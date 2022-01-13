"Солидарность - это глагол". Звезды Голливуда поддержали Эмму Уотсон, обвиненную в антисемитизме после поста в Instagram

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Актриса Эмма Уотсон стала объектом критики после публикации фотографии пропалестинского протеста

Голливудские звезды, в том числе Сьюзан Сарандон, Марк Руффало, Питер Капальди и Чарльз Дэнс, выступили с заявлением в поддержку британской актрисы Эммы Уотсон, которую обвинили в антисемитизме из-за поста в Instagram.

На прошлой неделе Уотсон, наиболее известная по роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, была обвинена в антисемитизме после того, как разместила в Instagram фотографию пропалестинского протеста с подписью "Солидарность — это глагол". Он сопровождался цитатой феминистки Сары Ахмед.

"Солидарность не предполагает, что наша борьба равна другой борьбе, что наша боль равна другой боли, что наша надежда на будущее - надежда на одинаковое будущее. Солидарность подразумевает приверженность и работу, а также признание того, что даже если мы не имеем одинаковых чувств, одинаковых жизней или одинаковых тел, мы живем на одинаковых основаниях", - сказано в цитате Ахмед.

Пост вызвал резкую критику со стороны израильских официальных лиц, в том числе Дани Данона, бывшего министра науки в правительстве Биньямина Нетаньяху и посла Израиля в ООН.

"Десять баллов с Гриффиндора за антисемитизм", - заявил он.

С критикой Эммы Уотсон выступил и нынешний посол Израиля в ООН Гилад Эрдан.

"Магия может и работает в "Гарри Поттере", но в реальности это не так. Если бы это было так, магия, используемая в волшебном мире, могла бы устранить зло ХАМАС, который угнетает женщин и стремится уничтожить Израиль, и Палестинской автономии, которая поддерживает террор", - заявил он.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Коллеги Эммы Уотсон, в том числе и по фильму "Гарри Поттер", поддержали ее в праве высказывать солидарность

В письме, инициированным британской организацией "Артисты для Палестины", более 40 известных актеров, включая Гаэля Гарсию Берналя, Джима Джармуша, Вигго Мортенсена и Стива Кугана, заявили: "Мы присоединяемся к Эмме Уотсон в поддержку простого заявления о том, что "Солидарность — это глагол" и того, что солидарность включает и солидарность с палестинцами, борющимися за свои права человека в соответствии с международным правом".

Некоторые коллеги Эммы Уотсон высказались более жестко.

"Мы видим дисбаланс сил между Израилем и палестинцами, живущими в условиях военной оккупации. Мы выступаем против продолжающихся попыток Израиля насильственно выселить палестинские семьи из их домов в районах Восточного Иерусалима", - добавили партнеры Уотсон по фильму "Гарри Поттер" Мириам Марголис и Джули Кристи, сославшись на отчет Human Rights Watch, в котором утверждается, что Израиль совершает военные преступления.

Подписавшие письмо артисты при этом отметили, что осуждают все формы расизма, в том числе антисемитизм и исламофобию.