иску подтверждает ее право добиться признания ее показаний правдивыми", - заявил адвокат Би-би-си.

На процессе против Эпштейна Вирджиния Джуффре заявила, что стала жертвой секс-торговли со стороны покойного финансиста.

По ее словам, ее отдавали другим влиятельным мужчинам, чтобы она оказывала им сексуальные услуги. Адвокат женщины говорит, что одной денежной компенсации для его клиентки будет недостаточно.

В октябре прошлого года полиция Лондона прекратила расследование в отношении принца Эндрю, заявив, что никаких дальнейших действий по поводу утверждений Джуффре предприниматься не будет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сейчас Вирджнии Джеффре 38 лет, и она говорит, что воспоминания о том, что с ней делал принц Эндрю, продолжают доставлять ей тяжелые эмоциональные страдания

Принц Эндрю, второй сын королевы, в интервью программе Би-би-си Newsnight в 2019 году сказал, что не помнит, чтобы вообще когда-либо встречался с Вирджинией Джуффре, и того, что она рассказывает о якобы происходивших между ними сексуальных контактах в США и Британии, на самом деле никогда не было.

На вопрос, будет Вирджиния Джуффре согласна на досудебное урегулирование, Дэвид Бойс ответил, что пока никаких предложений об урегулировании не поступало и он не хочет обсуждать это, пока не поговорит со своей клиенткой.

"Я думаю, что чисто финансовый вопрос ее не интересует", - сказал он.

Вирджиния Джуффре подала гражданский иск в Нью-Йорке еще в августе 2021 года в соответствии с законом штата о детях-жертвах, который позволяет возбуждать дела по заявлениям лиц, переживших сексуальное насилия в детстве, что в других случаях было бы невозможно в связи с истечением срока давности

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В интервью программе Newsnight принц Эндрю заявил о беспочвенности обвинений Вирджинии Джуффре и рассказал свою версию его отношений с Джеффри Эпштейном и подругой финансиста Гислейн Максвелл.

Принц Эндрю отказался от исполнения королевских общественных обязанностей вскоре после своего появления в программе Newsnight.

Одно из обвинений Вирджинии Джуффре состоит в том, что принц Эндрю якобы принудил ее к сексу в лондонском доме Гислейн Максвелл.