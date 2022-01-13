С мыса Канаверал стартовала ракета с украинским спутником "Сич-2-30"

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Компания SpaceX запустила с мыса Канаверал в США ракету Falcon 9 со 105 спутниками на борту. Среди них - украинский спутник "Сич-2-30". Для Украины это первый за последние десять лет запущенный спутник. Эксперты говорят, что "Сич-2-30" может стать первым шагом для вывода космической отрасли Украины из кризиса.

Запуск ракеты можно увидеть на сайте SpaceX. Выведя спутники на орбиту, первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную вертикальную посадку на площадке во Флориде, сообщила SpaceX.

Последний свой спутник - "Сич-2" - страна отправила на орбиту в августе 2011 года с помощью ракеты-носителя "Днепр-1", который тогда производили на заводе "Южномаш" с привлечением российских компаний.

Запуск прошел на базе в Оренбургской области России. Уже в декабре 2012 года связь со спутником была потеряна. "Сич-2" проработал лишь чуть больше года из ожидавшихся разработчиками пяти.

С тех пор у Украины больше не было спутников на орбите.

Специалисты говорят, что для Украины запуск спутника может стать первым шагом по выводу космической отрасли из кризиса.

"Этот запуск пока не может переломить тенденцию, но демонстрирует, что мы способны вернуться в клуб космических держав", - считает эксперт по аэрокосмической сфере, бывший советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.

По его словам, "Сич-2-30" уже стал вкладом в развитие космической индустрии страны, так как работа над ним позволила обновить оборудование и привлечь и переобучить специалистов.

"Запуск дает возможность Украине обновить навыки самостоятельного управления спутниками. Мы снова получим опытный персонал, умеющий управлять спутником, поскольку за 10 лет часть специалистов, которые это умели, ушла, а новые, не такие опытные, пришли", - объясняет Колесник.

Что будет делать "Сич-2-30"

Автор фото, "Конструкторське бюро "Південне" Подпись к фото, Специалисты говорят, что разработка спутника позволила привлечь новых специалистов в отрасль и обновить оборудование

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Спутник будет выполнять прежде всего гражданские задания, сообщили в государственном космическом агентстве Украины.

"Спутник может использоваться для поиска источников чрезвычайных ситуаций, наблюдения за состоянием лесного хозяйства. С его помощью можно определять очаги пожары, места вырубки лесов, разливы нефти, загрязненность рек, урожай зерновых", - рассказал в интервью Би-би-си Украина главный конструктор и начальник проектно-конструкторского бюро космических аппаратов "Южное" Константин Билоусов, руководивший разработкой спутника.

Несмотря на то, что "Сич-2-30" имеет гражданское значение, в Госкосмосе говорят, что он позволит получать и достаточно качественные данные, необходимые для обороны Украины - в частности, обнаруживать появление инженерных сооружений и перемещения военной техники и кораблей.

"У него большая полоса обзора, за один проход он может дать информацию о полосе более 36 километров", - объясняет Константин Белоусов.