Британская контрразведка предупредила парламент о китайском агенте

55 минут назад

Автор фото, Reuters

Британская контрразведка MI5 объявила членам британского парламента, что отношения с ними пытается наладить тайный китайский агент-лоббист. Речь при этом идет не о шпионаже, а о продвижении интересов Китая.

В сообщении, которое MI5 разослала депутатам, говорится, что некая Кристин Чин Куй Ли (женщина с таким именем значится в реестрах лондонских адвокатов), действуя в интересах Компартии Китая, уже наладила некоторые связи с действующими членами парламента и политиками, которые надеются в него избраться.

По данным контрразведки, Кристин Чин Куй Ли перечисляла этим политикам в виде пожертвований деньги из источников в Китае и Гонконге.

MI5 предупреждает, что всякий, с кем будет контактировать Кристин Чин Куй Ли, должен помнить, что ее задача - "продвигать повестку КПК".

Контрразведка сама не публиковала свое письмо - о нем объявил депутат и бывший лидер Консервативной партии Иэн Данкан Смит. Он призвал депортировать Кристин Чин Куй Ли и потребовал, чтобы правительство выступило с заявлением об этом деле в Палате общин.

Коллегу поддержал бывший заместитель министра обороны Тобайас Эллвуд.

"Вмешательство такого рода - это та серая зона, действий в которой мы сейчас и ожидаем от Китая. Но то обстоятельство, что это случилось с нашим парламентом, должно очень обеспокоить правительство", - сказал Эллвуд.

Россия больше не приоритет

Как отмечает обозреватель Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера, такое почти публичное предупреждение о конкретном человеке - довольно необычный для MI5 шаг.

Дело, в частности, в том, что "вмешательство" или попытки втемную влиять на политиков, в которых обвиняют Кристин Чин Куй Ли, по британским законам не наказуемы - в отличие от шпионажа.

Поэтому, полагает Корера, контрразведчики, собрав достаточно доказательств, решили, что лучше всего пресечь деятельность тайного агента-лоббиста вот таким способом - объявить о нем.

"Раньше много говорили об обеспокоенности российским влиянием, но теперь, как говорят представители спецслужб, приоритетом для них стал Китай", - добавляет обозреватель Би-би-си.

Подпись к фото, Одним из тех, кто получил пожертвования от Кристин Чин Куй Ли, был депутат-лейборист Барри Гардинер. Он заверил, что обо всех его контактах с ней извещал контрразведку

Согласно записке MI5, сама Кристин Чин Куй Ли объясняла, что налаживает контакты в парламенте, чтобы продвигать интересы китайцев, живущих в Британии.

Однако контрразведка утверждает, что Кристин Чин Куй Ли действовала под тайным руководством Рабочего отдела Единого фронта ЦК КПК, а деньги на пожертвования поступали из Китая и Гонконга.