Британская контрразведка предупредила парламент о китайском агенте
Британская контрразведка MI5 объявила членам британского парламента, что отношения с ними пытается наладить тайный китайский агент-лоббист. Речь при этом идет не о шпионаже, а о продвижении интересов Китая.
В сообщении, которое MI5 разослала депутатам, говорится, что некая Кристин Чин Куй Ли (женщина с таким именем значится в реестрах лондонских адвокатов), действуя в интересах Компартии Китая, уже наладила некоторые связи с действующими членами парламента и политиками, которые надеются в него избраться.
По данным контрразведки, Кристин Чин Куй Ли перечисляла этим политикам в виде пожертвований деньги из источников в Китае и Гонконге.
MI5 предупреждает, что всякий, с кем будет контактировать Кристин Чин Куй Ли, должен помнить, что ее задача - "продвигать повестку КПК".
Контрразведка сама не публиковала свое письмо - о нем объявил депутат и бывший лидер Консервативной партии Иэн Данкан Смит. Он призвал депортировать Кристин Чин Куй Ли и потребовал, чтобы правительство выступило с заявлением об этом деле в Палате общин.
Коллегу поддержал бывший заместитель министра обороны Тобайас Эллвуд.
"Вмешательство такого рода - это та серая зона, действий в которой мы сейчас и ожидаем от Китая. Но то обстоятельство, что это случилось с нашим парламентом, должно очень обеспокоить правительство", - сказал Эллвуд.
Россия больше не приоритет
Как отмечает обозреватель Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера, такое почти публичное предупреждение о конкретном человеке - довольно необычный для MI5 шаг.
Дело, в частности, в том, что "вмешательство" или попытки втемную влиять на политиков, в которых обвиняют Кристин Чин Куй Ли, по британским законам не наказуемы - в отличие от шпионажа.
Поэтому, полагает Корера, контрразведчики, собрав достаточно доказательств, решили, что лучше всего пресечь деятельность тайного агента-лоббиста вот таким способом - объявить о нем.
"Раньше много говорили об обеспокоенности российским влиянием, но теперь, как говорят представители спецслужб, приоритетом для них стал Китай", - добавляет обозреватель Би-би-си.
Согласно записке MI5, сама Кристин Чин Куй Ли объясняла, что налаживает контакты в парламенте, чтобы продвигать интересы китайцев, живущих в Британии.
Однако контрразведка утверждает, что Кристин Чин Куй Ли действовала под тайным руководством Рабочего отдела Единого фронта ЦК КПК, а деньги на пожертвования поступали из Китая и Гонконга.
MI5 сообщила парламенту, что Кристин Чин Куй Ли налаживала связи с людьми из всех частей политического спектра, включая членов ныне распущенной межпартийной парламентской группы по связям с Китаем, и, возможно, пыталась или пытается пробить создание новых парламентских групп, через которые можно было бы продвигать интересы Китая.